«Была сильная боль и страх!»: Певица Алсу - о травме на работе, съемках в огоньках и карьере дочери

Певица на съемках клипа. За пять минут до падения. Фото: Руслан РОЩУПКИН

Конец года у певицы Алсу насыщен событиями. В этом году она снялась во всех главных новогодних огоньках страны – на Первом канале, России, ТНТ и в других проектах. У звезды вышел новый клип и много других новостей.

- Алсу, у вас вышел клип на песню «Я люблю тебя». Премьера задержалась, так как режиссер после съемок заболел ковидом. Сложно протекала болезнь, как сейчас здоровье у режиссера?

- Выход клипа действительно задержался. Надеялась, что клип выйдет через неделю после цифровой аудиоверсии. Мы работали с режиссером Евгением Курицыным и раньше. Он очень быстро всегда сдает работу. Но сейчас все непредсказуемо – в такое время мы живем. На следующий день после съемок Евгений плохо себя почувствовал. Думал, что за неделю вылечится, но попал в больницу в тяжелом состоянии. И даже, вернувшись домой после выписки, все еще дышал через кислородную маску и был слаб физически. Здоровье безусловно – самое главное! Я очень благодарна Евгению, что он нашел силы и смонтировал клип достаточно быстро, учитывая обстоятельства. Сегодня состоялась премьера. Клип получился красивый и яркий.

- Никто больше не заразился в тот момент из команды?

- А еще после съемок слег с ковидом и мой водитель. Видимо, кто-то на съемочной площадке был уже болен во время съемок, кто их и заразил.

- На этих съемках случилось ЧП. Вы упали с лошади. Пострадали? Надолго пришлось отложить процесс?

- Это случилось на разогреве перед первым дублем. Мы хотели снять красивые кадры, где я скачу по полю галопом. Я тренировалась на лошади и упала, причем очень сильно. Повторилась история 18-летней давности, когда я снималась в фильме «Виват, Анна. Тайны дворцовых переворотов». Я тогда скакала на лошади по снегу. Съемки проходили зимой. Ни с того, ни с сего лошадь резко свернула, и я упала на спину прямо на лед. Было очень больно, я получила травму копчика. Но я была в молодости такая бесстрашная и отчаянная, что сразу села и дальше поехала. Не хотела подводить съемочную команду. Да и сейчас на съемках своего клипа, испытывая сильную боль и страх, я все же села и поехала. Но уже, конечно, не галопом. Сегодня я взрослая женщина, мама. На мне большая ответственность – дети, семья. И я решила, что отныне это точно не мое. Но тем не менее, у меня есть, помимо фильма, уже два клипа с участием красивой лошади. Ради искусства я на это пошла, но больше этого не произойдет.

- Выход клипа сейчас и 20 лет назад. Цели, способы продвижения и монетизация для артиста. В чем главные отличия?

- Отличия большие. 20 лет назад не было ни YouTube, ни социальных сетей. Продвигать клип можно было только на нескольких федеральных музыкальных телеканалах. И то для этого нужны были связи или финансовые вложения, чтобы твой клип хорошо ротировался. Далеко не все могли себе это позволить. Сегодня намного больше возможностей для начинающих артистов. Абсолютно любой артист может выложить свои работы бесплатно в соцсети и на YouTube. Причем снять клип можно на смартфон, и он будет не хуже выглядеть. В этом есть даже какая-то фишка. Клипы и треки буквально разлетаются вирусно миллионными просмотрами. А артисты быстро приобретают популярность. Сегодня не нужны серьезные вложения, чтобы быть замеченным. И если раньше артисты платили телеканалам за ротацию клипов, то размещая свой клип на YouTube, сам артист получает свою копеечку за каждый просмотр. И если просмотры многомиллионные, то это уже внушительные суммы. Таким образом сегодня артист может полностью окупать все свои затраты.

Алсу на съемках «Голубого огонька». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Увидим мы вас в этом году в новогодних огоньках – в каких программах? Как изменились съемки из-за пандемии – в каком режиме они проходят сейчас?

- В этом году у меня был насыщенный график новогодних съемок. Вы сможете меня увидеть практически на всех федеральных каналах в новогодних «Огоньках» и в рождественских концертах: на Первом, на России, в Comedy Club на ТНТ, на канале «Карусель» в красивой детской сказке. В этом году зрители точно почувствуют мое присутствие на телевидении. Съемки проходили в нормальном режиме, за исключением того, что все, кроме артистов, были в масках и было поменьше зрителей на съемках. Они все были с QR-кодами, и не несли никакой опасности для окружающих. В остальном съемочный процесс был такой же, как и всегда.

- Огоньки 1 и 2 января в соцсетях критикуют. Потом приходят рейтинги, и огоньки оказываются самыми популярными телепрограммами. На ваш профессиональный взгляд - почему?

- Я думаю, что критикуют «Огоньки» те, кто практически и не смотрят телевизор. Основную информацию они получают из Интернета, из YouTube и разных соцсетей. Поэтому старый формат «Новогодних огоньков» для них не так интересен. А для нас, для зрителей среднего и старшего поколения, большую роль играет ностальгия, чем возможность увидеть что-то новое. «Огоньки» довольно часто повторяются, формат не меняется. Иногда даже мы ворчим: «Опять то же самое, опять те же декорации». Но мне, например, все равно приятно в канун Рождества или Нового года поностальгировать, вспомнить старые хиты любимых артистов. Видимо, такое же мнение у многих людей, поэтому такие высокие рейтинги у этих программ.

- Весь этот год активней чем обычно обсуждали тему цензуры в песенном творчестве. Ваши дети слушают рэп, слышали композиции с матом? Как оградить подростков от такой музыки и надо ли это делать? Ведь и в нашей юности был и «Сектор газа», и другие артисты с «не традиционным - не телевизионным» репертуаром.

- В последние несколько лет активно обсуждается тема нецензурных песен, творчества юных артистов. На мой взгляд это, конечно, все немного вышло из-под контроля. Мне это не очень нравится. Но это, наверное, общая проблема сегодняшнего времени, в котором мы живем. Абсолютная вседозволенность, открытый доступ к любой информации. Поэтому винить этих артистов, этих молодых людей, кто использует мат в своем творчестве, неправильно. И неправильно говорить, что они плохо влияют на воспитание наших детей. Воспитание в первую очередь должно идти от родителей, от окружения ребенка. Да, у каждого поколения есть свои герои. И в наше время это были те же «Сектор газа» и многие другие хулиганы, но ничего – мы выросли нормальными людьми и не используем нецензурную лексику в общении с окружающими людьми. Не понимаю родителей, которые говорят, что их дети невоспитанные из-за того, что сейчас популярны вот такие исполнители. Абсолютно с этим не согласна. Считаю, что нужно уделять больше времени своим детям, дисциплине внутри семьи. И это обязательно останется с ребенком на протяжении всей жизни. А остальное уйдет. И все будут потом вспоминать с улыбкой, что они слушали в детстве.

Алсу с дочками Сафиной (слева) и Микеллой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- У наших детей часто меняются увлечения. За минувший год у Сафины и Микеллы не изменились увлечения и цели?

- Мои старшие дети находятся в таком возрасте (15 и 13 лет – прим. Ред.), когда у них большая учебная нагрузка. Очень много домашних заданий и всяких проектов в школе. Поэтому у них физически нет времени на какие-то новые увлечения. Они продолжают заниматься языками. Практически в совершенстве знают китайский и французский языки. Девочки вообще хорошо учатся. Меня очень радует, что больше времени они уделяют именно учебе и образованию. Сафина в этом году полюбила танцы разных народов. Это очень хорошее, я считаю, направление. У Микеллы любимое увлечение, конечно, это музыка. Она стала еще больше работать в студии, больше писать песни, уже как автор. Продолжает развиваться в этом направлении.

- Определилась ли Сафина с выбором профессии, кем она хочет стать?

- Сафина учится в общеобразовательной школе. У нее любимый предмет математика, а также научные исследования. Возможно, что ее профессия будет связана с медициной. Но поживем – увидим.

- Микелле уже 13 лет. Меняется ли у девочки голос? Вы сами занимаетесь с ней вокалом или она посещает занятия преподавателей? Вижу, что она записала новую песню Адель. Кто ее кумиры, на кого равняется? Она хочет быть эстрадной певицей?

- Микелла занимается с педагогами постоянно несколько раз в неделю. Голос становится сильнее и сильнее буквально с каждым днем. И это слышат все и, конечно, ее подписчики, которых она регулярно радует каверами. Ей нравятся очень разные музыкальные направления, от рэпа до джаза, классики и рока. Это очень хорошо. Именно таким образом творческий человек может развиваться и в итоге выбрать направление, которое ему подходит больше всего.

- Вы участвовали в телепроекте «Дуэты» с дочерью. Часто получаете предложения о совместных выступлениях?

- Проект «Дуэты» мне очень понравился. Мне удалось держать в секрете от Микеллы, с кем она будет петь. Естественно, я все знала. Мы живем с дочерью в одном пространстве. И было бы странно не знать, какую песню она выбрала и репетирует. Она со мной советовалась по поводу выбора песни. Я сделала вид, что не в курсе. Микелла очень переживала, что не будет знать артиста, стоящего перед ней, потому что она не всех российских артистов знает в силу возраста. Но получилось очень весело. Ее реакция была бесценна.

Нас часто приглашают на съемки, передачи и концерты. У нас с Микеллой есть пара песен, которые мы исполняем вместе. Все чаще ее приглашают одну как ведущую и как артистку, в том числе на разные детские концерты и передачи. Ей все это очень нравится. Я думаю, что она уже определилась с выбором своей профессии.