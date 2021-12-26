«Омикрон» стал причиной отмены тысяч авиарейсов по всему миру

Эксперты утверждают, что ситуация серьезно ударит по авиаперевозчикам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы миллионов людей на рождественские праздники были нарушены из-за отмены тысяч авиарейсов по всему миру: по подсчетам аналитиков только в США за последние два дня по графику не вылетели 900 самолетов, всего же за это время было отменено или отложено более 6000 рейсов.

Обычно в период Рождества нагрузки на авиакомпании возрастают многократно, и даже отмена небольшого количества рейсов в это время означает, что десятки и сотни тысяч людей не смогут попасть в гости или вернуться домой ив запланированные сроки.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал американцев в этом году отменить путешествия, поскольку активные перелеты могут привести к широкому распространению нового штамма «омикрон» даже в среде полностью вакцинированных людей.

Рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах привел к тому, что авиаперевозчиком просто некем заменять заразившихся членов экипажей воздушных лайнеров. Так, авиакомпания United отменила порядка 200 рейсов, запланированных на пятницу и субботу, а ее конкурент Delta – порядка 300. При этом в последней компании сказали, что полностью исчерпали возможности замены экипажей. Позже с похожим заявлением выступили и в United:

– Общенациональный скачок случаев заболевания «омикроном» на этой неделе прямо повлиял на наши летные экипажи. Мы приносим извинения клиентам за задержку их планов относительно поездок на праздники, – сообщили в авиакомпании.

Примерно такая же картина наблюдается в Европе и Австралии. Эксперты утверждают, что ситуация не только серьезно ударит по авиаперевозчикам, но и лишит остатков оптимизма многих людей, которые не смогут на новогодние праздники встретиться со своими родными.