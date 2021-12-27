Геннадий Онищенко: Если вы привились от ковида, можете на Новый год петь, плясать и целоваться с другими привитыми

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

«А что вас больше всего раздражает на Новый год?» Так звучит наш «Вопрос дня», который вышел в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» (столичный выпуск) в понедельник, 27 декабря. Среди экспертов, которые порассуждали на эту тему, и доктор медицинских наук, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

- Когда человека что-то раздражает, - считает Геннадий Онищенко, - это признак его слабости. Меня ничто не раздражает, но беспокоит, что мы не решили основную задачу, для реализации которой у нас все было в руках. К 31 декабря не создали необходимого коллективного иммунитета против короны. Нам нужно получить хотя бы 80 процентов «проэпидемиченных» (то есть, переболевших или привитых), а у нас к Новому году 60 едва набирается...

- Что для этого надо сделать?

- Надо завершить формирование коллективного иммунитета - всем, у кого нет медицинских противопоказаний, обязательно привиться.

Обобщить опыт борьбы с пандемией, реформировать и приспособить к современным требованиям систему здравоохранения и медицинского образования, принять меры к тому, чтобы сделать более устойчивой нашу фармацевтическую промышленность, а не зависеть от импорта.

Ну, а самое главное - это привить нашему населению ответственность за собственное здоровье, чего мы, к сожалению, в этот раз не наблюдали.

- Как не заразиться коронавирусом во время новогодних праздников? Можно ли петь, плясать, целоваться?

- Если вы вакцинировались, и у вас высокий уровень иммунного ответа, то в принципе можно почти без ограничений обойтись: гулять, общаться, петь и даже плясать. Главное – не забывать при этом соблюдать правила безопасности: носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки. А если вы не привились, то соблюдайте правила изоляции, встречайтесь в очень узком кругу со своими близкими, а лучше сделать это дистанционно.

- Петь можно по скайпу, а вот целоваться дистанционно не получится?

- Привейтесь - и, пожалуйста, целуйтесь на здоровье. С другими привитыми.