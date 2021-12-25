Стало известно, почему брак Григория Лепса с самого начала был обречен

Григорий Лепс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему да отчего Григорий Лепс разошелся со второй женой Анной Шаплыковой после 20 лет образцового брака, поклонники артиста могут только гадать: никто из бывших супругов, похоже, не собирается выносить сор из избы. Однако, для экспертов, которые разбирают судьбы по хитросплетениям цифр, никакой загадки тут нет. Так, звездный нумеролог Клара Кузденбаева, к которой за прогнозами обращается едва ли не половина шоу-бизнеса, уверена: эта пара была обречена с первых дней.

- Григорий Лепс родился 16 июля 1962 год - по нумерологии, в «день приливной волны», - рассказывает kp.ru эксперт-нумеролог. - Он тяжелый в быту человек, можно даже сказать, невыносимый: эмоции преобладают над разумом. И с каждым годом характер будет становиться все хуже. Но при этом Григорий гиперталантлив: у него в программе три тройки. Замечательная интуиция, склонность к языкам, гипнотические способности. Сильный интуит, всегда чувствует ложь. Он честный человек: все эмоции написаны на лице, хитрить и плести интриги не умеет. Лепс хороший и верный друг, душевный, сердечный, всегда протянет руку помощи. Обладает громадной харизмой, всеми любим, но при этом успеха добился тяжелым трудом, потому что неосознанно следовал своему коду поведения - всегда завышал планку и шел вперед.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

По расчетам Клары Кузденбаевой, у Лепса вторая половина жизни куда удачнее первой, так как до 37 лет он отрабатывал карму роду и грехи предков. Сейчас у артиста идет период спада, болезней. Надо обратить внимание на здоровье, особенно, на слабую от природы поджелудочную железу и ЖКТ. Однако, сам певец к болячкам относится беспечно, живет одним днём. Самый сложный период для него наступит в 61 год. Это надо пережить: уже в 62 начнется хорошая полоса, которая продлится много-много лет.

- Анна Шаплыкова родилась 13 мая 1972 года: на эту дату в нумерологии приходится "день природного обаяния", - продолжает звездный нумеролог. - Она носитель тысячного знака - знака известности и популярности. Таким людям присущи категоричность, гордыня, амбициозность, чувство превосходства. Характер у Анны тоже не из легких: как и у Григория, эмоции берут верх над разумом. Но есть и положительный момент: Шаплыкова удачливая - у нее две восьмерки в программе. И этой удачи хватало и на Григория: Анна была для него своеобразным талисманом.

Однако, как подсказывают цифры, развод пары был лишь вопросом времени.

- Анна родилась самодостаточной личностью с гордыней и амбициями, а Григорий - с заниженной самооценкой. Он, хоть и производит впечатление уверенного в себе человека, на самом деле разбросан, неуверен, скептичен. Это изначально неравные отношения, - объясняет kp.ru Клара Кузденбаева. - Когда женщина доминирует, мужчина всегда будет искать отношения на стороне и самоутверждаться. А у Анны явно было пренебрежение, она считала, что муж никуда не денется. Такие пары разводятся даже спустя 20-30 лет брака. Кстати, еще одно "побочное явление" женской доминации - пристрастие супруга к алкоголю и наркотикам. А если зависимость была до женитьбы, то в браке она еще больше усугубляется.

По расчетам нумеролога, этот год у Анны - время энергетического спада, а отметив в мае 50-летний юбилей, Шаплыкова устроит личную жизнь.

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