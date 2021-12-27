Натуральные, страшненькие, свои: Эксперты рассказали, какие новогодние елки лучше выбирать с точки зрения заботы о природе

Лучшее новогоднее дерево - натуральное, которое выросло в российском лесу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В песне «В лесу родилась елочка», оказывается, описан самый экологичный выбор новогодней красавицы! Ель в песенке - натуральная и росла в российском лесу. Почему такая лучше, чем искусственная, и даже чем популярные нынче хвойные деревья в горшках, сайту kp.ru рассказали эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

ЛУЧШЕ ВСЕГО - ЖИВЫЕ И НЕ САМЫЕ КРАСИВЫЕ

С точки зрения заботы о природе, экологии, климате лучше всего выбирать елку натуральную, из российского леса и не самую красивую. Неровную, не идеально симметричную, с не очень пушистой кроной.

Такие елки росли в местах, где их все равно должны были вырубить по соображениям безопасности, чаще всего под ЛЭП. Лиственные деревья там рубят в любое время года, а елки приберегают к Новому году.

- Не надо думать, что все живые ели рубят для того, чтобы они пару недель радовали наш глаз. Очень много случаев, когда в тех или иных участках леса надо производить вырубки. Например, под линиями электропередач. Часто такие места засеивают как раз ёлками, чтобы срубить их по достижении определённой высоты, - объясняет директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Дмитрий Горшков.

Получается, что дерево было обречено на вырубку. Теперь же оно получит вторую жизнь - украсит чей-то дом к празднику и много-много радости детишкам принесёт. А если б не Новый год и елочные базары, его бы просто сожгли.

Елка из питомника - не так экологична. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕЛКИ ИЗ ПИТОМНИКОВ

Чем хуже елки из питомников? На уход за ними тратят воду, электричество, удобрения. А если дерево везли издалека и тем более из-за границы, - ещё и топливо, а значит, растут выбросы CO2 в атмосферу. Так что экологический и климатический след у таких деревьев больше.

А ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ИСКУССТВЕННАЯ?

На производство ёлок из пластика и металла ушло ещё больше ресурсов - электричества, воды и так далее. Большинство из них китайские - добавьте транспорт с его выбросами и расходом топлива. Но главное, что потом искусственное «дерево» будет сотни лет разлагаться на свалке.

Так что: если у вас уже есть пластмассовая ёлка, не выбрасывайте ее в угоду экологичной натуральной! Наоборот, пользуйтесь как можно дольше. А вот новую лучше не покупать.

Большинство искусственных елок - китайские Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ХВОЙНОЕ ДЕРЕВО В ГОРШКЕ

Казалось бы, идеальный вариант - и растение не погубили, и пластика нет. Но все не так просто, уверяют в WWF:

- На самом деле елки в горшках вредят природе. На то, чтобы их вырастить и перевезти, как правило, уходит много ресурсов - даже больше, чем на красивую иностранную живую елку. Но шансов выжить у этого дерева мало. У полутораметрового хвойного дерева корневая система может быть диаметром в 1,5-2 метра. Даже если взять огромный горшок, который вместит основную часть корневой системы, дерево скорее всего погибнет – пребывание в квартире с ее температурой и влажностью для хвойных не подходит. Исключения составляют только небольшие “настольные” деревья до 50 см в высоту. Если растение все же дотянет до весны и этот вид может расти в вашем климате, попробуйте весной высадить дерево на дачном участке.

В больших городах есть пункты приема новогодних елок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ВЫБРАСЫВАТЬ ЕЛКУ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Натуральную ель лучше всего отвезти на дачу или в деревню. Хвою закопать на грядках, ствол распилить - на дрова для костра, тех же шашлыков.

В больших городах есть пункты приема новогодних елок. Там их чаще всего перерабатывают в щепу для украшения клумб.

Искусственную же только в мусор.