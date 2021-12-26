Святая миссия: в NASA наняли священников для подготовки контакта с инопланетянами

В основных конфессиях заявили, что наличие внеземного разума полностью согласуется с религиозными догмами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в последнее время усиленно готовится к контакту с внеземными цивилизациями.

Очередным шагом на этом пути стало привлечение к работе группы из 24 священников, которые должны выяснить, как представители разных религий отнесутся к обнаружению инопланетян.

В основных конфессиях заявили, что наличие внеземного разума полностью согласуется с религиозными догмами, и его обнаружение не окажет большого воздействия на сами религии.

– Епископ Бекингема, преподобный Алан Уилсон, раввин Джонатан Ромен из синагоги Мэйденхед и имам Кари Асим из мечети Мекка в Лидсе выразили свое согласие с тем, что христианское, иудейское и исламское учение не пострадают от открытия инопланетной жизни, – пишет британское издание The Mirror.

По словам участника «священного отряда» Карла Пилчера, который помимо своей религиозной деятельности является еще и астробиологом, возглавлявшим соответствующий институт в NASA до 2016 года, теологам необходимо «рассмотреть последствия применения инструментов современной науки к вопросам, которые на протяжении сотен или тысяч лет являлись прерогативой религии».

Сам Пилчер уверен, что при том огромном количестве галактик и звезд, которые есть во Вселенной, обнаружение внеземной жизни – лишь вопрос времени, а с развитием науки эта перспектива становится все более и более вероятной.