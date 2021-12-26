В Великобритании открылась вакансия короля

Площадь острова составляет порядка 20 гектаров. Фото: EAST NEWS

О необычной вакансии сообщил муниципальный совет городка Барроу-ин-Фернес, расположенного на северо-западе Великобритании: чиновники ищут претендента на должность короля острова Пил, находящегося в административных границах города.

Остров расположен на расстоянии около 1 километра от берега, его площадь составляет порядка 20 гектаров, и на нем имеется бар и гостиница, в которой останавливаются рыбаки и путешественники, прибывшие полюбоваться на красивые закаты.

Сэр Джордж Бомонт. «Замок Пил во время шторма», 1806 год.

Помимо гостиницы и бара на острове есть несколько старых коттеджей и даже трое местных жителей. А еще – живописные руины замка, построенного в начале XIV века для контроля торговли и защиты от набегов шотландцев.

Кроме того, на острове действует природный аттракцион – во время отлива можно перейти на соседний остров, практически не замочив ног, когда же вода поднимается, тропа полностью исчезает.

Остров расположен на расстоянии около 1 километра от берега. Фото: Google Карты

Процедура коронации на острове довольно проста: претендента усаживают на деревянный трон, вручают старую саблю, надевают шлем и… выливают на будущего короля несколько ведер алкоголя.

После этого законный монарх вступает в должность и принимает на себя обязанность с апреля по сентябрь встречать немногочисленных туристов, прибывающих на остров паромом.

С октября по март король полностью предоставлен сам себе – именно этот момент и является проблемным, поскольку обычно находится не слишком много желающих пребывать в столь длительном уединении. Известно, что последний король занимал свою должность 14 лет.