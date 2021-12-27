Дима Билан - о домогательствах продюсера, похоронах Градского и проблемах с алкоголем: "Когда пью, не могу остановиться"

Дима Билан во время записи откровенного интервью. Фото: Осторожно:Собчак@Youtube

Этого интервью поклонники ждали долго: Дима Билан - не любитель разговорного жанра и на откровенные разговоры соглашается с большой осторожностью. Тем не менее, Ксении Собчак удалось разговорить "ночного хулигана". О самом наболевшем, в том числе недавнем пьяном выступлении, артист рассказал на канале "Осторожно: Собчак".

О ПРОБЛЕМАХ С АЛКОГОЛЕМ

- Да, я выпиваю. К сожалению, я не могу остановиться, когда пью. Нет такой семьи в нашей стране, которую бы не затронула эта проблема. Я эту проблему знаю, я с ней работаю. Это началось года четыре назад. На самом деле, я нечасто напиваюсь, наверное, раз в два месяца. Я пошел ко врачу посоветоваться, он спросил: "Забываете, если напились?". Да, забываю. Ну, говорит, стадия, надо обратить внимание. Я знаю в лицо своего врага. Я люблю коньяк. Запиваю его чаем. Пью с кем-то по вотсапу, по фейстайму.

О МОРГЕНШТЕРНЕ

- У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, даже могу потрогать. Это достаточно быстрый путь к такой колоссальной славе - пообщаться с "рогатым" и сделать себе карьеру. Я много читаю на эту тему.

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ ПРИШЕЛ НА ПОХОРОНЫ ГРАДСКОГО

- Каждый переживает это по-своему. Когда хоронили Айзеншписа, я ко многим подходил: "Зачем вы врете? Вы же не дружили". Потом я понял, что никого осуждать нельзя. Я не хотел оставлять его (Градского. - Ред.) в памяти как неживую маску. Мало того, в этот день я еще снимался в "голубых огоньках", пел веселые песни. Когда он умер, я поставил дома свечку.

О ДЕТЯХ

- Я-то успею, Ксюш. Это у вас там... дела.

Ксения Собчак. Фото: Осторожно:Собчак@Youtube

О РАБОТЕ С АЙЗЕНШПИСОМ

- Юрий Шмильевич сказал: "Ты должен быть простым парнем из народа". И я с ним согласился. Я начал сотрудничество с ним с того, что нарастил волосы до плеч. Все это было видно, тогда еще не было технологий. Помню, как я в 2002-2003 году на "Новой волне" выдирал эти волосы, эти капсулы. Я понял, что это не мое. Так появилась прическа-"биланка" (короткая стрижка с длинными прядями. - Ред.). Был момент: я загорелый танцевал и зачем-то поднял майку. Он сказал: "О! Делай так всегда на концертах".

Не буду врать: мне с Айзеншписом приходилось невербально драться. Бодаться по творчеству. Потому что появлялись такие песни, как "Варвара жарит кур". В моем понимании после Шопена это... Я понимал, что это ликбез. Я не просил огромных денег. Я подписывал контракты на семь лет. Потому что главным для меня было зацепиться, а дальше я понимал, что поскачу по веткам, как обезьяна. Я получал по контракту 7%, потом 15%, потом до 30%... Потом меня не раз пытались перекупить. Я бы получил кучу денег. Но отказался. И не жалею. Я любил Айзеншписа как отца.

Дима Билан и продюсер Юрий Айзеншпис, 2004 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Узаков

О ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ АЙЗЕНШПИСА

- Я понимаю, что вокруг его имени летали какие-то рассказы. В курилках кто-то с кем-то разговаривал... Но я старался делать свое дело максимально классно. Я никогда не видел, чтобы кто-то к кому-то приставал.

ОБ ОТЧИСЛЕНИЯХ ЯНЕ РУДКОВСКОЙ

- Сейчас мы работаем 60% (Билану. - Ред.) на 40% (Рудковской. - Ред.), большие концерты в Москве и Питере - 50% на 50%. Я готов делиться. "Голос", телепроекты, реклама в Инстаграме - 100% моё. Бренд Дима Билан официально по бумагам принадлежит мне уже года три. Но я хочу сказать еще спасибо Батурину Виктору Николаевичу (бизнесмен, бывший муж Рудковской. - Ред.), который мне подарил мою первую квартиру. Трехкомнатную, 170 метров, на Ходынском поле. Перед пандемией я ее продал.

О КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТАХ

- Я помню, как я встречался с Япончиком (криминальный авторитет Вячеслав Иваньков. - Ред.). Я помню, как мне было страшно. Он мне сказал: "Дима, надо поступать благородно". Хотел, чтобы я остался с Батуриным, а не с Яной.

О ТОМ, ЗАЧЕМ ОТДАЛ РУДКОВСКОЙ СВОЕ ИМЯ

- Наверное, я хотел быть благодарным. А у меня ничего не было, кроме имени. Ни квартиры, ни машины, все забрали. Поэтому я решил торжественно вручить свой аватар. Думал, если что, вернусь в Виктора (настоящее имя Билана. - Ред.).

О КОНФЛИКТЕ ДОЛИНОЙ И ВАЛИ КАРНАВАЛ

- Я думаю, что Ларисе Александровне с молодежью нужно было быть полегче. Потому что я понимаю, какой огонь горит у них внутри, и как мало времени на реализацию. Я не могу здесь принять чью-то сторону.

О ГОНОРАРЕ ЗА ЛЕДОВОЕ ШОУ

- Мне заплатили 500 тысяч долларов. Это было после "Евровидения", когда я был в фаворе. Я сразу пошел и купил на эти деньги дом. У меня семья большая, и мне нужны были эти деньги. Тогда мне важно было иметь свой дом.

О ТОМ, КАКИМ ВИДИТ СЕБЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

- Я вижу себя с какой-то бешеной музыкальной группой. Возможно, с оркестром. Возможно, поющим романсом. Сделаю трибьюты, возможно, Пугачевой.