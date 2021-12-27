«Звездная ночь», только Зара поет о любви

Фото: телеканал «Звезда»

В волшебную ночь 31 декабря, когда дети будут получать подарки от Деда Мороза, а взрослые загадывать желания на предстоящий год, телевидение постарается предоставить зрителю максимальную палитру ярких эмоций — чтоб хватило на 365 дней.

Одним из таких событий станет шоу станет «Звездная ночь» (телеканал «Звезда»): новогоднее представление, в котором выступят и звезды шоу-бизнеса, и финалисты вокального проекта «Новая Звезда», и фокусники Сафроновы.

Фото: телеканал «Звезда»

Откроет шоу дуэт Александра Олешко и Юлии Пименовой, исполняющих песню «Белоснежность». Номер будет сопровождаться красочной съемкой Москвы с высоты коптера, когда город видно, как на ладони: яркие огни гирлянд, отблески световых туннелей и гигантских елочных шаров.

Специальные номера представят братья Сафроновы — известные иллюзионисты и трюкачи. А за музыкальное сопровождение будут отвечать всеми любимые артисты: Оскар Кучера, Дмитрий Харатьян, Лиза Арзамасова, Юлия Савичева, Зара и другие.

За несколько минут до боя Кремлевских курантов финалистка шоу «Голос» Наргиз Закирова представит своеобразное посвящение ушедшему в этом году Александру Градскому: певица исполнит советский шлягер «Как молоды мы были», что уже делала в проекте «Новая Звезда».

Вместе со зрителем отмечать надвигающийся год Тигра станут и звездные гости: Андрей Чернышов, Эдгард Запашный, Анатолий Фетисов, Арина Шарапова, Наталья Метлина.

Фото: телеканал «Звезда»

«Звездная ночь», «Звезда», 31 декабря, 22.45