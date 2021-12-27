Поплачь, мачо, или посмейся - дольше проживешь!

Олимпиада в Сочи подарила стране яркие эмоции, продлила жизнь нашим мужчинам и увеличила рождаемость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Относитесь к мужчине, как к хрустальной вазе - бережно! - советуют женщинам психологи.

И правда, мужчина в России - особый продукт. Статистика не меняется из года в год: «сильный» пол у нас в среднем живет на 10 лет меньше, чем «слабый». Здесь наша страна находится в числе мировых антилидеров (см. «Наглядно»).

По данным Всемирного банка, в России самый высокий в Европе процент смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет. И с пандемией все стало только хуже.

Не все дотягивают до пенсии

Тревогу забили даже в правительстве: примерно треть от всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет).

И 80% умерших до выхода на пенсию - мужчины. Только вдумайтесь: в трети регионов страны средний возраст мужской смерти ниже, чем возраст выхода на пенсию!

Больше половины смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. От проблем с сердцем люди умирают во всем мире, но у нас доля таких недугов намного выше, чем на Западе. К слову, риски получить проблемы с сердцем в несколько раз увеличиваются после ковида.

По словам старшего научного сотрудника «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии» Игоря Сергиенко, сердечно-сосудистые заболевания в России уже приобретают характер пандемии.

- Из-за этого Россия в XXI веке без войны потеряла более 20 млн жителей, - отмечает Сергиенко.

На низкую продолжительность жизни мужчин влияет недостаточно высокий уровень здравоохранения, сложная экономическая ситуация (мужчина должен быть добытчиком и часто работает на износ), тяжелые условия труда, плохая экология, а также неблагоприятный климат. Исследования показывают: температура в 0 градусов по Цельсию и ниже повышает риск инфаркта и других сердечных заболеваний на 10%.

Наглядно Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Антирекорд по смертности

С декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность в России превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн. Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 году, когда из жизни ушли 2,37 млн человек, а минимальные показатели по убыли - в 2000 году (тогда мы потеряли 958 тысяч человек). Во время пандемии Россия оказалась в группе лидеров среди европейских стран по снижению продолжительности жизни. По мнению демографа Владимира Тимакова, на этом фоне необходимо временно «заморозить» пенсионную реформу.

- Увеличивать пенсионный возраст можно лишь после того, как снова вырастет продолжительность жизни. Я отправил на эту тему письмо в Госдуму и Совет Федерации, - рассказал корреспонденту «КП» Тимаков.

По его словам, по итогам 2021 года средняя продолжительность жизни мужчин в России может опуститься ниже 63 лет.

- В конце 2019 года средняя продолжительность жизни мужчин приблизилась к 67 годам, женщин - к 77. Но уже по итогам 2020 года продолжительность жизни снизилась на два года и у мужчин, и у женщин, хотя смертность от ковида у мужчин выше. Есть опасения, что по итогам 2021 года продолжительность жизни в России снизится еще на два года, - считает Владимир Тимаков.

«Не реви, ты не баба!»

Клинический психолог Ирина Коржаева уверяет: многие проблемы с мужским здоровьем кроются в воспитании и менталитете.

- Еще в детстве мальчикам говорят: «Не реви! Мужчины не плачут!» Запрещают проявлять эмоции. Большинство мужчин держат чувства внутри, и это разрушает человека. У женщин по-другому: поплакала, поистерила - и ей полегчало, - объясняет Ирина.

Психолог отмечает, что, например, в странах с жесткими исламскими традициями женщины живут меньше. Религия учит их держать чувства при себе.

В итоге нервная система дает сбой, что провоцирует различные болезни.

- А на Западе мужчины, что, все поголовно ревы? Почему они живут дольше наших?

- Они не ревы, просто у них нет внутреннего запрета на проявление чувств. И еще они гораздо чаще, чем наши мужчины, ходят к врачам. В России у мужчин это считается чуть ли не зазорным. Вы посмотрите: в поликлиниках одни женщины. А если увидите мужчину, то, скорее всего, рядом с ним есть женщина, которая привела его чуть ли не за шкирку. Мужчин воспитали так, что они должны терпеть, а не бежать к врачу и пить таблетки.

- Это восточнославянская установка: мужчине стыдно себя жалеть, иначе он слабак. Он постоянно должен проверять себя на прочность, рисковать. За счет этого у нас есть шансы во время войны более героически сражаться, но, с другой стороны, мы из-за этого несем демографические потери, - замечает Владимир Тимаков. - К тому же наши мужчины больше стрессуют. Русский из-за низких доходов чувствует себя потерянным человеком, а, например, латиноамериканец выйдет на берег моря и радуется жизни: «Подумаешь, сандалии сношены, а я текилы выпью и буду петь и танцевать». Другой подход к жизни.

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Олимпиада вместо виагры

Тимаков напоминает, что в дореволюционной России разница в продолжительности жизни мужчин и женщин была небольшая.

- Человек был интегрирован в большую семью, он не чувствовал себя потерянным. А сейчас люди стали более одинокими. Это тоже приводит к болезням и смертям, - замечает демограф.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, надо пропагандировать здоровый образ жизни, ломать стереотипы: настоящий мужчина не тот, кто больше выпьет, а кто больше километров пробежит, проплывет, кто до старости сохраняет хорошую физическую форму.

- Еще надо возрождать традиции коллективизма, поддерживать друг друга, чтобы люди не чувствовали себя в одиночестве. И нужна вера в позитивное. В 2014 году, после Олимпиады в Сочи и присоединения Крыма, в обществе был подъем. Несмотря на экономический кризис, вопреки ожиданиям демографов у нас было снижение смертности и высокий уровень рождаемости. Это был момент духовного национального подъема, а потом он сошел на нет, и плюс ковид еще сверху прихлопнул. Сейчас мы находимся в состоянии уныния и депрессии.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Неряшливый и толстый - значит, брутальный?

Я звоню ученому-генетику Игорю Гольдману. Его прозвище - «железный дед». Порог спортзала он впервые переступил в 65 лет, до этого всю жизнь занимался наукой. В 78 лет Игорь Гольдман попал в мировое издание Книги рекордов Гиннесса: 12 подъемов штанги весом 100 кг из положения лежа. Он шестикратный чемпион мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 100 кг и возрастной категории после 70 лет. Сейчас ему 88.

- Чтобы жить долго, нужно бросать вредные привычки - курение, алкоголизм, наркоманию. А еще нужен спорт - это я могу по своей жизни сказать. Приятно смотреть на нашего президента - он регулярно занимается спортом. Путин рассказал, что даже после второй прививки от ковида наутро уже занимался спортом. Вот так и надо!

- А вы сейчас спортом занимаетесь?

- Подкачиваюсь, поддерживаю себя. Главное - не вести диванный образ жизни, следить за собой, не распускаться.

Увы, привычки следить за собой у большинства наших мужчин как раз и нет. По мнению социологов, причина в том, что российское общество установило очень низкие стандарты к оценке внешнего вида «самцов». Вот они и пренебрегают уходом за собой. Внимание мужчины к своей внешности вызывает подозрения в нетрадиционной ориентации, а неухоженность, наоборот, считается признаком брутальности. А ведь помните: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Это еще Пушкин писал.

«Неопрятные мужики» - постоянная тема женских блогов. Да-да, дорогие мужчины, чего только о вас женщины не пишут! И пузатые вы уже после 40 лет, и лысоватые, и одежда на вас невесть какая, и воспитание хромает, и белизна зубов совсем не белизна, и со спортом вы встречаетесь только на экране телевизора. То ли дело щеголи европейцы. Они и в 60+ подтянутые красавчики: утром на пробежку, вечером на теннисный корт. Для европейского мужчины норма - пойти не только на профилактический осмотр к врачу, но и на маникюр или к косметологу.

Конечно, и в нас, женщин, есть за что бросить камень. Вот только уж очень за наших мужчин обидно. Непозволительно рано мы вас теряем.