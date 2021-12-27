Пресняков и Подольская купили годовалому сыну роскошную квартиру

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова подрастают двое детей: их старшему сыну Артемию 6 лет, а младшему Ивану – всего год. Тем не менее, родители решили уже сейчас позаботиться о будущем сыновей и о том, где они станут жить. Об этом супруги рассказали Лере Кудрявой в шоу «Секрет на миллион». Пресняков и Подольская купили своим наследникам по роскошной квартире в Москве.

Наталья сообщила, что давно мечтала найти две соседние квартиры, которые впоследствии можно было бы объединить, если появится необходимость. При этом Пресняков и его жена хотели, чтобы апартаменты были одинаковыми по метражу. И вот их мечта сбылась. Артисты нашли, наконец, то, что так долго искали. Скупиться звезды не стали и купили своим малолетним детям самое лучшее. По словам Натальи, в апартаментах высокие потолки - до пяти метров. Квартиры очень просторные, в них легко можно оборудовать две комнаты. Вероятно, такой подарок обошелся супругам в десятки миллионов рублей.

- Была мечта найти две соседние квартиры, которые при желании можно объединить, при этом, чтобы они были примерно одного метража. И представляешь, мы нашли! В апартаментах пятиметровые потолки, а также просторная площадь, в которой спокойно поместятся и будущие внуки, - рассказала Подольская Лере Кудрявцевой. - В каждой квартире можно сделать по две спальни. Конечно, холл, кухня.

У шестилетнего Артемия и годовалого Ивана уже есть по роскошной квартире в Москве. Фото: Инстаграм.

Свое же будущее супруги видят не в Москве. Старость они хотели бы встретить в домике у моря. Так что, по словам Подольской, теперь они присматривают себе дачу на побережье.

Владимир Пресняков также рассказал о своих эмоциональных проблемах. Музыкант чувствует вину перед старшим сыном Никитой, которого ему родила Кристина Орбакайте. Пресняков тогда был слишком молод и совершенно не думал об отцовской ответственности. Теперь ему мучает совесть¸ потому что к своим младшим детям он относится совсем не так, как в свое время относился к старшему. Он не дарил Никите столько любви, сколько сейчас испытывает к Артемию и Ивану.

Напомним, что Пресняков и Подольская поженились в 2010 году через пять лет после знакомства. А еще пять лет у супругов родился сын Артемий.