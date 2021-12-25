Ничему не учатся: Литва захотела угодить США и подставила собственные компании

Последствия своих действий Литва явно не просчитала. Фото: REUTERS

Самые упорные люди на планете – это идиоты. В медицинском значении термина, разумеется. Что ты идиоту ни объясняй, на каких примерах и доказательствах ни показывай, они все равно будут упрямо стоять на своем. Нет, есть еще, конечно, очень похожие на них государства. Вот, например, Литва.

Не просчитав последствий своих действий, Литва начала, желая угодить США, настоящую экономическую войну с Китаем. Которая уже вышла за пределы Литвы, затронула компании из Германии, которым предстоит сворачивать свои предприятия в Литве и где-то организовывать новые. Буквально на днях, вдобавок ко всему прочему, Китай отказался от уже поставленных 150 тысяч литров литовского пива. Нехай, сказали в МИД КНР, на Тайвань отправляют.

Но китайского запрета на торговлю Вильнюсу показалось мало, и правительство Литвы решило выстрелить себе во вторую ногу, запретив транзит по своей территории товаров и грузов из Белоруссии. Львиную долю которых составляют удобрения, произведенные на "Беларуськалии" и "Гродно Азоте". Естественно, это произошло сразу после того, как санкции на Белоруссию наложили США.

И, хотя американские санкции не являются обязательными для Литвы и ЕС, президент республики Гитанас Науседа настоял на прекращении транзита удобрений Литовской железной дорогой в литовский же порт Клайпеда для их перевалки там и отправки кораблями заказчикам по всему миру. Литовский Минтранс пошел еще и дольше и предложил запретить весь импорт и транзит из Белоруссии. В порту и на "железке" начались массовые увольнения, литовские компании терпят убытки и балансируют на грани разорения, вся программа обновления инфраструктуры выброшена в мусорную корзину, а руководство Литовской железной дороги уже устало предупреждать правительство, что в случае разрыва контракта без юридических оснований Минск разорит компанию штрафами по решениям арбитражных судов. Но, сами понимаете, "западные ценности" Вильнюсу дороже.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на проявления Литвой "американского патриотизма" весьма жестко.

- Если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы, - заявил Лукашенко на совещании в Гомельской области. - Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу – будет в три раза дороже.

Транзит белорусских грузов через Литву важен еще и тем, что достаточно значительная его часть направляется в Калининградскую область России, у которой товарооборот с Белоруссией составляет порядка 6% всей внешней торговли области, что в денежном выражении равно примерно 500 млн долларов США. И в случае принятия Вильнюсом такого решения, речь может идти о попытке торговой блокады самого западного российского эксклава.

Если бы у Литвы была три ноги, то можно было бы предположить, что она решила обездвижить себя, выстрелив еще и в третью. Поскольку Россия явно не оставит такие попытки без ответа. Что для Литвы будет более, чем чувствительно, поскольку товарооборот Литвы с Россией превышает 9 млрд. долларов (для РФ – капля в море), а в случае выступления Москвы и Минска единым фронтом – и просто окажется катастрофой. Например, в сфере той же энергетики. Поскольку свыше 40% потребляемой в Литве электроэнергии закупается у России и Белоруссии.