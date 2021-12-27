Daily Express: Британские войска готовятся к эвакуации из Украины

По данным Daily Express, большая часть британских сил дислоцируется во Львовской области, на полигоне в Яворове. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как говорят в Киеве, «весь мир с нами». Не успели США заявить, что не собираются воевать с Россией за самостийную Украину, как похожие заявления прозвучали из Лондона. Министр обороны Бен Уоллес заявил мол «весьма маловероятно», что британские силы будут сражаться с российскими войсками на украинской земле.

Там долго колебались, собирались послать 600 своих отборных спецов из Особой воздушной службы (SAS), полка спецразведки и 16-й десантно-штурмовой бригады для сдерживания «российской агрессии». Однако в итоге решили, что надо спасать то, что на Украине и так есть.

- Армейское командование проведет полный анализ вокруг операции «ORBITAL», чтобы гарантировать, что весь британский персонал может быть безопасно выведен, если Москва прикажет ввести войска, - пишет Daily Express.

«ORBITAL» - это военная тренировочная миссия Великобритании на Украине, действующая с 2015 года. В ее рамках подготовку прошли около 25 тысяч украинских военнослужащих. Причем в последнее время их в основном готовили к диверсионным действиям на территории России.

По данным Daily Express, большая часть британских сил дислоцируется во Львовской области, на полигоне в Яворове. Это те, кого называют «инструкторами», хотя, по сути, это полноценное британское спецподразделение численностью более 100 человек. Они направятся по земле к польской границе. По тому же маршруту будет «отступать» и небольшая группа штабных офицеров в Киеве. Их называют «консультантами», хотя на деле они курируют работу украинского Генштаба. Есть еще «тренеры» в морских учебных центрах под Одессой и Очаковом, но они уже отправились на родину под благовидным предлогом – отпраздновать Рождество.

«Решение об эвакуации примет начальник отдела совместных операций генерал-лейтенант Чарли Стрикленд, - сообщает издание. - Он будет внимательно следить, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести свои войска - он не может позволить им оказаться там в ловушке».

Что мы узнали из этой публикации? Что на Украине дислоцируются британские войска (наравне с американскими, канадскими, польскими, литовскими и проч.). Это, собственно, одна из главных причин, по которой Россия выступает за юридическое оформление новой системы глобальной безопасности.

При этом проливать кровь королевских морпехов за суверенитет незалежной Лондон не собирается. Как и представители других стран, расквартированных на Украине. Более того, на всякий случай они готовят пути отхода. Еще не зажила афганская травма, когда в ходе эвакуации на юге страны были забыты 20 спецназовцев SAS. И, как сообщало все то же издание Daily Express, до кабульского аэропорта они добирались, переодевшись в женские платья, наглухо закрывающие лица. «Спецоперация» завершилась удачно для британцев, но такому опыту не позавидуешь. Как и опыту Афганистана, в одночасье оказавшегося без поддержки, в которой его почти 20 лет уверяли западные партнеры. Точно, как Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США в Донбассе хотят устроить провокацию в стиле «Белых касок»

Что имел в виду Сергей Шойгу, говоря о планах американской ЧВК на востоке Украины (подробно)