В Куршевель на частном самолете: Разведенный Лепс отметит Рождество с прекрасной спутницей

Рождество Григорий Лепс встретит на горнолыжном курорте Куршевель. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях суд расторг брак Григория Лепса: музыкант развелся со своей женой Анной после 20 лет брака. Новогодние праздники артист проведет в Москве (вечером 31 декабря он будет выступать на частном концерте в Барвихе). А вот на Рождество у него особые планы. Григорий улетит во Францию на фешенебельный горнолыжный курорт Куршевель, где в новогодние каникулы отдыхает немало состоятельных русских туристов. Музыкант даст концерт в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Входной билет на выступление Лепса стоит 2 тысячи евро. Несмотря на высокую цену, места за столиками на шикарном гала-ужине со специальным меню уже практически раскуплены.

По словам организатора концерта, обычно в Куршевель Лепс приезжает вместе со своей старшей дочкой Ингой. Причем прилетает, как правило, на частном самолете.

- Григорий часто прилетает на такие концерты со своей старшей дочкой Ингой. Такой занятой артист, как Лепс, из-за насыщенного графика часто передвигается на частных бортах. Вероятно, и в Куршевель прилетит именно таким образом, - рассказал «СтарХиту» организатор вечера Максим Берин. - Мы предложили ему остаться здесь на несколько дней - отдохнуть, покататься на лыжах, поиграть в бильярд, зарядиться энергией солнца, горных пейзажей. Думаю, он получит удовольствие перед своим грандиозным рождественским шоу. Григорий очень любит французский курорт, это уже второй раз, когда он принимает участие в нашем фестивале здесь. Столики в прошлом году разобрали буквально за неделю, - а праздновали потом до утра.

Максим Берин отметил, что у Лепаса впечатляющий райдер, однако все требования касаются в основном технической части концерта. В бытовом же плане артист неприхотлив.

- В нем, действительно, только то, что ему нужно. Ряд же артистов просто требуют все, что их директора могут придумать: начиная от напитков за 1000 евро, и заканчивая золотыми рыбками в ванной. Кроме того, у нас хорошие многолетние отношения с директором Лепса, с ним самим, поэтому у Григория к нам особое отношение и особые условия по части гонорара, - сообщил организатор концерта.

Артист улетел в Италию, чтобы поздравить дочь Ингу с днем рождения. Фото: Инстаграм.

К слову, через два дня после своего официального развода Лепс отправился как раз к старшей дочери. Артист улетел в Италию, чтобы поздравить Ингу с днем рождения. Наследница артиста отметила 37-летие 23 декабря в Тоскане. С матерью Инги певец познакомился во время учебы в музыкальном училище. Они поженились, в 1984 году на свет появилась их дочь. Второй раз Лепс женился в 2000 году на танцовщице Анне Шаплыковой. В этом браке у артиста родилось трое детей.