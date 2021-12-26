Похож на папу? Мария Порошина случайно засветила лицо двухлетнего сына от тайного любовника

Мария Порошина - мама пятерых детей. Фото: Инстаграм.

Мама пятерых детей Мария Порошина нечаянно показала своего сына Андрея, лицо которого она до сих пор скрывала от публики. Актриса сняла для Инстаграма ролик, в котором двухлетний мальчик играет вместе со своей сестрой Глафирой в аэротир. Лицо ребенка в видео мелькает буквально пару секунд, затем он все время стоит в кадре спиной к камере. Видимо, Мария и в этот раз не хотела показывать лицо сына, но немного просчиталась. Теперь поклонники звезды гадают, на кого из родителей похож Андрей.

Судя по видео, у мальчика карие глаза и очень темные волосы – гораздо темней, чем натуральный русый цвет Марии. Видимо, Андрей растет копией отца, личность которого Порошина скрывает. Поклонники подозревают, что папа мальчика – известный человек, внешность которого столь узнаваема, что актриса предпочитает скрывать лицо ребенка ради общего спокойствия.

Мария мельком показала лицо сына. Фото: Инстаграм.

Своих детей Порошина родила от трех разных мужчин. Актриса пять лет прожила со своим коллегой Гошей Куценко и в 1996 году родила ему дочь Полину. Но до загса пара так и не дошла. После расставания с Куценко Мария вышла замуж за актера Илью Древнова, в браке с которым на свет появились еще три ее дочки. Своего младшего ребенка - сына Андрея - актриса родила два года назад в 45 лет. Тогда они с мужем уже расстались. Звезда экрана до сих пор не рассказывает, кто отец мальчика. Поклонникам остается только гадать, что за загадочный мужчина появился в жизни актрисы. И, судя по всему, тут же исчез.

Как призналась Порошина в одном из интервью, с отцом Андрея она не живет. Мария рассказала, что ей непросто воспитывать детей одной. И хотя у актрисы есть няни, которые ей помогают, она все равно чувствует, что не может дать детям все, что обычно они получают в полноценных семьях.

- Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не «почему», а «для чего», - рассказала артистка.

По словам Порошиной, ей очень не хватает мужского плеча в доме.

- Детям необходимо мужское воспитание. Мама может многое, но не все. Дочери совсем иначе слушают, слушаются отца. Женщина есть женщина, мужчина — совсем другое. Это сила, защита. Мужской авторитет — не пустой звук. Особенно для детей переходного возраста, - говорит Порошина.

В браке с актером Ильей Древновым Порошина прожила вместе 17 лет, родив ему 16-летнюю Серафиму, 12-летнюю Аграфену и шестилетнюю Глафиру. Когда в январе 2019 года у них появился брат Андрей, Порошина записала отцом ребенка Древнова. Однако актер через суд оспорил то, что мальчик родился от него. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения, и не обязан платить на него алименты.