Губернатор Тюменской области: Мы были центром Сибири и Аляски, а теперь столица термальных источников

Термальный курорт ЛетоЛето. Фото предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

И БИЗНЕС СЫТЫЙ И МЕДИКИ ЦЕЛЫ

- Но первый вопрос о коронавирусе. Справляются ваши медики?

- Главный показатель, по которому я оцениваю ситуацию, это количество занятых коек в госпиталях. Тут статистика очень позитивная. Если сравнивать с пиком, то сегодня людей в больницах в два раза меньше.

- Еще один показатель, о котором спрашивают руководителей регионов, это темпы вакцинации. Тут вы одни из лидеров.

- Тюменская область – четвертая в России по этому показателю. И хорошие темпы у нас были с первых дней. Двумя компонентами уже привиты более 929 тысяч человек – это 79 % взрослого населения. У нас есть цель – к новому году довести эту цифру до 80% (937 тысяч человек).

Александр Моор, губернатор Тюменской области, в студии радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вы так уговорили людей массово прививаться?

- Через предприятия. Мотивация была очень простая: если у тебя сотрудники не привиты и кто-то заболел - больной уходит на больничный, а все контактные - на самоизоляцию. То есть либо целый отдел, либо даже предприятие. Соответственно, под угрозой договоры, обязательства. Эти риски, в конечном счете могут вылиться в деньги. Руководители откликнулись. Кто-то выдавал премии тем, кто вакцинируется, кто-то дополнительный день к отпуску, у кого-то были другие меры стимулирования. Это был первый толчок.

Второе. Для тех, кто старше 60 лет у нас были мобильные бригады. Ходили по домам и ставили прививки. У нас сегодня 90% тех, кто старше 60 лет вакцинированы.

А со временем, когда стало понятно, что у привитых не выросли хвосты и уши, подтянулись и остальные.

- В стране, к сожалению, сильны и позиции антиваксеров.

- Всегда есть те, кто против чего-то или, вообще, против всего, как баба Яга.

- Как вы с ними поступаете?

- Пропаганда. Человек должен сам принять решение привиться. Отношение к своему здоровью и здоровью своих близких – это личный выбор. Чего ты хочешь? Жить долго и счастливо, либо заболеть и тяжело перенести? Даже если и не умереть, то получить серьезные последствия для здоровья.

Центр вакцинации. Фото предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

- В Тюменской области введена система QR-кодов. Она как-то сказалась на уровне заболеваемости?

- Мы действуем максимально прагматично. Посмотрели опыт других регионов, когда поняли, что там это работает, решили применить у себя. QR-коды нельзя рассматривать как отдельный элемент — только в системе мер. У нас были нерабочие дни с 28 октября по 8 ноября. Потом введены QR-коды для посещения музеев, театров, крупных торговых центров. И тут заболеваемость поползла вниз. Снижение занятых коек в госпиталях показало, что эти меры дали результат.

- Может стоило раньше их ввести?

- Тут как весы. QR-коды в определенном смысле негативно влияют на бизнес. Ввели бы раньше, у них были бы большие убытки, позже — здравоохранение могло бы не справиться. Так что момент введения был просчитан.

Тюменская область на втором месте рейтинга качества жизни в регионах России (АСИ). Фото предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ НА РАБОТУ НЕ НАЕЗДИШЬСЯ

- При этом QR-коды не требуют всегда и везде. Например, в будние днем в торговый центр можно прийти и без него. А вечером и в выходные — нужен.

- Да, до 6 вечера не нужен. Днем людей всегда меньше, вероятность заразиться меньше. А в выходные – больше. У нас еще свободный вход в любые магазины площадью меньше 4000 квадратных метров.

- Да вы либерал!

- Мы исходим из того, что в крупных магазинах концентрация людей, ранее между собой не контактировавших, намного больше. Поэтому и вероятность заразиться больше. Мы вообще сделали их введение поэтапным: сначала в аквапарках, банях и фитнес-центрах. Планировали с 3 декабря ввести их и для общепита, но перенесли эту меру на 24 декабря. А меры, которые были запланированы на 17 декабря и вовсе перенесли на 20 января. Пусть люди спокойно встретят праздники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Решение рисковое. Готовы взять на себя ответственность, если ситуация испортится?

- Я беру на себя ответственность за любое принятое решение всегда. Не дай бог ситуация будет резко ухудшаться, введем ограничения раньше.

- Вы еще выступили против QR-кодов на транспорте.

- Логика очень простая. Альтернативы общественному транспорту у большинства нет. Люди пользуются им ежедневно. Ходить пешком или ездить на велосипеде? Зимой у нас далеко не уйдешь. Такси – очень дорогая альтернатива.

«МЫ ОТ МОСКВЫ НЕ ДАЛЬШЕ, ЧЕМ СОЧИ»

- В последние годы Тюменская область активно себя продвигает как туристический регион.

- Сейчас нас люди читают и думают: Тюмень – туристический регион? О чем они говорят?

По сравнению с Сочи, Алтаем или Калининградом, Тюмень, конечно, не очень популярна. Но мы взяли ориентир – развитие туризма. Многие в это не верили. Но у нас получается.

В 2019 допандемийный год у нас было больше 3 миллионов туристов. Сейчас поменьше, но поток восстанавливается.

Тобольский кремль. Фото предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

- На что делаете ставку?

- Во-первых история. Тюмень – первый российский город за Уралом. Тобольск – второй (он был создан через год). Немногие знают, что Тобольск был первой столицей Сибири, которая простиралась от Пермского края и даже включала Аляску. В Тобольске единственный каменный кремль за Уралом, огромное количество памятников, музеи, связанные с историей Сибири. Это туристическая жемчужина.

- Добираться далеко.

- Очень распространенный миф! Лететь от Москвы до Тюмени столько же, как и до Сочи – 2,5 часа. Все знают Золотое Кольцо России, знают древние города в Центральной части России. А Тобольск — такой же исторически познавательный туризм. Духовный центр Сибири.

СТОЛИЦА ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Что еще у вас есть, кроме истории?

- Второе, может, даже первое направление сейчас... Под всей территорией Тюменской области лежит огромное море горячей минеральной воды. Тут 70 миллионов лет назад был океан, потом вода ушла под землю. И сегодня в любом месте буришь скважину на километр и на поверхность идет морская, теперь уже минерализованная, вода температурой до +50 градусов. У нас уже больше 20 термальных источников на самый разный кошелек. Даже в центре Тюмени мы построили суперсовременный центр «Лето-Лето». В прошлом году, несмотря на всю пандемию, вместе с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой мы официально открыли первый термальный сезон в России. И забронировали за Тюменью звание столицы термальных вод России.

Термальные источники. Тюмень. Фото предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

- Организованный туризм есть или всё дикарем?

- Мы в сентябре первый раз сделали чартерную программу вместе с Ростуризмом и компанией ТUI. Это был пятидневный тур из Москвы стоил от 10 тысяч рублей. Это с перелетом и проживанием. На новогодние праздники снова организована чартерная программа.

- Не только же в самой Тюмени отдыхать. Как по области передвигаться?

- Вы знаете, что Тюменская область всегда была в лидерах страны по качеству дорог. Тем более, что все термальные курорты в радиусе 30 километров от города. Это совсем все рядом.

В Тобольск можно прилететь сейчас уже на самолете — мы там открыли аэропорт. Можно добраться из Тюмени по дороге. У нас по железной дороге ходят брендированнные вагоны «Императорский маршрут» с историей об императорской семье. Так что вариантов масса. Из тех, кто приехал, еще никто не пожалел.

Полную версию интервью с губернатором Тюменской области Александром Моором, слушайте на сайте radiokp.ru