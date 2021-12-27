Суд установил: боец ГРУ спас жизнь двум реаниматологам, когда отвлек бандитов на себя

Никита Белянкин не побоялся отвлечь на себя внимание бандитов, чтобы дать шанс двум врачам-реаниматологам. Фото: СОЦСЕТИ

Мособлсуд вынес приговор девяти убийцам бывшего военнослужащего Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России Никиты Белянкина. Именно такое число хулиганов Никита Белянкин не побоялся отвлечь на себя, чтобы дать шанс двум врачам-реаниматологам.

В Следственном комитете восстановили те драматические события: "1 июня 2019 года в деревне Путилково (город Красногорск Московской области) директор кафе Гурген Агаян беспричинно потребовал от двух посетителей – врачей-реаниматологов – покинуть заведение. В конфликт вступили еще 9 его земляков. Они пришли в кафе уже пьяными, и начали драку. Получив сильный удар в область головы, один из медиков потерял сознание и упал, второй – пытался оказать сопротивление, но был ранен ножом в область живота и лежал, истекая кровью, при этом 4 человека продолжали наносить ему удары, а семеро окружили их и не давали покинуть место происшествия. Драку заметил проходивший мимо Никита Белянкин - бывший военнослужащий спецподразделения ГРУ, который увидев неравные силы противников, окликнул хулиганов и произвел выстрел в воздух из травматического пистолета, потребовав прекратить противоправные действия".

Выстрел отвлек нападающих от их жертв. Мигранты подбежали к Белянкину и стали одновременно наносить ему множественные удары, но он оказал им активное сопротивление. Силы были не равны: братья Гамлет, Грант и Оганес Айрапетяны держали Белянкина за руки, продолжая попутно наносить ему удары, а Сергей Ходжаян ударил его ножом в область сердца. Ранение оказалось смертельным.

В следствии рассказали, что убийцы в суде вели себя, как настоящие бандиты. Они не признали вину и требовали, чтобы все материалы дела переводили на армянский язык, требовали переводчика, хотя раньше прекрасно понимали русский язык.

- Было проведено свыше 50 сложных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, проведено значительное количество очных ставок, установлено, что если бы Белянкин не пресек противоправные действия группы лиц, врач-реаниматолог скончался бы от полученного ножевого ранения, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Суд назначил мигрантам наказания в зависимости от тяжести вины каждого. Убийце Ходжояну дали 20 лет, его подельникам братьям Айрапетян 17 и 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Участникам драки с медиками: Акобяну, Егиазаряну, Маркосяну, Манукяну, Саакяну и Степаняну назначено наказание на срок от 5 до 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В компании осужденных гопников есть два беглых преступника, приговор которым был назначен заочно. Гурген Агаян, обвиняемый в хулиганстве, и Оганес Айрапетян, обвиняемый в убийстве и хулиганстве, объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.