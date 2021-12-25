«Больная тема для всех»: Стоцкая рассказала о разводе с мужем

Анастасия Стоцкая рассказала о разводе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В этом году стало известно, что Анастасия Стоцкая развелась с мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном. Они расстались еще в 2019 году, но долго это скрывали. Певица родила мужу двоих детей - 9-летнего Сашу и трехлетнюю Веру. Супруги были вместе около 10 лет, казалось, в их семейной жизни все безоблачно. Несмотря на то, что все случилось еще два года назад, Стоцкая только сейчас нашла в себе силы, чтобы говорить о переменах публично.

- Не готова обсуждать на всю страну детали своей личной жизни. Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе, - рассказала Анастасия «Каравану историй».

По словам певицы, муж принимает самое активное участие в воспитании детей.

- У нас, как у родителей, нормальные отношения, мы вместе решаем возникающие проблемы сына и дочери. Благодарна бывшему мужу за наших прекрасных детей, Сергей их безумно любит, - рассказала артистка.

Певица родила мужу двоих детей - 9-летнего Сашу и трехлетнюю Веру. Фото: Инстаграм.

О своей личной жизни после развода Стоцкая не рассказывает, однако ей приписывают роман с коллегой по мюзиклам Александром Казьминым. В августе артисты вместе отдыхали на Мальдивах. Несмотря на закрытость, о том, каким должен быть ее будущий избранник, певица говорит охотно.

- В восемнадцать лет тебя может привлечь симпатичная мордашка, ты не акцентируешь внимание на внутренних качествах, а в сорок важны более глубокие вещи и душевный комфорт — происходит глобальная переоценка... Каким должен быть мой мужчина? В отношениях важно доверие и уважение. Хочется, чтобы избранник был человеком умным, сильным, честным, добрым, искренним, щедрым, чтобы вникал в твои переживания, чтобы говорили мы на одном языке, смеялись над одними и теми же шутками, - рассказала артистка.

Анастасия и ее бывший муж Сергей познакомилась на отдыхе в Дубае, где между ними завязался курортный роман. Несерьезные на первых порах чувства в итоге переросли в брак. Судя по всему, отношения супругов испортились в 2017 году, вскоре после рождения дочки Веры. Практически сразу после появления малышки на свет Стоцкая вышла на работу и приступила к репетициям в театре. Видимо, этот непростой период стал сложным и для мужа артистки, и для нее самой.

Абгарян был вторым мужем Стоцкой. Первый раз она вышла замуж в 2003 году за актера Театра Луны Алексея Сикирина. Настя и Алексей познакомились, когда учились в ГИТИСе. Затем они вместе играли в мюзикле по роману Виктора Гюго «Notre-Dame de Paris» («Собор Парижской Богоматери»). До свадьбы они прожили вместе пять лет. Молодые люди обвенчались в Костроме, однако через пять лет их брак распался.