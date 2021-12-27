«Трудно потерпеть?»: Диспетчера, из-за которой 90-летняя старушка просидела в сломанном лифте девять часов, арестовали

Суд избрал меру пресечения для диспетчера - СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пережить такое, что вытерпела 90-летняя жительница села Колтуши Ленинградской области Ануза Сидорова, врагу не пожелаешь. Сейчас она уже более-менее отошла от случившегося, но еще пару дней назад едва ли не прощалась с жизнью. Днем 25 декабря Ануза Исламголеевна пошла, как обычно, подышать свежим воздухом. Прогулялась, размяла немолодые косточки и повернула около двух часов дня повернула домой. Время-то обеденное. Зашла в подъезд своей новой многоэтажки, зашла в лифт, проехала вверх полэтажа и застряла.

Кабина остановилась между первым и вторым этажами, как вкопанная – ни туда, ни сюда. На лифты в доме жильцы жалуются регулярно - и двери дребезжат и плохо закрываются, и ход у кабин такой, что, кажется, того и гляди трос лопнет, стопорятся ни с того ни с сего. Поэтому застрять в них, говорят соседи бабушки Анузы – дело времени.

Старушка, понятное дело, заволновалась: начала, что есть силы звать на помощь и стучать в крепко-накрепко сомкнутые двери. Но, как пишет «КП»-Санкт-Петербург», ни одна живая душа не откликнулась. Может, и равнодушие человеческое здесь себя проявило во всей красе, а, может и стечение обстоятельств. Дело было в выходной, днем, люди в это время могли и по домам сидеть.

Поняв, что кричать и биться бесполезно, пенсионерка вызвала диспетчера по громкой связи, установленной в кабине лифта. Мол, помоги, доченька. Диспетчер сообщение о ЧП приняла и велела ветерану ждать. Бабушка послушно подождала мнут 30-40, а потом снова нажала на кнопку «связи с большой землей». И снова, и снова, и снова. Каждый полчаса. Диспетчер все обещала прислать испуганной старушке помощь, а та все не шла. В итоге, Ануза Исламголеевна просидела в «железном мешке» почти 9 часов! В духоте, жаре и замкнутом пространстве. И на ногах. Непосильное испытание для любого молодого, что говорить про 90-летнюю бабушку .

Все это время родные бабушки Анузы – две ее дочери и взрослый внук Николай- не находили себе места. Они поняли, что что-то случилось – ведь мама не могла просто так исчезнуть, и поспешили в полицию. Кроме правоохранителей женщины привлекли к поискам пропавшей старушки волонтеров из «Лизы Алерт»: они молниеносно распространили по всем возможным ресурсам объявление о розыске Анузы Сидоровой и описанием примет. Дочкам пропавшей и в голову не пришло, что мама не заблудилась и не стала жертвой преступников, а находится совсем рядом, практически за стенкой - сидит взаперти в лифтовой кабине.

Лифтера пожилая женщина так и не дождалась. Диспетчер, у которой хватило наглости, по словам старушки, упрекать ее в нетерпеливости, попросту не стала направлять в дом, где сломался лифт ремонтную бригаду.

-Я говорю, да сколько ждать можно, я уже скоро упаду, - поделилась переживаниями с журналистами пострадавшая.

Спаслась несчастная пенсионерка благодаря наблюдательности внука. Николай, когда в очередной раз вышел в подъезд, обратил внимание, что уже несколько часов к ряду на табло над лифтом горит стрелка вверх: кабина явно давно не работает. А потом услышал слабые стуки, доносящиеся со стороны лифта на нижних этажах. Парень догадался, что в «коробке» кто-то застрял. Какого же было его удивление, что в ответ на голос, поданный «пленнику» с воли, он услышал, как кашляет его бабушка.

- Мама только кашляла, ничего сказать не смогла, - позже расскажет СМИ дочь Анузы Исламголеевны Елена.

Николай нашел ремонтника, который наконец-таки открыл злосчастные двери. И в 22.20 (!!!!) изможденную старушку выпустили из «заточения». Она буквально валилась с ног, мучалась от жажды, жары и духоты. У нее повысилось давление.

Родные были в ужасе. Как же такое может быть, чтобы диспетчер компании, занимающейся эксплуатацией лифтов, не стала помогать старушке. А как же служебные обязанности, сострадание, наконец?

По закону, вызволить человека, застрявшего в лифте обязаны в течение 30 минут. И отвечать за соблюдение норм должна управляющая компания (УК). Иные лифтеры торопятся освободить «пленника» поскорее, особенно, если это ребенок или пожилой человек - потому что все знают, каково это - сидеть в «железном мешке». Но случай бабушки Анузы- из рук вон. Старушку просто бросили один на один с бедой.

За это УК может быть серьезно наказана. Уж родные Анузы Сидоровой об этом позаботятся. Они в случившемся с их мамой и бабушкой целиком и полностью винят обслуживающую их дом УК «Север». По сообщению пресс-службы СК РФ по Ленинградской области, против компании по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Диспетчер, которая наплевала на мучения ветерана Великой Отечественной задержана.

«До тех пор, пока народ не придет с дубьём в каждую УК и не накажем там всех, начиная от диспетчеров, заканчивая директорами – они работать нормально не начнут, - написал в соцсети один из пользователей, реагируя на сообщение о ЧП. - Мало, очень мало я слышал о том, что некая УК прям выполняет свои обязанности, в основном наоборот. Директоры авто дорогущие покупают, "ошибки" в начислениях, подделки подписей на общих собраниях, лифты ломаются, подъезды не убираются, придомовая территория не обслуживается, воды, света нет регулярно, махинации, приписки и прочее... Пока Генеральная прокуратура не заинтересуется, ничего не поменяется».