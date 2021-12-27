Названы лучшие проекты по развитию регионов России

Региональное развитие включает в себя множество аспектов, которые можно обозначить как единство и баланс экономической, социальной, экологической и институциональной составляющих. 16-17 декабря в Сочи состоялась пятая ежегодная Программа «Развитие регионов. Лучшее для России», которая вручается за лучшие проекты по развитию регионов и помогает обозначить важность практики устойчивого развития городов для стабилизации экономической системы.

Мероприятие началось с Форума¸ в рамках которого представители ведущих российских и международных компаний обсудили способы наиболее эффективного и соответствующего современности развития регионов. Спикеры затронули темы благотворительных проектов, перспектив социально-экономического развития, популяризации малого и среднего бизнеса, транспортного развития и улучшения качества жизни в регионах в целом. Конечно, не оставили без внимания технологические и инновационные стороны развития, ведь именно они и являются двигателями современного прогресса.

Окончанием события стала торжественная церемония награждения Лауреатов Программы. В этом году Экспертный Совет определил более сорока компаний-победителей, в числе которых: Атомэнергомаш, Информационное агентство России ТАСС, ДОМ.РФ, МХК «ЕвроХим», S7 AIRLINES, сеть лабораторий «Инвитро», ЦППК, платежная система «Мир», международная логистическая компания «СДЭК», Первая портовая компания, компания «Сладкая жизнь плюс», Краснополянская косметика, гостиничный комплекс «Имеретинский», PR-агентство Pronline, УК «Голдман Групп», Ак Барс Банк, парк-отель «Орловский», Хендэ Мотор СНГ, Herbalife Nutrition, Фабрика каркасов, Центр винного туризма Winepark, компания МейТан, Группа Газпромбанк Лизинг, Газпром и Коммуникационное агентство АГТ, СУЭК.

Дмитрий Серов и Кристина Судеревская, основатели компании «Краснополянская косметика»

Все регионы по-своему уникальны, компаниям необходимо к каждому из них подходить системно и использовать определенные инструменты развития, не забывая при этом заботиться о самом клиенте и его нуждах. «Мы рады, что стали лауреатом Программы. Приятно и почетно, что начинания СДЭК оценили жюри и клиенты. Признание наших успехов в сферах логистики и франчайзинга мотивируют делать услуги и продукты еще удобнее и выгоднее. Мы уверены, что забота о клиенте – ключ к успеху. Поэтому работаем над быстрой и безопасной выдачей и географической доступностью», – прокомментировала Ольга Роденко, руководитель группы регионального развития международной логистической компании «СДЭК».

Использование франшизы компаний на условиях готового бизнеса вносит существенный вклад в развитие регионального предпринимательства. «Мы рады получить награду, ведь Программа “Авокадо” не раз подтверждала своё преимущество на рынке франчайзинга. В 2021 году Forbs отметил программу “Авокадо” как одну из самых быстроразвивающихся и успешных франшиз. На конец 2021 года открыто 3300 магазинов “Авокадо” с совокупной выручкой 65 млрд рублей», – делится достижениями партнёрской программы «Авокадо» руководитель проекта Ольга Моисеева.

Максим Попов, S7 Airlines

Конечно, развитие регионов невозможно без налаживания логистических связей между ними. Способность быстро добраться в нужную точку на карте обеспечивает нашу мобильность и существенно расширяет круг возможностей. «Мы, как крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в стране, непрерывно совершенствуем сервисы в регионах. В этом году мы запустили новые рельсовые автобусы РА-3 в Курской области, которые были оценены по достоинству: например, на маршруте Курск-Глушково пассажиропоток вырос на 28%», – сообщил Исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Внедрение новейших технологий в банковские карты позволяет извлечь множество преимуществ для ее пользователей, что отражается и на общем удобстве в использовании. «Наша награда говорит о том, что технологии платежной системы “Мир” действительно позволяют сделать банковскую карту многофункциональной, удобной для людей. Например, к ней может быть «привязан» проездной, полис ОМС, СНИЛС, скидочные карты и так далее. Жители 23 регионов уже оценили все возможности таких карт на базе “Мира”», – отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

В рыночных условиях компаниям необходимо обеспечивать производство такими инновационными технологиями, которые позволят стать лучшими среди конкурентов. «Фабрика Каркасов» стремится совмещать инновационные технологии с качественными решениями, чтобы предлагать потребителю лучшее из возможного. «Вся наша команда гордится тем, что нашу работу отметили этой наградой. Мы упорно развиваем технологию ЛСТК и ЛСТК+пенобетон и боремся за качество решений на рынке металлоконструкций. Предстоит еще большая работа по распространению технологии, ведь за ЛСТК – будущее!» – прокомментировал победу Основатель Международной сети заводов ЛСТК «Фабрика Каркасов» Владимир Лозенко.

Владимир Лозенко, основатель Международной сети заводов ЛСТК «Фабрика Каркасов»

Социальные проекты сегодня должны отвечать одновременно внутренним тенденциям развития компании и вызову времени, чтобы вести более универсальную деятельность в условиях всеобщей связи явлений – именно такой подход избрали в Herbalife. «Мы благодарны за высокую оценку наших социальных проектов в регионах России. Это лишь часть того, что Herbalife Nutrition делает глобально в рамках устойчивого развития и корпоративной ответственности», – сообщила Вице-президент Herbalife Nutrition, Россия, Украина, Беларусь, Монголия, Израиль, страны Балтии, Кавказа и Средней Азии Нина Канделаки.

Социальное развитие регионов неразрывно связано и с поддержкой профессионального спорта. «“Имеретинский” находится в самом центре Олимпийской столицы России, и изначально история нашего комплекса была неразрывна с темой спорта. Поэтому и спустя 8 лет после проведения зимних игр мы продолжаем развивать спорт и поддерживать спортсменов разных команд и возрастов. Все эти годы “Имеретинский” является надежным партнёром спортивных событий: от Formula-1 до FIFA Worldcup», – сообщила Лариса Зацепилина, заместитель директора гостиничного комплекса «Имеретинский».

Наталья Лихобабина, коммерческий директор ГК «Имеретинский»

Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» на протяжении пяти лет занимается популяризацией и поощрением практик развития регионов, выявлением основных проблем и путей их решения для обеспечения достойного благосостояния России.