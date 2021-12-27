В попытке рейдерского захвата «Хоста чая» запахло чифирём

Уже несколько месяцев в Сочи не утихает громкий скандал о праве владения 290 гектарами бесценной земли в нескольких шагах от центра Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже несколько месяцев в Сочи не утихает громкий скандал о праве владения 290 гектарами бесценной земли в нескольких шагах от центра Сочи, которая принадлежит компании «Хоста чай». Совладелец актива – некая Наталья Михайлова, утверждает, что ее акции «растворились», и винит в этом других акционеров компании. Акции владельца «Хоста чая» Юрия Военблатова стали целью борьбы Натальи Михайловой. Но действительно ли в этой истории не лишним будет помнить о старой доброй мудрости: громче всех «Держи вора» может кричать и сам вор?.. В хитросплетениях и тонкостях этого дела разбираются юристы, которым нелишне будет узнать характерные эпизоды старательно изображающей жертву Натальи Михайловой.

Грехов много, да и денег вволю

Родилась 4 сентября в Донецкой области. Переехала в Якутию, вышла замуж за сотрудника местного ОБЭП Даниила Михайлова и какое-то время даже официально числилась уборщицей. После смерти мужа-оперативника вдруг выяснилось, что Михайлова владеет неплохим бизнесом. Так, по данным Спарк-ИНТЕРФАКС, она до сих пор является руководителем и соучредителем целого ряда компаний. Одна из них - ООО «Топливо-заправочная компания «АэропортГСМсервис». Основной вид деятельности – поставка топлива для нужд аэропорта. Учредителями общества являются – Наталья Михайлова как физическое лицо на 69%, а также фирма «Трансуниверсалсервис» в размере 31 %, в которой ей также принадлежало 67 %. Ну то есть по сути это практически полностью ее компания.

Примечательно, что данная компания входит в реестр естественных монополий, т.е. имеющих право закупать топливо в порядке исключения без проведения тендеров для нужд аэропортов, населения, а также безальтернативно предоставлять услуги авиакомпаниям, в данном случае в аэропорту Якутска.

Вот этот «небольшой» нюанс оставляет аэропорт Якутска в тройке самых дорогих в стране, и одной из составляющих этой позиции является именно цена на керосин, поставляемый «АэропортГСМсервисом».

Естественно, заоблачные цены на билеты, связанные в том числе и с явно завышенной ценой на топливо, не могли не привлечь внимание местных парламентариев. Вот что заявил по этому поводу народный депутат Республики Саха (Якутии) Виктор Федоров:

— Нужно все-таки добить и историю с тем, как «АэропортГСМсервис», заправляющий борта в аэропорту Якутска, оказался в частных руках. Минимущества Якутии прислало абсолютно беззубый ответ на наш запрос: «ООО «Топливно-заправочная компания «АэропортГСМсервис создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Толивно-заправочная компания «АэропортГСМсервис». Является частной компанией, сведения об учредителях на сайте налоговой службы. Эту информацию в пару кликов можно и без запросов в МИЗО найти. А вот как это ПРЕОБРАЗОВАНИЕ со всем заправочным комплексом и хранилищем перетекло в частные руки — ответа нет. Будем искать. А то республика дотирует «Якутию», а та кормит частников по выставляемым ими расценкам, — заключил он.

Более того, деятельность «АэропортГСМсервис» как монополиста, который предлагал свои услуги по высокой цене аэропорту Якутска, поднимался в отчётах счётной палаты. Несмотря на все эти, казалось бы, очевидные факты, компания Михайловой, как продолжал торговать топливом по удивительно высоким ценам, так и продолжает.

Из Якутска в Сочи – регион другой, методы те же…

Не менее интересен еще один факт в биографии Натальи Михайловой. Так, в 2018-2020 г. «АэропортГСМсервис» потеснили конкуренты, которые сыграли на понижение цен. Чтобы «задушить» соперников в ноябре 2020 глава «АэропортГСМсервис» заказала и распространила на них несуществующий компромат (чувствуйте, откуда дует ветер про публикации о рейдерах, притесняющих Михайлову в «Хоста чае» ?).

Закон встал на сторону конкурентов предприимчивой дамы. Все в том же 2020-м году Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха постановило, что действия ООО Топливо-заправочной компании «АэропортГСМсервис» являются недобросовестной конкуренцией, наносят ущерб деловой репутации и могут вести к отказу от оказываемых другой компании услуг.

И это только цветочки. Чуть позже выяснилось, что в 2008 году ЗАО «ТЗК «Аэропорт-ГСМ-сервис», закупало топливо у ООО «Трансуниверсалсервис», которое в свою очередь, приобретало нефтепродукты у ОАО «Алмаззолотокомплект».

Указанные юридические лица были взаимозависимы— учредителями ООО «Трансуниверсалсервис» выступают генеральный директор ЗАО «ТЗК «АэропортГСМсервис» и его заместитель. Учредителями же данного закрытого акционерного общества были юридические лица —ООО «Трансуниверсалсервис» и ОАО «Алмаззолотокомплект». То есть, за всей цепочкой могла стоять все та же Михайлова.

В том же году прокуратура Якутска заявила, что руководством ЗАО «ТЗК АэропортГСМсервис» и учредителями ООО «Трансуниверсалсервис» причинили существенный вред правам и законным интересам граждан, общества и государства.

— Материалы проверки переданы в Северо-Восточное управление внутренних дел на транспорте МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, — цитирует Фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнёр гражданской авиации» прокуратуру.

По мнению сторонних наблюдателей, активы с «Трансуниверсалсервис» в Сочи могли быть выведены на фирмы ее делового партнёра.

Фактически, деньги вкладываются в строительство в Сочи торгового центра ТРЦ «Атриум» (печально известен в связи с массовым выселением предпринимателей с участка где строился центр и поджогами ларьков несогласных— прим. Ред) застройщиком Анзором Пруидзе и его партнерами Тепляковым и Сараканиди.

Кстати, занимательный факт о т.н. "партнёрах" Михайловой, с которыми она делила бизнес инициируя уголовные разбирательства. В распоряжении редакции появилось обращение Михайловой в СК России. Путем элементарной проверки данных, содержащихся в заявлении Михайловой, видно, что претензии дамы к Теплякову, Сараканиди и Пруидзе возможно были небезосновательны.

А теперь еще более интересный факт об упомянутых людях: Пруидзе сейчас находится в тюрьме, в отношении него расследуется дело за организацию преступного сообщества.

А вот кстати еще один штрих к портрету Михайловой и ее лихих партнеров. В распоряжении редакции есть обращение группы акционеров «Атриума» в следственное управление по городу Сочи. В нем предприниматели простят следователей провести проверку в отношении Пруидзе и Ко, которые, используя свои коррупционные связи, сумели зарегистрировать кровлю торгового центра как … нежилое помещение, и построили на ней веранду. Подобный ход позволил рейдерам получить дополнительный имущественный контроль над площадями ТЦ.

Один Тепляков пока сохранил свой статус «честного гражданина». Он является депутатом законодательного собрания Края, но аппетиты гражданки Михайловой с годами растут, поэтому будет неудивительно, если пока ещё депутат тоже получит проблемы на черноморском побережье.

Кстати, а вот еще один очень показательный эпизод – в Якутске подковерную игру с тарифами на топливо пытается пресечь один из акционеров компании Михайловой (Захаров), который требовал от нее отчеты об использовании средств компании, и даже пытался вернуть вложенные им деньги. В итоге суды он проиграл, так ничего и не добившись.

К счастью, вопрос с авиатопливом и незаконной монополией на него Михайловой в Якутске удалось решить, но теперь дама все теми же «методами из 90-х» прокладывает путь к собственному обогащению в Сочи. Слово за силовиками…