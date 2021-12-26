Санта-Клаус за стеклом: Как пандемия изменила резиденцию доброго волшебника в Лапландии

На колени к Санте даже самым хорошим детям уже не попасть. Фото: REUTERS

В этом году в столице финской Лапландии туристов поболее, чем в прошлом. Тогда поток гостей в тематическом парке имени Санта-Клауса сократился на 82 процента. Без дела стояли олени, маялись безделием «эльфы», нечем было кормить собранных на сезон по всей стране в больших количествах ездовых собак. Зимой 2020 года коронавирус чуть не убил финскую новогоднюю отрасль: гостиницы, кафе и рестораны, индустрию зимних развлечений.

В этом году ситуация лучше. В начале декабря даже казалось, что число приезжих возвращается к докризисному уровню. Пока не появился «омикрон»…

Деревня Санта-Клауса уже не та! Внешне все так же, но гости повсюду ходят строго в масках, а самом в офисе Санты на колени к престарелому филантропу мирового масштаба даже самым хорошим детям уже не попасть! Теперь или можно издали посмотреть за его работой через плексигласовое стекло, либо договориться заранее о сеансе видеосвязи в «Зуме». Хотя время делового старика недешево.

В прошлом году поток гостей в тематическом парке имени Санта-Клауса сократился на 82 процента. Фото: REUTERS

Да и вообще попасть в Рованиеми становится сложнее: если раньше достаточно было быть просто полностью привитым или выздоровевшим со справкой, то теперь плюс к QR-кодам надо предъявить еще и свежий отрицательный анализ на ковид не старше 48 часов. Больше всего финны опасаются, что очередное ужесточение санитарных правил перекроет туризм из-за рубежа полностью.

Впрочем, предприимчивые обитатели северной страны нашли выход: если вирус гибнет на морозе, то надо просто больше проводить времени на открытом воздухе! Вокруг красивейшие леса, в воздухе — бодрящий мороз, а в небе — северное сияние. На земле же олени бьют копытом, а ездовые хаски воют от скуки, ожидая больших и малых туристов со всей Европы. Зимняя рыбалка тоже неплоха. В Рованиеми уже летают прямые рейсы из Германии и Италии. К сожалению для хозяев, шансов на восстановление массового (и чрезвычайно прибыльного) китайского туризма в обозримой перспективе нет. Как — к сожалению для нас — не могут приехать в Финляндию и российские туристы, пока Россия и Евросоюз не договорятся о взаимном признании вакцин. Но есть и хорошие новости: если взрослые соотечественники привиты одобренной ВОЗ и европейским регулятором вакциной, то дети 2006 года рождения и младше имеют возможность приехать в Финляндию только с отрицательным тестом.