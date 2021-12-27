ООН предупреждает: Роботы-убийцы скоро станут реальностью

До воплощения в жизнь фантазий голливудских сценаристов осталось не так уж и много...

Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила видеоролик: роботы-дроны с искусственным интеллектом атакуют университет. Студенты в панике убегают из кампуса, а те, кто не успевает сделать этого, падают на землю, истекая кровью.

Вместе с другими общественными организациями ООН призывает запретить использование искусственного интеллекта в беспилотниках и роботах, потому что оружие, стреляющее по алгоритму, а не полагающееся на человеческий мозг, чрезвычайно опасно, сообщает Franceinfo. И подобные изобретения уже ближайшем будущем превратят фантастический сценарий видеоролика в реальность.

Люди в погонах – другого мнения. Военные активно используют роботов, способных не только анализировать, но и стрелять. Так, границу между Южной и Северной Кореями по ночам охраняют роботы, оснащенные специальными датчиками и передвигающиеся по рельсам. Они способны развивать скорость до 5 метров в секунду и обезвреживать цель при ее попадании в поле их видимости. Искусственный интеллект сканирует изображение, анализирует звуки и оповещает операторов о нештатной ситуации.

- С помощью подобных роботов появится возможность наблюдать за границей круглосуточно, - комментируют нововведение в государственном агентстве оборонных закупок Южной Кореи. – Таким образом, повысится боеготовность войск и защищенность границ нашей страны.

В США уже в конце будущего года появятся роботы-полицейские. В Новом свете готовы наделить их способностями убивать людей, считая, что робот с функцией убийцы не должен иметь права на ошибку при определении степени опасности преступника.