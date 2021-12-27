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В мире27 декабря 2021 5:20

В Америке определили повод для начала Третьей мировой войны

Политический обозреватель Гордон Чанг назвал просчёты Байдена одним из признаков начала войны
Юрий МАЙБОРОДА
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Президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден.

Фото: REUTERS

Известный американский политический обозреватель Гордон Чанг считает, что поводом для начала новой мировой войны могут стать просчеты главы Белого дом Джо Байдена в области освоения космоса.

По словам Чанга, одним из признаков начала войны является вытеснение США с лидирующих позиций и бездействие администрации президента, не прилагающей усилий для ослабления конкурентов на международной арене.

Прежде всего речь идет о России и Китае. Особенно в свете недавних видеопереговоров между президентом России Владимиром Путиным и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Уже сам факт этих переговоров американский обозреватель считает проявлением слабости Байдена.

– Когда Путин и Си Цзиньпин собираются вместе, пусть даже виртуально, это не дает хороших результатов. Они оба видят, что администрация Байдена не в состоянии защитить не только США, но и международную систему… Это действительно плохо… Возможно, это прелюдия к войне, – приводит Daily Express мнение Гордона Чанга.

Ранее нечто подобное предсказал военный эксперт и колумнист издания The Wall Street Journal Эндрю Мишта. При этом он не только очертил примерные сроки начала новой мировой войны (в течение ближайших пяти лет), но и назвал конкретный повод – агрессию по отношению к США со стороны Китая из-за споров вокруг Тайваня.

В отличие от Чанга, Мишта считает, что проблема Вашингтона кроется не столько в слабости руководства, сколько в общей неготовности страны к ведению боевых действий. В частности, этот эксперт утверждает, что Пентагону понадобится как минимум 15 лет на модернизацию армии, чтобы страна могла успешно противостоять любым вызовам.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ