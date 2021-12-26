Убийство президента как «величайшее признание в любви»: Кто и почему покушался на жизнь мировых лидеров

Королеву Великобритании Елизавету II пытались убить несколько раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета II: убийство ради славы

Нынешнюю Королеву Великобритании пытались убить несколько раз. Первая попытка случилась еще 50 лет назад. Правда, обнародовать историю, названную Литгоуским заговором, английские спецслужбы решили только недавно.

Все случилось во время тура Королевы по Австралии. Между городами Елизавета II, которая на тот момент занимала престол уже 18-й год, передвигалась на поездах. Злоумышленники (которые, кстати, так и не были обнаружены) решили подстроить несчастный случай, и положили на железную дорогу дерево. Позже полицейские сообщат: размер был подобран так, чтобы поезд на своей обычной скорости сошел с рельс. Вот только в тот день что-то пошло не так, и машинист ехал медленно, даже не пытаясь набрать скорость.

Бревно помешало путешествию, но пострадавших не оказалось.

У спецслужб, занимающихся безопасностью Королевы, вообще немало работы. В 1981 году на жизнь Елизаветы II покушались дважды. Первый раз – в день традиционной церемонии выноса знамени 13 июня. Когда Королева верхом на лошади приближалась к стройным рядам гвардейцев, 17-летний Маркус Сержант (да, это фамилия, а не звание), стоявший в толпе зрителей, попытался расстрелять ее. Правда, в оружии оказались холостые патроны, да и парень никуда не попал, а только испугал лошадь громкими хлопками.

Сержант был тут же обезоружен и задержан. Позже он признался, что просто хотел славы и вдохновлялся убийством Джона Леннона. За покушение Сержант получил пять лет, но вышел из тюрьмы спустя три года. И начал новую жизнь – сменил имя и больше не пытался получить и минуты славы. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Следующее нападение случилось в октябре в Новой Зеландии. И снова на жизнь монаршей особы покушался 17-летний юноша, этого звали Кристофер Льюис. Житель Данидина, где и произошло нападение, спрятался на пятом этаже здания, в котором ждали королевскую чету. А когда Елизавета и ее супруг Филипп выходили из машины, выстрелил из винтовки. Но промахнулся.

Стрельбу услышали все, но журналистам объяснили по-разному – то говорили, что просто упала вывеска, то – что взорвалась хлопушка. И только в 2018-м был рассекречен архив разведки, в котором обнаружились эти данные. Кристофера поймали, но доказать его причастность к выстрелу было очень непросто. Он то рассказывал следователям, что стал участником террористической организации, то называл эти слова выдумкой. И все-таки парень получил тюремный срок: но не за покушение на монаршую особу, а три года за хранение и использование огнестрельного оружия в общественном месте.

Иосиф Сталин: постоянные покушения

Покушения на отца народов готовились практически непрерывно — и это не выдумки НКВД.

В ноябре 1931-го года прямо на улице Москвы в Сталина прицелился бывший белый офицер и секретный сотрудник английской разведки Огарев. Он шел навстречу вождю по Ильинке вроде как, случайно, и, увидев Иосифа Виссарионовича, даже успел достать револьвер. Его-то и заметила охрана лидера СССР. Огарева скрутили, а Сталин больше по Москве просто так не гулял.

Покушения на отца народов готовились практически непрерывно — и это не выдумки НКВД. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1933-м в Грузии автомобиль Сталина взорвался. Вот только вождя СССР в нем не было: Лаврентий Берия посоветовал Сталину пересесть в запасную машину. Хотя тут историки сомневаются. Возможно, шеф КГБ таким образом хотел повысить свою значимость в глазах старшего товарища.

В январе 1935-го Сталин снова оказался под обстрелом — в кремлевской библиотеке его подкараулила наследница графского рода Орлова-Павлова (похоже, кто-то утратил пролетарскую бдительность). Правда, девушка промазала и стала фигурантом так называемого Кремлевского дела. Якобы покушение подготовили секретарь ЦИК СССР Енукидзе и комендант Кремля Петерсон. Где там правда, а где шпиономания — уже и не разберешься.

После покушения в 1931 году Сталин перенес свои прогулки на территорию Кремля и любовался закрытой территорией. Но и это не было безопасным: через КПП удалось пробраться военнослужащему тульского гарнизона лейтенанту Данилову, который подделал документы. Он-то и попытался расстрелять вождя. Но тоже без особого успеха. Зато был схвачен. А на допросе рассказал, что состоит в тайной террористической организации, а стрельбой пытался отомстить за расстрел маршала Тухачевского

Несколько покушений было совершено в годы Великой Отечественной, вот только все удалось пресечь разведке.

Есть предположения и последних дня вождя: многие уверены, что 1 марта 1953 года охрана долго не заглядывала к Сталину, у которого случился инсульт, не из лучших побуждений. Да и врачи были вызваны не сразу. Впрочем, сотрудники просто могли быть напуганы и лишний раз не беспокоить лидера СССР.

Брежнев: покушение КГБ

22 января 1969 года Брежнев встречал в столице экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Когда кортеж с генсеком въезжал в Кремль, его обстрелял младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин. Он подготовился: украл милицейскую форму и два пистолета с патронами. На курок успел нажать восемь раз, а после его сбил мотоцикл из кортежа.

Правда, в итоге Ильин узнал, что стрелял не по тому автомобилю: лейтенант расстрелял машину с космонавтами, которые ехали на вручение орденов. Ильин не промахнулся: ранил несколько человек и убил водителя.

Есть версия, что покушение было спланировано КГБ, просто чтобы «выслужиться» перед лидером. Потому и автомобиль с генсеком шел в хвосте, а Ильин не был уволен из армии: после покушения он попал на принудительное лечение в психбольницу, а в конце 80-х вышел и с тех пор считается, что он находится на больничном и получает пенсию. Но это – лишь предположения.

На Брежнева покушались у стен Кремля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Король Испании Хуан Карлос: Теракт в музее

Страсти кипят и сегодня. И не только вокруг Королевы Англии – например, у охраны короля Испании тоже немало работы.

В 1995 году монарх с семьей отправился на Майорку. Что могло помешать роскошному отдыху? Резиденция «Маривент» прекрасно просматривается с улицы, и туристы любили наблюдать за тем, как король ходит на яхте. Да и подплыть к королевскому судну злоумышленникам ничего не помешало. Члены баскской террористической группировки ЭТА несколько раз ловили короля на прицел (во всяком случае, так они позже рассказывали полиции). Но выстрелить не успели, потому что решили обезопасить себя и убить монарха, просчитав дальнейшее отступление. Но террористов успели арестовать раньше, чем они попытались выстрелить.

На короля Испании Хуна Карлоса покушались боевики ЭТА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1997 году его поход монарха в музей Гуггенхейма в Бильбао (город в Стране басков, за независимость которой и борется ЭТА) чуть не обернулось трагедией. Тогда музей не был популярным туристическим местом: его только открывали. Боевик ЭТА Энеко Гогеаскоэчеа проник на территорию заранее и разложил бомбы в вазоны с цветами. Предполагалось, что, когда монарх будет заходить в музей, он достанет взрывчатку и бросит ее в Короля. Но накануне теракт удалось рассекретить. Так просто террорист сдаваться не хотел и отстреливался от полицейских, убив одного из них.

Террористу даже удалось скрыться, но в 2011 году его поймали, обязали выплатить 500 тысяч евро семье погибшего и приговорили к 92 годам тюрьмы.

Рональд Рейган: Ради любви

В 1981 году на президента США напал безумный фанат актрисы Джоди Фостер. Покушение случилось всего спустя два месяца после инаугурации Рейгана в Вашингтоне. Знакомьтесь, Джон Хинкли: он не террорист и даже не имел конкретной политической позиции. Зато принимал антидепрессанты, транквилизаторы и регулярно преследовал актрису, которую полюбил за роль проститутки.

Покушение на Рейгана случилось всего спустя два месяца после инаугурации в Вашингтоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Собственно, чтобы впечатлить свою любовь, он и решил убить президента. 30 марта 1981 года в отеле Hilton, что в паре минут от Белого дома, с речью должен был выступить президент. После выступления Рейган вышел из подъезда для особо важных гостей и пошел к машине, но к репортерам и любопытным жителям города присоединился Джон. Когда Рейган приветствовал толпу, мужчина достал пистолет и выстрелил шесть раз.

В президента попал лишь рикошетом: пуля отскочила от автомобиля, разорвала Рейгану легкие и остановилась всего в двух сантиметрах от сердца - в XIX веке такое ранение стало бы смертельным.

Спецагенты обезвредили стрелка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецагенты обезвредили стрелка, хирурги оперировали президента полтора часа, а его пресс-секретарь, в которого тоже попал Хинки, стал инвалидом (спустя 33 года его смерть признают убийством).

Хинкли назвал покушение «величайшим признанием в любви в мировой истории» и отправился в психиатрическую больницу. Только в 2013 году ему разрешили переехать к своей матери.

Кстати, существует проклятье: каждый президент США, избранный в год, который без остатка можно поделить на 20, должен погибнуть или умереть до окончания срока полномочий. По легенде, его наложил индейский вождь Текумсе в 1813 году за нарушение белыми договора. Но Рейгану удалось разбить цепочку страшных совпадений. Так что нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену, избранному в 2020-м, можно в ближайшие три года не переживать за здоровье.

Джон Хинкли - безумный фанат Джоди Фостер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Де Голль: Месть за освобожденные колонии

Но главный претендент на роль излюбленной мишени террористов — основатель Пятой республики генерал Шарь Де Голль. С 1961-й по 1964-й он пережил 15 (!) покушений, а за всю жизнь его готовились убить 32 раза. И это не считая участия в двух мировых войнах.

Но в первой половине 60-х Де Голль навлек на себя беду решением предоставить независимость Алжиру. В ответ на референдум, где африканцы радостно проголосовали за создание отдельного государства, во Франции основали Организацию секретной армии (ОАС), которая объединила ультраправых националистов. Символом зла стал для них Де Голль.

Но тот будто в рубашке родился. То взрывчатка, заложенная террористами на маршруте следования президентского кортежа, подмокла, что снизило мощность взрыва — машина президента перевернулась, но от отделался парой царапин. То водитель Де Голля чудом вывезет президентский «Ситроен» из-под пуль террористов — те выпустили по машине 187 пуль, пробили все шины, но не убили никого. То Де Голль уже смотрит в дуло направленного на него из соседнего автомобиля автомата — но тут между кортежем и убийцами встревает малолитражка. Если учесть, что каждый раз исполнителями заговора были профессиональные военные, к французским генералам появляется много вопросов.

Шарля де Голля за всю жизнь пытались убить 32 раза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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