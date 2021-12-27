В преддверии Нового года россияне рассказали о своих заветных желаниях

Россияне желают друг другу в новом году крепкого здоровья.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В преддверии Нового года принято загадывать желания. Если очень сильно чего-то захотеть и загадать это под бой курантов, то мечта обязательно осуществится! Сайт KP.RU провел опрос и узнал, о чем мечтают россияне.
Мы задали вопрос: «А чего больше всего в Новом году хочется вам?» и узнали о главных ценностях опрошенных.
Больше половины респондентов заявили, что главное для них – здоровье. Не только свое, но и здоровье близких. 66% опрошенных заявили, что если будет здоровье, то и всего остального можно добиться.
«Хочется только здоровья себе и близким, да и вообще, всем людям на Земле!», - отметила участница опроса.
«Здоровья себе и всем родным. Больше ничего не нужно. Все остальное купим», - согласилась другая.
Еще 3% добавили, что мечтают о завершении пандемии коронавируса. Они устали волноваться о своих родных и устали от всех ограничений.
Вторым по популярности у россиян оказалось желание разбогатеть. 12% участников опроса заявили, что мечтают о финансовом благополучии.
Вариант «счастья» занял третью строчку и набрал 5% голосов. Респонденты добавили, что это понятие для них наиболее полное, ведь чувствовать себя счастливым можно только тогда, когда во всех сферах жизни все хорошо.
4% опрошенных рассказали, что мечтают о большой взаимной любви. А еще по 3% участников исследования признались, что хотят чаще видеться с родными и друзьями, а также съездить в отпуск.
2% респондентов хотели бы в Новом году больше отдыхать, а еще 1% мечтают сменить работу.
Еще 1% опрошенных выбрали другие варианты. Участники исследования рассказали, что хотели бы иметь больше мудрости, чувствовать больше стабильности и иметь уверенность в завтрашнем дне.
Что желают в наступающем году россияне.
Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,8 тысячи человек.