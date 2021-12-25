В Новой Зеландии домашняя кошка обворовывает людей

Пропажи были несущественными, но все равно малоприятными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители новозеландского городка Крайстчерч расстроились, обнаружив, что кто-то регулярно стал обворовывать их. Пропажи были несущественными, но все равно малоприятными.

Неизвестный крал всякие мелочи - обувь, рубашки, майки, кепки и прочую ерунду.

Но когда во дворе одного из горожан появилась пластиковая коробка, в которой лежали пропажи, а специально установленный щит призывал владельцев забрать свое добро, все стало ясно: воришкой оказался самый обычный кот. Точнее, кошка по кличке Кейт.

Кейт – клептоманка. Гуляя по округе, она прихватывает из соседних дворов все, что плохо лежит, или, быть может, просто нравится ей. Все это она приносит в свой двор и бросает в углу. У пары наркоманов Кейт умудрилась стянуть бонг для курения и пакет с белым порошком, а у работника тюрьмы – его форменную рубашку охранника, сообщает Daily Mail.

Полиция извещена о нарушительнице спокойствия, но никаких мер не предпринимает, поскольку хозяева Кейт добровольно возвращают ее добычу владельцам, а также приносят им свои извинения. «Мы играем с ней в кошки-мышки», - сообщили стражи правопорядка.

Да и сами жители Крайстчерча на Кейт не в обиде. Они уверены, что во время своих рейдов кошка отпугивает от их домов грызунов и прочую вредную живность. Хотя кое-кому из горожан приходится утяжелять разными способами свою обувь, которую они оставляют на пороге, чтобы Кейт не стянула ботинки.