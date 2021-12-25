«Северный поток – 2» может стать причиной раскола правительства Германии

Решение по газопроводу станет серьезным испытанием на прочность для нынешнего состава кабмина ФРГ Фото: REUTERS

Вопрос запуска газопровода «Северный поток – 2» стал причиной ожесточенных споров в коалиции, которая после выборов сформировала правительство в Германии.

Сопредседатель партии «Союз90 / Зеленые», а ныне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, активно протестовавшая против строительства и ввода в эксплуатацию газопровода, оказалась в сложной ситуации.

В правительственной коалиции Германии, которая по цветам партий получила название «Светофор» («красные» социал-демократы, «желтые» свободные демократы, и «зеленые» Зеленые) нет единства в отношении к запуску газопровода «Северный поток – 2».

СДПГ во главе с новым федеральным канцлером Олафом Шольцом ведет активную дискуссию с партией «Союз90 / Зеленые», которую представляет Анналена Бербок, получившая портфель главы МИД.

Социал-демократы более чем осторожны в своих заявлениях по поводу сертификации газопровода, особенно на фоне растущих цен на голубое топливо, однако по всему видно, что они не протестуют против ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию.

С другой стороны переговорного стола находятся «Зеленые», для которых запрет газопровода вообще являлся одним из пунктов предвыборной программы.

По меткому выражению журналиста из немецкого Tagesschau, «Северный поток – 2» стоит между партиями Германии, «как слон в комнате».

Ранее Бербок заявила, что коалиция пришла к консенсусу относительно ввода газопровода в эксплуатацию, согласно которому сертификация «Северного потока – 2» должна идти «на основе европейского законодательства». Однако эксперты утверждают, что канцлер и глава МИД в этом вопросе расставили далеко не все точки над i.

Эксперты считают, что решение по газопроводу станет серьезным испытанием на прочность для нынешнего состава кабмина ФРГ, а некоторые убеждены в том, что конфликт интересов приведет к развалу коалиции.