Будущее за телемедициной

Пандемия показала, что за телемедициной будущее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Телемедицина: практика применения в России и международный опыт», - так называлось мероприятие, участие в котором приняли врачи, представители организаций сферы здравоохранения федерального и регионального уровней, работодатели, страховые компании и международные эксперты. Итоги встречи подвел Матиас Гехдер, биотехнолог, ключевой эксперт практики Цифрового здравоохранения BCG в Берлине.

В НОРВЕГИИ 95% СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

- Матиас, насколько подобные мероприятия важны в сегодняшнем мире и особенно в России?

- Как показала пандемия, за телемедициной будущее. С ней становится возможным получать качественную помощь в любой точке земного шара, сводя при этом к минимуму излишние или нежелательные контакты с другими людьми. При этом внедрение подобных решений сталкивается с рядом препятствий. Так, согласно нашему анализу, индустрия здравоохранения в Германии находится на шестом месте по проникновению новых технологий в отрасли (лидирующие места занимают медиа и развлечения, розничная торговля, банковское дело). Но ситуация быстро меняется, в том числе за счет «инъекции» новых идей и технологий со стороны IT-гигантов. Взять Skype for Business, Zoom for Healthcare, Google healthcare все они стремятся закрепиться в сфере телемедицины. В России также есть несколько технологических компаний, успешно предоставляющих медицинские услуги и сервисы. Однако пока рынок только развивается и есть вопросы с регулированием, то без подобных конференций просто не обойтись.

- Насколько равномерно развита телемедицина в мире и какие есть факторы, влияющие на скорость ее проникновения в разных странах?

- В целом уровень развития телемедицины сильно разнится от региона к региону. Везде есть свои особенности и влияющие факторы. Где-то это недостаточная развитость цифровой инфраструктуры, а где-то - законодательные вопросы. С приходом пандемии все развитые страны совершили в этом направлении настоящий рывок. Так, Франция отменила необходимость в первичной очной консультации, Венгрия расширила список медицинских услуг, которые можно получить в телемедицинском формате, до практически всех амбулаторных. В Норвегии 95% всех семейных врачей теперь предлагают виртуальные консультации, в Швеции более чем в 7 раз выросло количество использований телемедицинского сервиса Kry. Не перестают удивлять и цифры из Китая, где платформа Ping An Good Doctor за период пандемии зафиксировала более 1 млрд посещений. Если говорить про Россию, то рост запросов на телемедицинские консультации у вас в стране по разным направлениям составил от 3 до 32 раз по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, несмотря на высокий уровень цифровизации, пока что в вашей стране недоступны такие базовые вещи как дистанционный осмотр, постановка диагноза, триаж (распределение пострадавших и больных на группы, исходя из оценки тяжести состояния больного – «КП») и многие другие вещи, которые уже стали нормой в других развитых странах от Китая и Японии, до США и Швеции.

БОЛЬШИЙ ДОСТУП И ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

- Почему именно пандемия стала катализатором изменений?

- Во-первых, мы говорим о быстром развертывании помощи вне географических границ. Во-вторых, это больший доступ и инклюзивность: почти 60% людей, впервые обратившихся за помощью в медицинское учреждение в США во время пандемии, — малоимущие пациенты, а не высокообеспеченные люди или технически подкованная молодежь, как можно было бы подумать. Третье, и это особенно важно для национальных систем здравоохранения: телемедицина позволяет снимать пиковые нагрузки с отдельных учреждений, перераспределяя и направляя пациентов на доступных сотрудников и другие учреждения. Четвертый очевидный плюс — это снижение количества физических контактов и предотвращение распространения заболеваний. И последнее, это вовлечение людей в процесс работы над своим здоровьем. Возможность получения медицинской помощи в удобном месте и в удобное время значительно увеличивает готовность людей обращаться за консультацией, проходить обследования и придерживаться рекомендаций врача. Очевидно, что все это вкупе значительно ускорило процесс принятия телемедицины как врачами, так и пациентами. Рынок растет: если в 2019 году он оценивался в 50 млрд долларов, то к 2023 году ожидается, что он будет в 4 раза больше.

- Как системе здравоохранения Германии удалось нарастить уровень развития телемедицины в ответ на пандемию и что это дало?

- Перед началом пандемии в Германии мы как раз начали активно экспериментировать с телемедициной, поняв ее очевидные выгоды для всех участников системы. В 2018 году мы представили ряд соответствующих юридических обновлений, которые проложили путь к быстрому ускорению пандемией. Потом, с приходом COVID-19 мы сняли лимит в 20% по максимальной доле пациентов, обслуживаемых с помощью телемедицины, и создали условия для открытия больничного листа сроком до 7 дней по телефону. Некоторые цифровые стартапы в области здравоохранения оцениваются как «системно значимые» и поддерживаются государством финансово со стороны национальных планов по борьбе с коронавирусом. К сегодняшнему дню все страховые компании начали покрывать расходы телеконсультации, будь то через платформы, такие как Kry и TeleClinic, или для врачей, принимающих «своих» пациентов. Самые большие изменения произошли с точки зрения регулирования. Были внесены правки в социальный кодекс, гражданский кодекс, закон о рекламе медицинских товаров, а также приняты закон о цифровом здравоохранении и постановление о приложениях цифрового здравоохранения. Были формализованы процедуры и требования для возмещения расходов на приложения цифрового здравоохранения гос. страховщиками. Недавний опрос руководителей муниципалитетов показал, что 60% из них положительно относятся к телемедицине, а 76% заявили, что их жители получат пользу от развития телемедицины.

В РОССИИ РАЗВЕРТЫВАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ

- Почему в России телемедицина развивается медленнее?

- Учитывая достаточно высокую цифровую зрелость экономики и в целом высокий уровень развития цифровых сервисов в вашей стране, я думаю, что это может быть связано с вопросами регулирования. Очевидно, что общее направление уже задано, как я понимаю к 2030 году вы планируете, что минимум половина консультаций должна проводиться онлайн. Но наряду с этим сегодня врач пока что не может поставить диагноз и назначить лечение дистанционно, что является основополагающим фактором развития телемедицины. Это особенно удивительно, учитывая, что вы уже успешно сделали другой важный шаг — начали развертывание электронных медицинских карт. В России также уже есть мощные частные игроки, которые предлагают телемедицину. Многие россияне уже пользуются носимыми устройствами, с помощью которых сами следят за основными показателями здоровья.

- Что бы вы порекомендовали сделать для более активного развития телемедицины в нашей стране?

- Самое первое и, я бы сказал, основополагающее — нужно обеспечить возможность дистанционной постановки диагноза и назначения терапии по решению врача. Во-вторых, уже в рамках онлайн-консультации врач должен иметь возможность выдавать рецепты на лекарства. В-третьих, больничные листы: сейчас в условиях пандемии особенно важно, чтобы они открывались онлайн для максимального снижения числа посещений медучреждений людьми с потенциально ослабленным иммунитетом. Далее нужно, чтобы врач имел право дистанционно корректировать лечение, назначенное другим специалистом при очном приёме. Кроме того, важно, чтобы телемедицина стала частью программы госгарантий, чтобы ее применение стало оправдано и доступно, особенно в удаленных регионах. На фоне кратного роста обращений к специалистам в формате телемедицины пациент сегодня в России не может рассчитывать, что врач поставит ему диагноз онлайн и выпишет рецептурный препарат. Разумеется, для правильной диагностики и лечения во многих случаях необходимы обследования с помощью оборудования и даже оперативные вмешательства. Но нужно ли всё это для лечения, например, ОРВИ или заболеваний с ярко выраженной симптоматикой (например, ветряная оспа)? Стоит ли также говорить о том, насколько выиграют маломобильные группы населения от того, что смогут заказывать и получать рецептурные препараты на дому после онлайн-консультации?

- По вашему опыту, люди не боятся всех этих новых технологий?

- Некоторые всегда будут скептически настроены, но есть и другие люди, которые ясно видят в этом преимущества. Если говорить о негативных факторах, то можно выделить определенный уровень недоверия к качеству удаленного обследования, а также вопросы сохранности персональных данных. Но выгоды от телемедицины столь очевидны, что, мне кажется, это просто вопрос времени. Людям комфортнее лечиться дома. В мае 2020 года компания BCG опросила пациентов и выяснило, что пользоваться телемедициной и лечиться дома под контролем специалиста готовы 60%. Отчасти это связано, конечно, с тем, что сами больницы теперь ассоциируются со вспышками COVID-19, но ещё в 2000 году похожее исследование показало, что при одинаковых результатах лечения на дому и в стационаре дома лечиться бы предпочли 46% пациентов. Сравните эту статистику с тем, что, как мы знаем сегодня, в 80% случаев эффективность телемедицинских консультаций не ниже обычных, и станет ясно, отчего большинству пациентов уже не очень хочется идти в больницы или поликлиники. Опросы показывают, что значительная часть россиян уже готова к использованию удаленных консультаций, в том числе для назначения им лечения: например, получать онлайн рецепты на лекарственные препараты хотели бы 65% респондентов, а направления на обследования без очного присутствия — 78%.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА

- В чем выгода медицинских организаций или государства от внедрения телемедицины?

- Пару недель назад в Канаде подсчитали, что внедрение телемедицины может принести до 4,5 млрд долларов экономического эффекта ежегодно только за счет устранения времени и затрат на дорогу, а также снижения числа отмененных визитов. Мне кажется, для медицинских организаций и для государства это уникальный шанс охватить максимально большое число людей медицинской помощью, обеспечив при этом рост продолжительности жизни, а главное, улучшение ее качества.

Частные поставщики телемедицинских услуг в США показывают хорошие не только финансовые, но и клинические результаты – среднее ожидание видеоконсультации с врачом у одного такого провайдера составляет всего 5 минут, а 92% обращений разрешаются без очного визита. Если же говорить о работодателях, им телемедицина предлагает снижение общего времени госпитализаций почти в два раза и сокращение показателей невыхода на работу на 60%.

- А что сами врачи? Не оказывают ли они противодействие новому веянию?

- Надо понимать, что медицина — это наука, где процесс обучения занимает всю жизнь, а чтобы стать врачом, надо быть очень прогрессивным человеком. При этом телемедицина как таковая пока что довольно новое направление. Поэтому, хотя всем очевидны плюсы телемедицины как для пациентов, так и врачей, системы здравоохранения и здоровья общества в целом, действительно нужны меры, которые помогут врачам перестроиться. Это могут быть как дополнительные образовательные программы, так и прямое финансовое стимулирование. Но даже сегодня, если вы спросите врачей из разных стран мира, какой процент взаимодействий с пациентами они ожидают осуществлять виртуально через 3-5 лет, в зависимости от типа процедуры, кардиологи вам в среднем ответят, что от 30% до 65%, дерматологи — что от 45% до 60%, и даже хирурги скажут, что от 30% до 60%. Это очень серьезные цифры, которые, мне кажется, еще имеют потенциал для роста по мере проникновения технологий.

- Как вы думаете, возможно ли возвращение к былому статусу-кво после завершения пандемии?

- Я в этом сомневаюсь и даже очень этого не рекомендую. Мы должны нести преимущества в будущее, одновременно устраняя проблемы, связанные с пандемией. В России рост популярности сервисов телемедицины свидетельствует о том, что многие пациенты привыкли получать консультацию быстро и легко в любой точке страны и в любое время. Технологии телемедицины, как мне кажется, привели уже к определенным поведенческим моделям, которые непросто будет изменить. Да и зачем? Кому не хочется потратить лишнее время на себя, а не на дорогу до больницы или даже в самой больнице?

Вспомним начало пандемии: даже, казалось бы, далекие от технологий люди очень быстро научились общаться по Zoom, заказывать продукты и блюда из кафе и ресторанов с доставкой. Почему же нельзя ожидать, что такой же обыденностью станут общение с врачом по видео онлайн или в формате мессенджера, назначение рецепта, постановка диагноза или доставка лекарств? Растущий спрос рождает растущее предложение, которое со временем и при условии поддержки со стороны государства создаст ещё более удачные, прогрессивные и «умные» технологии. Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим только расширение услуг, доступных пациенту дистанционно.