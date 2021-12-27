В Москве погиб основатель проекта "Спутник и погром"* Егор Просвирнин

По сообщениям телеграм-каналов, погибшим оказался Егор Просвирнин. Фото: СОЦСЕТИ

Днем 27 декабря в центре Москвы из окна выпал голый мужчина. Все случилось возле дома Тверская, 17 — рядом с выходом со станции «Пушкинская» и рестораном «Армения». Возле тела погибшего нашли нож и перцовый баллончик — орудия вылетели на тротуар из окна пятого этажа перед тем, как на асфальт рухнул мужчина.

Место происшествия оцепили силовики. Они опрашивают семью погибшего и устанавливают обстоятельства смерти. Уголовного дела пока нет.

По сообщениям телеграм-каналов, погибшим оказался Егор Просвирнин. О его смерти также объявили в чате канала «Царь» на сервисе «Дискорд». 35-летний Просвирин известный журналист среди приверженцев националистических взглядов. Он возглавлял издание «Спутник и Погром»*, которое в 2017-м по решению Генпрокуратуры было заблокировано за экстремизм. Журналист также был фигурантом уголовного дела об экстремизме, но в качестве свидетеля.

Последние годы он занимался видео-проектом «Царь». В разных программах YouTube-канала поднимают темы русофобии, современной политики и симпатизируют праворадикальным идеям. Сам Просвирнин личность неоднозначная: несмотря на риторику его изданий, адепты схожих взглядов не всегда принимали его высказывания.

* - сайт проекта "Спутник и погром" запрещен на территории РФ.