В преддверии Нового года россияне рассказали о своих заветных желаниях

Россияне желают друг другу в новом году крепкого здоровья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии Нового года принято загадывать желания. Если очень сильно чего-то захотеть и загадать это под бой курантов, то мечта обязательно осуществится! Сайт KP.RU провел опрос и узнал, о чем мечтают россияне.

Мы задали вопрос: «А чего больше всего в Новом году хочется вам?» и узнали о главных ценностях опрошенных.

Больше половины респондентов заявили, что главное для них – здоровье. Не только свое, но и здоровье близких. 66% опрошенных заявили, что если будет здоровье, то и всего остального можно добиться.

«Хочется только здоровья себе и близким, да и вообще, всем людям на Земле!», - отметила участница опроса.

«Здоровья себе и всем родным. Больше ничего не нужно. Все остальное купим», - согласилась другая.

Еще 3% добавили, что мечтают о завершении пандемии коронавируса. Они устали волноваться о своих родных и устали от всех ограничений.

Вторым по популярности у россиян оказалось желание разбогатеть. 12% участников опроса заявили, что мечтают о финансовом благополучии.

Вариант «счастья» занял третью строчку и набрал 5% голосов. Респонденты добавили, что это понятие для них наиболее полное, ведь чувствовать себя счастливым можно только тогда, когда во всех сферах жизни все хорошо.

4% опрошенных рассказали, что мечтают о большой взаимной любви. А еще по 3% участников исследования признались, что хотят чаще видеться с родными и друзьями, а также съездить в отпуск.

2% респондентов хотели бы в Новом году больше отдыхать, а еще 1% мечтают сменить работу.

Еще 1% опрошенных выбрали другие варианты. Участники исследования рассказали, что хотели бы иметь больше мудрости, чувствовать больше стабильности и иметь уверенность в завтрашнем дне.

Что желают в наступающем году россияне.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,8 тысячи человек.