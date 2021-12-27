Гуляла сама по себе: Пропавшая 9 лет назад кошка вернулась домой под Рождество

Хозяева вернули себе кошку, пропавшую целых девять лет назад. Фото: PawPurrs Halfway House

Настоящее рождественское чудо произошло на днях в Англии. Хозяева вернули себе кошку, пропавшую целых девять лет назад. О необычном происшествии сообщает газета Manchester Evening News.

Девять лет назад в пригороде английского Манчестера случилось рядовое в общем-то, хоть и печальное событие: кошка по кличке Марли выскользнула из шлейки и дала деру. Хозяева, как полагается, расклеили объявления по всему району, но тщетно.

Недавно в приют городка по соседству обратился мужчина, подобравший на улице кошку. Она прибилась к его дому, пару месяцев он ее подкармливал — и вот между ними сложились достаточно доверительные отношения, чтобы она позволила усадить себя в переноску и отвезти в приют. Там животное осмотрели и под спутанной, местами свалявшейся шерстью обнаружили чип, который вживляют домашним животным.

На днях хозяева забрали Марли из приюта. Для них это стало настоящим рождественским чудом, ведь за 9 лет они потеряли всякую надежду встретить беглянку. Фото: PawPurrs Halfway House

- Вообще-то сначала я не нашла ничего, потому что чип установили давно, - рассказала директор приюта Кейт Хейс. - Но на следующий день решила повторить, и тогда сканер показал чип.

Звонок по указанному номеру — и вот Хейс выяснила, что ее гостью зовут Марли, и она скиталась 9 лет. Как она провела все это время, никто уже не узнает. Разве что изобретут прибор, который позволяет переводить кошачье мяуканье в человеческую речь. Только вот времени для этого прорыва немного: Марли уже 20 лет, что по человеческим меркам почти век! Может, кошка просто поняла, что слишком стара для уличной жизни, и пора возвращаться к людям.

На днях хозяева забрали Марли из приюта. Для них это стало настоящим рождественским чудом, ведь за 9 лет они потеряли всякую надежду встретить беглянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санта-Клаус за стеклом: Как пандемия изменила резиденцию доброго волшебника в Лапландии

Изменчивый вирус подкидывает старику новые проблемы (подробности)