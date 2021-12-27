Лучшие телеведущие-2021: Ягудин и Загитова ускользнули от Урганта, Соловьева и Гузеевой

Алексей Ягудин и Алина Загитова стали лучшими телеведущими уходящего года. Фото: Кирилл Мишин

Вот что лед животворящий делает - по-другому и не прокомментируешь сверхуверенную победу звезд шоу "Ледниковый период" в нашем традиционном опросе. Больше десяти тысяч человек проголосовали на сайте "КП", выбирая лучших ведущих уходящего года, и вновь, как и в 2020-м, наиболее старательными в этом голосовании оказались вездесущие поклонники фигурного катания. Они опять презрительно проигнорировали критические стрелы в адрес олимпийской чемпионки Загитовой (мол, Алина смотрится и звучит в кадре куда хуже, чем катается) - в итоге именно Загитова, как и год назад, финишировала первой с оглушительным отрывом. Справедливости ради стоит сказать, что девушка работает над ошибками и сейчас она уже чувствует себя в эфире куда увереннее, нежели по ходу своего дебютного телесезона.

Можно поздравить и Алексея Ягудина. Олимпийский чемпион теперь еще и чемпион телевизионный: год назад он в упорной борьбе уступил первое место Ивану Урганту, но сейчас без особых проблем "укатал" всех конкурентов.

Лучший ведущий-2021

Телеведущие мужчины

2020, ТОП-3

1. Иван Ургант (Первый канал, «Вечерний Ургант») 18.38% голосов

2. Алексей Ягудин (Первый канал, «Ледниковый период») 18.10%

3. Борис Корчевников (Россия 1, «Судьба человека») 13.65%

Лучшая ведущая-2021

Телеведущие женщины

2020, ТОП-3

1.Алина Загитова (Первый канал, «Ледниковый период») 29.79% голосов

2. Ольга Бузова (ТНТ, «Дом-2») 24.90%

3. Регина Тодоренко (Пятница, "Орел и Решка») 9.47%