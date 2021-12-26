Праздник для наследников за два миллиона: Ксения Бородина подарила дочери Клаву Коку, а Максим Галкин детям - салют

Ксения Бородина на день рождения дочери получала шикарные букеты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды устраивают для наследников такие праздники, которым позавидуют даже искушенные шоу-бизнесом взрослые. Пока детишки веселятся, взрослые умиляются и вздыхают: «В нашем детстве такого не было!» И сейчас такие праздники себе могут позволить только обеспеченные родители. Сюжеты с праздников этих выходных похожи на картинки из голливудских фильмов.

38-летняя Ксения Бородина устроила шикарное празднование дня рождения младшей дочери Теоны. Ведущая «Дома-2» в этом году развелась со вторым мужем блогером Курбаном Омаровым, поэтому отца на празднике не было – он отмечал день рождения с дочкой отдельно походом по кафе и магазинам.

Ольга Орлова с именинницей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На 6-летие ребенка Бородина пригласила своих друзей с детьми и подружек дочери. Пришли главные звезды «Дома-2» Ольга Орлова, Сергей и Дарья Пынзари, Елена Бушина, Наталья Варвина и еще человек 20 взрослых с детьми. Этой зимой Бородина катается в телешоу «Ледниковый период», поэтому впервые на семейном празднике появилась новая подруга – коллега по проекту актриса Дарья Мельникова пришла с сыновьями.

Масштабный и яркий день рождения для Теоны подготовило модное у звезд агентство по организации детских праздников. Гуляли в детском клубе – шикарные декорации, сладкий бар, зона для фокусов и конкурсов, игры и викторины от аниматоров, бумажная дискотека. Ростовые куклы танцевали с детьми, которым не сиделось за столом с угощениями – ребята веселились. Тематика вечеринки – Тик Ток.

Декор детской вечеринки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Торт для именинницы сделал известный кондитер Ренат Агзамов – огромное кондитерское изделие оказалось тематическим. Маленькая Теона – большая поклонница блогера Дани Милохина, поэтому и ездила с мамой на съемки «Ледникового периода», в котором парень катается с фигуристкой Евгенией Медведевой. Там Милохин подарил Тее игрушку – медведя. Вот и торт стилизовали под кумира именинницы – подарочный медведь, Милохин на коньках. Подруги Бородиной похвастались кусками угощения – оказалось, что все части громадного торта съедобные.

Ксения Бородина с двумя дочками на фоне огромного торта - слева фигура Дани Милохина из шоколада. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но главным подарком Бородиной дочери стало выступление певицы 25-летней Клавы Коки. Для звезды в клубе установили сцену – с ней выступали два парня танцора. Кока вызвала именинницу на сцену и спросила: «Какая у тебя есть мечта?» Теона ответила не раздумывая, что как раз выступление Клави Коки. Других желаний малышка растерялась и не назвала. У Ксении Бородиной есть возможности исполнять желания своих детей. Год назад для Теоны пел другой модный у школьников исполнитель – Niletto. Для старшей дочки 12-летней Маруси Бородина устраивает такие же шикарные праздники.

Концерт Клавы Коки - подарок Бородиной на 6-летие младшей дочери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Выступление Клавы Коки гости оценили – дети хором подпевали «Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат…» По-взрослому на этом празднике была устроена и фотозона – с именем именинницы и декором цветами. Гости фотографировались с виновницей торжества, дарили подарки. Кроссовки – от Никиты Ефремова, обновки в фирменных пакетах от подруг мамы, игрушки и цветы от детей.

Когда дети натанцевались и наигрались – их отправили по домам, а взрослые поехали гулять в караоке. Ксения Бородина потратила на день рождения дочери не меньше двух миллионов рублей. Только выступление Клавы Коки стоит 1 млн руб. Услуги агентства по организации праздника, угощения и вечеринка в караоке потянут еще на 1 млн. руб.

Артисты в замке Галкина начинают праздничный марафон. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

45-летний Максим Галкин тоже воспользовался услугами профессионалов. Агентство по организации праздников устроило костюмированное представление прямо в замке в деревне Грязь. «У нас собрался дружный класс Лизы и Гарика, отметили вместе с одноклассниками новый год. Было очень весело», - поделился Галкин.

Вместо празднования 10-летия бракосочетания Максим Галкин и Алла Пугачева впервые организовали в своем просторном доме такое мероприятия для своих детей. 8-летние Елизавета и Гарри Галкины учатся во втором классе подмосковной частной гимназии. В гости пришли их одноклассники с родителями.

Лиза и Гари Галкин встречают гостей новогоднего праздника. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лиза и Гарик, а также Клава (дочь Кристины Орбакайте) несколько часов веселились с аниматорами. Новогодний праздник проходил в замке – в его разных помещениях играли в игры, артисты проводили квесты и конкурсы, фокусники удивляли волшебными трюками. После развлечений и угощений в конце праздника дети с родителями вышли на улицу, где отгремел красивый салют.