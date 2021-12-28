Научись работать на бирже

«Хочу вложить деньги в акции. Что посоветуешь?»

Такой вопрос от друзей и знакомых всегда вводит меня в ступор. Начинающие инвесторы просят простых ответов на сложные вопросы. И не понимают, почему опытные не дают четких и понятных рекомендаций, уходят в длительные рассуждения или уточняют нюансы насчет финансовых целей и прочих скучных вещей.

«Наверняка что-нибудь скрывают. Просто не хотят делиться тайным знанием...» - делают вывод новички и пускаются во все тяжкие. Отчаянно спекулируют на бирже, набивают шишки, теряют деньги.

Тинькофф Инвестиции решили упростить жизнь всем и создали «Академию инвестиций». Неофиты смогут получить там базовые знания по управлению собственными деньгами. Опытные инвесторы — освежить имеющиеся знания и получить новые навыки. А еще они могут просто скинуть ссылку любопытному знакомому, а не пытаться объяснять биржевые премудрости лично.

ЧЕМУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ

Сейчас в «Академии инвестиций» можно изучить базовые курсы. Среди них: «Что нужно знать об инвестициях», «Как работают облигации», «Как работают акции», «Как работают биржевые фонды».

- Курсы разработаны для тех, кто еще планирует или только начал инвестировать. Они помогут разобраться, как работают инвестиционные инструменты и что влияет на их стоимость. Тем, кто уже торгует на бирже и знает азы, доступен более продвинутый уровень — курсы «Как сравнивать компании» и «Как работают фьючерсы». Порядок прохождения курсов пользователь определяет для себя сам, - поясняют в Тинькофф Инвестициях.

Каждый курс состоит из теории, вопросов и задач для самопроверки. Прохождение всех уроков курса открывает доступ к экзамену. При этом отличительная особенность курсов — они написаны простым языком, приводятся понятные примеры. Это не скучные учебники по инвестиционным стратегиям или риск-менеджменту, а прикладные уроки, после которых все ясно: что и как делать.

Как обещают в Тинькофф, «Академия» будет постоянно дополняться новыми курсами и другими форматами образовательного контента. К примеру, скоро там появятся материалы для профессиональных инвесторов.

Сегодня “Академия” доступна в приложении Тинькофф Инвестиции — чтобы выполнять ее уроки, не обязательно вкладывать деньги: открытие брокерского счета вас к этому не обязывает. Если вы уже клиент брокера, “Академия” доступна в последней версии мобильного приложения Тинькофф Инвестиции в разделе “Еще” → “Инфо” → “Академия инвестиций”.

ЧТО ТАКОЕ «АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

Повышением финансовой грамотности Тинькофф занимается несколько лет. На платформе Тинькофф-журнала есть много прикладных материалов, посвященных этой теме, а также базовые курсы для инвесторов и не только. «Академия инвестиций» - следующий логичный шаг. Она станет агрегатором лучших курсов по финансам и образовательных программ в сфере инвестиций в России. То есть, объединит методические наработки Тинькофф Инвестиций и контент стратегических партнеров. Среди них: исследования и курсы экономических кафедр университетов России и мира, инициативы отраслевых ассоциаций, ключевых игроков рынка — Московской и СПБ Биржи, а также крупнейших аналитических компаний и инвестиционных домов.

- Пользователям будут доступны образовательные материалы о фондовом рынке, финансовых инструментах, по управлению капиталом, макроэкономике и аналитике — подкасты, видеоуроки ведущих мировых экспертов и другие форматы образовательных программ, - говорится в официальном сообщении Тинькофф.

В рамках «Академии» разрабатываются программы для разных групп населения. В том числе школьников, студентов, специалистов, людей старшего возраста — всех тех, кому необходимо повысить свой уровень инвестиционной грамотности и подтянуть знания по экономике и финансам.

СПРАВКА «КП»

Образовательная инициатива запущена в рамках реализации ESG-стратегии Тинькофф Инвестиций по повышению финансовой грамотности населения России. Для развития «Академии» в Тинькофф Инвестициях создан методологический центр — Департамент знаний, который займется разработкой образовательных программ. Тинькофф Инвестиции является лидирующим брокером в России — в конце ноября количество активных инвесторов достигло 1,8 млн.