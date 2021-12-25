Пять финансовых обещаний, которые нужно дать себе перед Новым годом, чтобы разбогатеть

Переведите абстрактные желания в материальные цели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Знаю-знаю. Сейчас махнете рукой – мол, сто раз эти обещания себе давали, а толку ноль. А что если применить принцип почтальона Печкина: «Это я почему раньше злой был? Потому что велосипеда не было». Так вот почему раньше исполнять обещанное не получалось? Да потому что подход был финансово неверный. Сейчас мы вместе с вами попробуем посчитать выгоду хотя бы от самых простых обещаний. А там, глядишь, замахнемся на глобальные цели.

1. НЕ БРАТЬ КОФЕ НА ВЫНОС

Жизнь на удаленке красноречиво показала нам, кофеманам, что жизнь без стаканчика бодрящего напитка есть. И если до этого казалось, что без этого допинга мозг не включается в работу, то, на самом деле, сидя дома многие осознали – кофеек не панацея. Прожить без него можно легко.

А теперь посчитаем. Возьмем самый бюджетный вариант – американо объемом 0,2 литра стоимостью 80 рублей.

Допустим, вы его пьете 5 раз в неделю. А зачастую и чаще.

52 недели умножаем на 5 стаканчиков и на 80 рублей, получается 20800 рублей.

Даже если мы не полностью откажемся от кофе на вынос, а сократим его потребление, все равно получится существенная экономия.

2. БРОСИТЬ КУРИТЬ

Это обещание выполнить сложно. Но возможно. При условии, что вы не только соберете в кулак всю силу воли, но поймете сколько денег сэкономит этот отказ. Пачки сигарет средней цены (200 рублей) хватает не самому злостному курильщику на два дня. То есть такой человек скуривает по 100 рублей в день.

Считаем, 36500 рублей в год. Нехило.

Кстати, примерно столько же стоит годовой абонемент в хороший фитнес-клуб.

3. ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ

Регулярные тренировки в спортзале могут стать хорошим подспорьем для домашнего бюджета. Занятия спортом, при грамотном распределении нагрузки, избавят вас от походов в аптеки за лекарствами. Гораздо меньше будет головных болей и простуд. Доказано, движение укрепляет иммунитет. Даже пресловутые 10 тысяч шагов в день.

Собственную экономию на лекарствах подсчитайте сами.

4. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПАКЕТОВ

Для экологии пакеты, которые продаются на кассах в магазинах, огромное зло. Пока в нашей стране не будет устойчивой культуры разделения отходов и их последующей переработки, «маечки» будут одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Почему? Да потому что их очень много. Из пяти покупателей в очереди четверо берут пакеты. И лишь один приходит со своей сумкой. Куда потом идут эти пакеты? Под домашний мусор, вместе с которым выбрасываются на свалку.

Один пакет сейчас стоит 6-9 рублей. В магазин ходим каждый день. Умножаем, получаем неутешительные суммы 2190 – 3285 мы тратим в год на загрязнение природы. Не лучше ли купить пару экосумок по 200 рублей?!

5. УДАЛИТЬ ЛИШНИЕ ПОДПИСКИ

Киносервисы, игрушки и прочие платные приложения пусть и незаметно, на первый взгляд, но на деле существенно уменьшают семейный бюджет. Мы постоянно подписываемся на видеосервисы, кинотеатры, приложения по изучению иностранных языков, онлайн-тренеров. Хорошо, если они приносят реальную пользу. Но в большинстве своем – нет. У нас банально не хватает времени пользоваться ими. А оформленная автоматическая подписка сжирает деньги каждый месяц. И видя очередное уведомление о снятии 100-200-300 рублей с личного счета, мы не всегда даже помним, за какой ненужный нам сервис эти деньги ушли.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Спешить не надо!

Психоаналитик Анна Смородинова:

«Важно понимать, что радует вашу душу, откуда восполняется внутренний ресурс. Например, если чашка кофе или возможность спонтанной покупки являются тем, что делает вас счастливей, то стоит отнестись к этому с уважением и не спешить отказываться от них.

Обещание, данное без учета своих особенностей может стать источником тревоги и стресса, как в случае его выполнения, так и невыполнения. Пообещать себе пробежку по утрам может казаться чем-то правильным и полезным, но если вы не получаете удовольствия от бега и страдаете от недосыпа, есть риск начать саботировать и ругать себя за это. В общем, «правильными», далекими от ваших ценностей, обещаниями можно подпортить себе жизнь

Обещания должны быть связаны с целью, ценностями и удовольствием. Их выполнение должно не лишать вас удовольствия, а усиливать его, одновременно, продвигать к чему-то ценному для вас.

Например, отказ от кофе на вынос может быть заменен кофе из дома в любимой термо-кружке. А сэкономленные деньги будут радовать глаз в банковском приложении.

СОВЕТЫ «КП»

Семь шагов на пути к финансовой цели

Какие этапы надо пройти, чтобы не бросить на полпути движение к намеченному результату, рассказывает эксперт Национального центра финансовой грамотности и сервиса «Финансовое здоровье» Анна Деньгина:

Шаг 1. Нужно услышать себя. Спросите себя: «Чего я хочу?» — и дайте взвешенный, трезвый ответ.

Шаг 2. Абстрактное желание переведите в материальную цель. Например, желание быть богатым и здоровым должно быть выражено в конкретной сумме на вашем счету или килограммах лишнего веса, от которых вы хотите избавиться.

Шаг 3. Выбираем решение. В том числе ориентируемся на возможности нашего бюджета. На это этапе мы можем рассматривать разные альтернативы и управлять ресурсами, которые у нас есть. Чтобы поправить материальное положение, кто-то станет больше работать, а другой — меньше тратить на ненужные покупки.

Шаг 4. Конкретизируем цели, подсчитываем бюджет и ищем источники финансирования.

Шаг 5. Цели надо визуализировать. Это может быть коллаж из картинок, который будет наглядно демонстрировать то, к чему вы стремитесь. Или список желанных покупок, которые вы будете вычеркивать по мере выполнения. В любом случае ваши цели всегда должны быть у вас перед глазами.

Шаг 6. Найдите то, что вас мотивирует на пути к достижению цели, и постоянно поддерживайте в себе это чувство.

Шаг 7. Выработка финансовой дисциплины. Есть два способа финансирования личных проектов: брать кредит, либо копить. Подходят оба, но первый — более рискованный. Прежде чем залезать в долги, очень хорошо оцените свою финансовую устойчивость и способность погасить кредиты в случае форс-мажора. Если вам сложно копить и откладывать, начните это делать с маленьких сумм (например, 100-200 рублей с каждой получки). Это поможет вам выработать правильную привычку.