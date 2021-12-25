Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире25 декабря 2021 9:40

В Новой Зеландии домашняя кошка обворовывает людей

Хвостатая клептоманка терроризирует целый квартал
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Пропажи были несущественными, но все равно малоприятными.

Пропажи были несущественными, но все равно малоприятными.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители новозеландского городка Крайстчерч расстроились, обнаружив, что кто-то регулярно стал обворовывать их. Пропажи были несущественными, но все равно малоприятными.

Неизвестный крал всякие мелочи - обувь, рубашки, майки, кепки и прочую ерунду.

Но когда во дворе одного из горожан появилась пластиковая коробка, в которой лежали пропажи, а специально установленный щит призывал владельцев забрать свое добро, все стало ясно: воришкой оказался самый обычный кот. Точнее, кошка по кличке Кейт.

Кейт – клептоманка. Гуляя по округе, она прихватывает из соседних дворов все, что плохо лежит, или, быть может, просто нравится ей. Все это она приносит в свой двор и бросает в углу. У пары наркоманов Кейт умудрилась стянуть бонг для курения и пакет с белым порошком, а у работника тюрьмы – его форменную рубашку охранника, сообщает Daily Mail.

Полиция извещена о нарушительнице спокойствия, но никаких мер не предпринимает, поскольку хозяева Кейт добровольно возвращают ее добычу владельцам, а также приносят им свои извинения. «Мы играем с ней в кошки-мышки», - сообщили стражи правопорядка.

Да и сами жители Крайстчерча на Кейт не в обиде. Они уверены, что во время своих рейдов кошка отпугивает от их домов грызунов и прочую вредную живность. Хотя кое-кому из горожан приходится утяжелять разными способами свою обувь, которую они оставляют на пороге, чтобы Кейт не стянула ботинки.

Живой уголок: Кошки