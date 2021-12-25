И снова о Кущевке: Пострадавшие от банды Цапков - Цеповязов - Стрельцова обратились к Владимиру Путину с открытым письмом

Родственники погибших от рук банды ходили на судебные заседания с фотографиями своих близких.

Больше 11 лет назад, в ноябре 2010-го, вся страна содрогнулась от массового убийства семьи фермера Аметова в станице Кущевской. Были зверски убиты 12 человек, в том числе двое детей (самому младшему было всего 9 месяцев). Было громкое расследование, после которого страна «неожиданно» узнала, что в Кущевской уже несколько лет существует банда, которая наводила страх на Кущевку и ее окрестности. Руководили бандой «успешные предприниматели, депутаты и меценаты» Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз, а члены их семей - такие как Наталья Цеповяз и Андрей Цеповяз - были не только выгодоприобретателями от захваченных земель фермеров, но и сами принимали участие в планировании преступлений.

Вячеслав Цеповяз за решеткой себе ни в чем не отказывал - жарил шашлыки, питался крабами и красной икрой.

Общая площадь земель, которые контролировали главари банды и их родственники, была просто фантастической - 70 000 га! Доходы с этой земли, приобретенной убийствами, вымогательством, бандитизмом, составляли более 2 млрд рублей в год. С этих криминальных доходов бандиты содержали своих боевиков, покупали оружие, коррумпировали прокуроров и полицию. Держали под контролем и местный банк, кредиты которого участвовали в преступной деятельности. После разгрома банды остались не закрыты кредиты на 10 млрд рублей, а основной общак банды (в этом качестве фигурировали отобранные у других фермеров земли) Федор Стрельцов по кличке Федя Обнал и его сестра Лариса Приходько продали за 2,5 млрд рублей Агрокомплексу им. Ткачева.

Именно это обстоятельство, как говорят кущевцы, и не позволило силовикам в тот период разгромить полностью банду, вернуть фермерам их активы, а государству - 10 млрд рублей, похищенных в банке. Поэтому и ограничились только несколькими членами банды, не тронув «экономику» преступного сообщества, оставив на свободе наследников кровавых активов - Федора Стрельцова, Ларису Приходько, Наталью Стришнюю, Светлану Мартынову, Андрея Цеповяза, Вячеслава Теслю, Виталия Кошенка и др.

Федора Стрельцова считают активным участником преступной группировки цапков.

Пользуясь поддержкой тех, кому продавались кровавые активы, они продолжали совершать новые преступления. В том числе с помощью «золотой судьи» Хахалевой отбирали у фермеров их земли и имущество, запугивали потерпевших и делали все, чтобы о банде как можно скорее все забыли.

Так продолжалось до 2017 года, пока руководство СК России не дало прямое указание поднять все дела по Федору Стрельцову и его сообщникам. СК по Краснодарскому краю и Ростовской области возбудили уголовные дела, суды вынесли приговоры Светлане Мартыновой, Виталию Кошенку, Арсению Антонецкому и другим сообщникам Стрельцова. Тот подался в бега и сейчас объявлен в международный розыск. Находится на Украине под прикрытием СБУ, откуда организовал клеветническую кампанию против следователей СК по Ростовской области и Краснодарскому краю, потерпевших, свидетелей. Стрельцов требует реванша. И вот тут появились новые прокуроры и правоохранители, кто решил на крови невинных жертв реабилитировать членов банды. Что здесь главное: коррупция или какие-то свои игры с использованием криминала?

Лидер банды Сергей Цапок умер в СИЗО, но приличное состояние семье успел оставить. Фото: Артем ФИЛАТОВ

Именно поэтому пострадавшие от действий банды Цапков - Цеповязов обратились к Президенту России Владимиру Путину с письмом. Его написали накануне традиционной ежегодной пресс-конференции главы государства в надежде, что кто-то из журналистов все-таки спросит, почему даже спустя столько лет на скамье подсудимых так и не оказались все члены кущевской банды. (В то же время жалобу на действия следственных органов написали родственники убитых Цапками в доме фермера Аметова - оно адресовано Президенту РФ, руководителям силовых ведомств, Совета Федерации и Госдумы).

Публикуем открытое письмо кущевских предпринимателей в полном объеме.

«Президенту Российской Федерации

В. В. Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, нижеподписавшиеся, - группа фермеров, которые в свое время пострадали от действия банды Цапков - Цеповязов и их родственников. К сожалению, оставшиеся на свободе участники этой группировки продолжают решать свои вопросы, а те, кто когда-то посмел пойти против них и сотрудничать со следственными органами, сами становятся объектами уголовного преследования. Такой абсурд продолжает твориться у нас в Краснодарском крае и Ростовской области.

Мы отлично помним ваше эмоциональное выступление в конце 2010 года - о Кущевке. Вы тогда вот так прокомментировали убийство семьи фермера Аметова и его соседей в Кущевке, а также беспредел, который на протяжении многих лет творили Цапки:

«Дело не только в органах внутренних дел, дело в том, что все органы власти оказались несостоятельными. А где были прокуратура, ФСБ, ФСКН? Где были суды? Я считаю, что это провал всей системы правоохранения. А местные, региональные органы власти где были, они что, ничего не видели? Это еще один сигнал, чтобы общество встряхнулось и сама власть встряхнулась на всех уровнях, в том числе на федеральном, и внимательнее посмотрели, что у нас происходит в регионах».

А сейчас мы можем сказать, что даже после громкого расследования многие вещи в Кущевке так и не изменились.

Джалиль Аметов в кровавой резне потерял молодую жену и родителей (они справа).

Массовое убийство в доме Аметова шокировало всю страну. Именно тогда следователи из Москвы выявили преступления, которые местные власти, местные силовики много лет предпочитали не замечать. В Кущевке все прекрасно понимали, что у цапковских есть покровители в самых высоких кабинетах и на любые их действия закроют глаза. Мы все это видели - даже убийства конкурентов и предпринимателей, которые отказывались отдавать Цапкам свое имущество, сходило бандитам с рук.

По официальным данным, с 1998 по 2010 год в нашем регионе участниками банды Цапков были убиты 19 человек. При этом за несколько убийств никто так в итоге и не сел. В этом списке жертв - глава Кущевского района Борис Москвич, фермер Анатолий Смольников, внук кущевского бизнесмена Сергея Бегиджанова… Но главное состоит в том, что в основе всего этого стояли сугубо экономические интересы Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза, их родственников и подельников. Отбирая у других фермеров земли с помощью угроз и вымогательства, Цапки создавали собственную сельскохозяйственную «империю».

Как сообщали многие СМИ, в том числе «Российская газета», семьи Цапка и Цеповяза владели земельными участками общей площадью около 30 тысяч гектаров. Изначально эти территории были получены именно через бандитизм, а позже легализованы. Еще 40 тысяч гектаров земли являлись так называемым бандитским общаком, с которого кормилась вся банда, а управлял всем этим небезызвестный на Кубани подельник Цапков Федор Стрельцов, который внутри ОПГ носил кличку Федя Обнал (после возбуждения на него уголовного дела бежал на Украину и, по данным СМИ, тесно сотрудничает с СБУ).

Да, после трагедии в Кущевке была серия посадок. Но по большому счету объектами расследования были только убийства и покушения. А вот другие эпизоды деятельности банды Цапков - Цеповязов остались в тени.

Мы, жители юга России, пострадавшие от действий Цапка, Цеповяза и членов их семей, уже много лет безуспешно пытаемся добиться правды.

Так, например, в 2008 году Цапки - Цеповязы отобрали бизнес у нашего кущевского фермера Николая Гордика. Мужчине угрожали убийством жены и дочери, заставили переписать имущество на Ивана Стришнего, родного брата жены Вячеслава Цеповяза Натальи (после посадки мужа она вернула девичью фамилию Стришняя). Позже бывшие активы Гордика оказались частью компании «Север Кубани», учредителем и директором которой была Наталья Цеповяз-Стришняя. Гордик много лет пытается добиться уголовного наказания для Стришней и сбежавшего из страны Стрельцова. Но этого так и не произошло.

В 2021 году Кущевский районный суд взыскал в пользу Гордика ущерб, который ему нанесли в результате силового отъема имущества. Семья Цеповязов - Стришних должна вернуть предпринимателю 2 млрд рублей. Однако Стришние пытаются удержать активы, оспаривая решение в Краснодарском краевом суде.

Известно, что еще в 2019 году после вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о вымогательстве передали в центральный аппарат СКР. Его расследуют в Ростове-на-Дону. Но в ходе этого расследования происходит нечто странное. В доме потерпевшего Николая Гордика (суд, напомним, признал его финансовые претензии к Стришним) провели несколько обысков. В настоящий момент складывается ощущение, что Гордика через такой прессинг пытаются заставить отказаться от возмещения ущерба.

Дальше - больше. В свое время другой кущевский предприниматель Александр Исюк также стал жертвой вымогательства со стороны «семьи». В суде он открыто заявлял, что лидеры кущевской банды Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз, киллер ОПГ Владимир Алексеев (он же Вова Беспредел), управляющий общаком Цапков Федор Стрельцов, жена Цеповяза Наталья и ее брат Иван Стришний угрозами отобрали у него имущество и деньги на общую сумму 74 млн рублей.

Вова Беспредел

Исюк еще два года назад был признан потерпевшим. Однако летом 2021 года предприниматель внезапно сам оказался фигурантом уголовного дела - его обвинили в заведомо ложном доносе и поместили в СИЗО ростовского УФСБ. Все это, к сожалению, напоминает нам беспредел, который творился в наших краях при всесильных Цапках.

Владимир Владимирович, в свое время всесильность банды Цапков проявлялась в том числе в их особом умении добиваться нужных им решений в судах. С этим связывали и особую дружбу Федора Стрельцова с печально известной «золотой судьей» Еленой Хахалевой. Теперь же мы снова видим, как страдают неугодные «семье» люди и не могут доказать свою правоту.

Среди тех, кто в разные годы под угрозами Цапков переписывал на них свое имущество, был и предприниматель из Кущевской Валерий Дорошенко. Сейчас распорядительницей земель, которые у него отняли бандиты, является Наталья Стришняя. Притом что документы о передаче этих активов Стришней от бывшего мужа Вячеслава Цеповяза суд признал незаконными.

Банда формально разгромлена. Правоохранительные органы давно отчитались о победе. Да, на улицах Кущевки больше нет того беспредела Цапков, когда на улицах Кущевки члены банды похищали девушек, везли их на съемные квартиры и сутками насиловали. Никого не убивают. А по факту в самой нашей станице новой «императрицей Кущевки» называют Наталью Стришнюю. Активы, которые в свое время захватили бандиты, остаются при «семье». А жертвы банды вдруг становятся обвиняемыми, как в старые и совсем недобрые для нас времена.

Владимир Владимирович, сейчас все уголовные дела, возбужденные по экономической деятельности банды Цапков - Цеповязов и вымогательствах, расследуются в Первом следственном управлении ГСУ СКР в Ростове-на-Дону. Но у нас складывается впечатление, что заявлениям пострадавших - Гордика, Дорошенко, Холмового, Сеховой, Лагошина и других - просто не дают ход.

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, предприниматели Кущевской, пострадавшие от действий бандитов, ищем Вашей поддержки и просим Вас вмешаться в ситуацию.

Вы - гарант Конституции РФ. Поэтому мы просим Вас, а также Председателя СК РФ Бастрыкина, Генерального прокурора РФ Краснова, директора ФБ России Бортникова не допустить реабилитации кровавой кущевской банды. Мы просим завершить расследование всех уголовных дел и преступлений, в том числе по убийству Бориса Москвича, Анатолия Смольникова, внука Сергея Бегиджанова. Мы просим привлечь Стришнюю Н. И., Стришнего И. И., Стрельцова Ф. Е., Цеповяза В. А., Цеповяза А. А. и всех их сообщников к уголовной ответственности, а также освободить из-под стражи всех невиновных лиц (Исюк, Бобрицкий, Григорян, Хасанов, Родионов, Бражников и другие), которых незаконно упрятали за решетку.

С уважением,

пострадавшие от действий банды Цапков — Цеповязов - Стрельцова».