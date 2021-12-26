Обычная стальная проволока прославила итальянского художника на весь мир

С помощью сетки Эдоардо Тресольди воскресил базилику VI века. Фото: EAST NEWS

Еще ребенком Эдоардо Тресольди то и дело что-то мастерил из проволоки. Но тогда ни его родные, ни друзья не обращали внимания на его занятия. Но мальчик вырос и решил, что станет художником. И у него получилось.

«Сначала я сооружал свои небольшие композиции из глины и папье-маше, - рассказывал Тресольди в интервью. – Но однажды мне в руки попался моток проволоки. Меня захватила эта техника. Конечно, мои первые работы, были далеки от идеала, но после того, как я получил образование и научился работать проволокой, все получилось».

Работы Тресольди заставляют по-новому взглянуть на привычные вещи. Фото: стоп-кадр видео

Сейчас Тресольди называют самым авторитетным скульптором современности. Его инсталляции украшают не только улицы его родной Италии, ими любуются жители Калифорнии, где установлена конструкция «Эфирия», Франции и Дании.

В этом году и у жителей России появилась возможность воочию увидеть творения итальянского скульптора. В парке «Краснодар» установлены сетчатые колонны, внешне очень напоминающие развалины коринфского ордена – конструкции в стиле Древней Греции и Рима. Скульптурная композиция называется «Абстракция».

Скульптурная композиция в парке «Краснодар» называется «Абстракция». Фото: rodriguez.krd

Сам Эдоардо называет себя архитектором небытия. Он работает в необычной технике: его работы будто подвешены в воздухе. Такой эффект достигается при помощи проволоки и подсветки, которая обеспечивает эффект призрачности.

Некоторым творения Тресольди кажутся голограммой, но сам он их называет «идеей трехмерного изображения».

Сейчас Тресольди называют самым авторитетным скульптором современности. Фото: стоп-кадр видео

Работы Тресольди заставляют по-новому взглянуть на привычные вещи. В современном искусстве технику работу итальянского художника называют «отсутствием материи». С помощью проволочной конструкции Тресольди любит оживлять достопримечательности прошлых веков: например, собор Сипонто в Италии. С помощью сетки Эдоардо воскресил базилику VI века. Его работы также украшали здание знаменитого парижского универмага Le Bon Marche, мечеть в Абу-Даби.

«Я мечтаю создать новый культурный код, который навсегда изменит мышление человека и его восприятие окружающего мира», - говорит сам Тресольди.