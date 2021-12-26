Галкин признался, что их с Пугачевой утомила жизнь в замке

Шоумен живет в копии средневековой крепости с женой Аллой Пугачевой и детьми – восьмилетними Гарри и Лизой. Фото: Инстаграм.

Замок Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь – одно из самых известных звездных жилищ. Шоумен живет в копии средневековой крепости с женой Аллой Пугачевой и детьми – восьмилетними Гарри и Лизой. Жизнь в замке имеет свою специфику, о которой Максим рассказал в очередном выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Шоумен признался, что уже устал от своей помпезной жилплощади за городом. Максим с удовольствием перебрался бы из Грязи в обычную квартиру в Москве.

Зрители программы задали Максиму несколько провокационных вопросов. Одна девушка поинтересовалась: не устал ли артист от своего вычурного дома? Участники шоу принялись отпускать шутки по поводу огромного размера жилплощади и псевдоисторических элементов, которые его украшают – например, средневековых горгулий на крыше.

В ответ Галкин объяснил, что строил замок в качестве семейного гнездышка, способного впечатлить окружающих. Но иногда от него хочется отдохнуть. Например, в обычной московской квартире.

- Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле. Просто в тот момент, когда я строил именно этот дом, мне нравилась такая стилистика. Могу сказать что? Если говорить об уюте домашнем, эта штука только называется замок, в действительности это дом, в нем классический интерьер, он лучше подходит для жизни. Что касается любого исторического интерьера, то там много деталей. И когда ты живешь в минимализме, ты все время находишься в контакте с прямыми простыми гранями, линиями. Все это очень нудно, - объяснил юморист.

Алла Борисовна очень внимательная мама – например, она терпеливо делает с детьми уроки. В любой жизненной ситуации она знает, что посоветовать Гарри и Лизе. Фото: Инстаграм.

Максим также рассказал, как они с Аллой воспитывают детей. 45-летний юморист назвал жену большим учителем в жизни. Звездные наследники растут очень развитыми детьми, и все это, по словам Максима, благодаря матери.

- Алла сейчас дома, не работает, не выступает. Значит, больше времени с детьми проводит мама, а не я. Она, получается, более строгий родитель. «Злой полицейский» — плохое выражение. Я ее называю просто полковник, - пошутил Галкин.

Алла Борисовна очень внимательная мама – например, она терпеливо делает с детьми уроки. В любой жизненной ситуации она знает, что посоветовать Гарри и Лизе.

- То, как детям заниматься, как себя вести, поступать в сложных ситуациях - все говорит Алла. Допустим, если Гарик делает русский язык и у него что-то не получается, то Алла с ним сидит, объясняет, в чем-то отчитывает. Она, выходит, более строгий родитель, а я — веселый батя, с которым дети расслабляются, играют. Конечно, Алла иногда в шутку расстраивается, что мама строгая, а папа все позволяет, - говорит Максим.