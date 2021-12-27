В Крыму дедушка случайно нашел в банкомате забытые деньги и теперь может сесть в тюрьму

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Необычный случай произошел в Керчи на улице Ворошилова. Пенсионер Сергей Петрович* пришел к банкомату, чтобы проверить баланс своей пенсионной карточки. Дедушка заметил, что отделение для выдачи денег на банкомате почему-то открыто. Сергей Петрович заглянул внутрь и обнаружил там несколько купюр по 5 000 рублей. Пенсионер очень удивился такой случайной находке, ведь рядом с банкоматом никого не было. Дедушка немного подождал, но поняв, что за деньгами никто не приходит, решил оставить их себе. В это же время на телефон 48-летнего Николая С.* пришло смс-сообщение о выдаче наличных в банкомате. Меньше получаса назад мужчина пытался снять деньги со своей карты в том самом банкомате на Ворошилова, однако машина деньги не выдала, показав ошибку. Николай забрал карту и ушел. Банкомат еще немного «подумал», загрузился и с опозданием выдал деньги мужчины. Их и нашел случайный прохожий - пенсионер Сергей Петрович.

«В полицию обратился 48-летний житель Керчи Николай С.* Мужчина рассказал оперативникам, что воспользовался банкоматом на улице Ворошилова. Николай хотел снять с карты деньги, но банкомат «тормозил» и выдавал ошибку. Мужчина решил уйти и поискать другой банкомат. Спустя некоторое время ему на телефон пришла смс о выдаче его денег банкоматом. Прибежав обратно, Николай своих денег уже не застал. По камерам удалось найти прохожего, который забрал деньги - им оказался пенсионер Сергей В.* Общий ущерб составил 15 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что когда полицейские нагрянули домой в дедушке, пенсионер сразу сознался, что взял деньги из банкомата. Пожилой человек написал явку с повинной. В настоящий момент в отношении дедушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - Кража с причинением значительного ущерба гражданину. Пенсионеру грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. После допроса дедушку отпустили домой, под подписку о невыезде.