От Арктики до Кавказа: какие маршруты стали победителями конкурса «Открой свою Россию»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и глава Ростуризма Зарина Догузова на церемонии награждения. Фото: Татьяна Мастерова, пресс-служба АСИ

Ленинградская область, БАМ, Байкал, Якутия, Орел, Белгород, Карелия… Это лишь несколько регионов – победителей. Всего с июля конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко внимательно изучила 192 проекта. 30 из них признаны лучшими.

Еще 10 маршрутов были рекомендованы Федеральным агентством по туризму для подачи заявки на соискание статуса Национального туристского маршрута.

- Правительство ставит амбициозные цели по перезагрузке всей отрасли и росту количества путешествий по всей стране, - отметил в своем вступительном слове на торжественной церемонии награждения призеров Дмитрий Чернышенко. - К 2030 году мы увеличим этот показатель вдвое – до 140 млн путешествий в год. Будут созданы 1,7 млн новых рабочих мест, до 8,3 трлн рублей увеличится вклад отрасли в экономику страны. Инвесторам предлагаются выгодные условия для строительства туристической инфраструктуры. Поэтому развитие внутреннего туризма в России – один из национальных приоритетов, а проект «Открой свою Россию» удачно дополняет инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

К слову, в целях развития внутреннего туризма была образована корпорация «Туризм.РФ», которая также принимала активное участие в работе конкурсной комиссии проекта. Ее генеральный директор Сергей Суханов рассказал о туристической инфраструктуре на территории маршрутов-победителей (см. рубрику «Победители»).

– Взять, к примеру, маршрут «Байкальский лед» Алексея Стрелюка, который открывает самые красивые уголки легендарного озера, - пояснил Суханов. - В ближайшее время на пути этого маршрута появятся 5 новых отелей – от 3 до 5 звезд. И корпорация совместно с Минстроем России приступит к строительству обеспечивающей инфраструктуры, когда качественные дороги приходят вовремя к объекту, инженерные коммуникации и придорожные сервисы появляются в нужных местах. За счет этого путь туриста на маршруте станет комфортнее. А в общем, благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» турпоток на Байкал увеличится в 2,5 раза.

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

6 федеральных округов, 21 регион – география 30 маршрутов-победителей.

Северо-Западный ФО — 13 маршрутов.

Сибирский ФО - 7 маршрутов.

Дальневосточный, Кавказский и Уральский — по 3 маршрута в каждом.

Центральный ФО – 1 маршрут.

26 % маршрутов победителей являются межрегиональными и проходят по нескольким регионам.

Среди них есть один трансграничный маршрут. Он начинается в Республике Бурятия, проходит по Иркутской области и заканчивается у озера Хубсугул в Монголии («Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула»).

Другой межрегиональный маршрут проходит через 7 регионов - по Иркутской, Амурской, Сахалинской областям, республикам Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальскому и Хабаровскому краям («БАМ. От Байкала до океана»).

Еще один проект охватывает несколько регионов Енисейской Сибири - Красноярский край и республики Хакасия и Тыва («Легенда о Сибирии»).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор АСИ, заместитель председателя конкурсной комиссии Светлана Чупшева поблагодарила всех участников и отметила большой интерес к прошедшему отбору:

- Задача Агентства – поддерживать лидеров проектов и предпринимателей, которые работают в разных сферах. Тема туризма оказалась эталонной с точки зрения того, как можно выстроить эту работу снизу до самого верха – до инструментов поддержки на уровне правительства. Спасибо Дмитрию Чернышенко за то, что дал нам этот пазл собрать по кусочкам. Работая с каждым проектом, мы на его примере понимали, какие системные меры поддержки здесь могут быть и как их вшить в те программы, которые сегодня принимаются правительством.

ВЫБОР РОСТУРИЗМА

Для подачи заявки на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут» Ростуризм выбрал 10 маршрутов. Каждый из них полностью отвечает требованиям Федерального агентства по туризму. Они - узнаваемые, круглогодичные, регулярные, целостные и соответствуют российским стандартам по предоставлению туристических и иных услуг, выходящих в туристский продукт.

- В основе философии - удобное путешествие, которое станет для туриста безопасным, комфортным, интересным и будет сбалансировано по соотношению «цена-качество», - добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. - Эти критерии мы впервые сформулировали и утвердили к национальным туристическим маршрутам. В следующем году мы поможем доработать все 10 выбранных маршрутов, поддержим их обустройство, в том числе с помощью грантов.

Вот эти маршруты: «БАМ. От Байкала до океана», «Бурятия в лицах. Энергия Байкала», «Дагестан глазами орлов», «Горная Шория. К детям тайги», «Заповедная чудь», «НеобыЧАЙная Бурятия», «Открой неизведанную Якутию. Активный тур», «С грохотом по фермам, или «Глаза страшатся, руки делают», «Сакральная Хакасия», «Энергия Ладоги».

На конкурс поступило «Открой свою Россию»192 проекта, 30 из них признаны лучшими. Фото: Татьяна Мастерова, пресс-служба АСИ

ПОБЕДИТЕЛИ

- «Байкальский лёд», продюсер впечатлений — Алексей Стрелюк, команда «Байкалика». Иркутская обл., Сибирский федеральный округ.

- «БАМ. От Байкала до океана», продюсер впечатлений — Алексей Стрелюк, команда «Байкалика». Иркутская обл., Амурская обл., Сахалинская обл., Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Хабаровский край, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

- «Берегом Онежского озера. Путешествие по глухим деревням северных вепсов», продюсер впечатлений — Анастасия Полухина, команда «Лес и ветер». Республика Карелия, Ленинградская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Бурятия в лицах. Энергия Байкала», продюсер впечатлений — Надежда Сандакова, команда ТИЦ «Байкал». Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ.

- «Горная Шория. К детям тайги», продюсер впечатлений — Наталья Айларова, команда «Эгида». Кемеровская обл. - Кузбасс, Сибирский федеральный округ.

- «Дагестан глазами орлов», продюсер впечатлений — Магомед Абакаров, команда «Клуб стратегических инициатив «Каспий». Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ.

- «Дыхание северной земли: путешествие на Полюс Холода», продюсер впечатлений — Елена Кесерова, команда «Синяя-тур». Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ.

- «Заповедная чудь», продюсер впечатлений — Анна Клепиковская, команда «Голубино». Архангельская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Заповедный Север», продюсер впечатлений — Максим Пинигин, команда «Сила Ветра». Республика Карелия, Мурманская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Знакомство с Русским Севером», продюсер впечатлений — Анна Клепиковская, команда «Голубино». Архангельская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Ешь, вдохновляйся, люби. Найди свою точку на карте», продюсер впечатлений — Юлия Парахина, команда «Игора-тур». Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ.

- «Кавказская тропа. Узоры времен», продюсер впечатлений — Дмитрий Лемешев, команда «Кавказ Эксплорер». Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ.

- «Кузбасс: на-гора и в горы», продюсер впечатлений — Наталья Паршикова, команда «Агентство по туризму Кузбасса». Кемеровская обл. - Кузбасс, Сибирский федеральный округ.

- «Курс на Гогланд», продюсер впечатлений — Наталья Калягина, команда Ленинградского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Ленинградская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Легенда о Сибирии», продюсер впечатлений — Андрей Катаев, команда «Саянское кольцо Центр». Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва, Сибирский федеральный округ.

- «На Урале есть! Гастрономические путешествия», продюсер впечатлений — Леонид Гункевич, команда ТРК «Гора Белая». Свердловская обл., Уральский федеральный округ.

- «Нетуристический Кольский. 7 дней вдоль берега Белого моря», продюсер впечатлений — Анастасия Полухина, команда «Лес и ветер». Мурманская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Открой неизведанную Якутию. Активный тур», продюсер впечатлений — Анатолий Габышев, команда «Туризм Якутия». Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ.

- «Открывая двери, открываем сердца», продюсер впечатлений — Елена Алиева, команда «Заслуженный отдых». Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ.

- «Природа ЗОВВет. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха», продюсер впечатлений — Роман Скобляков, команда ОРОО «Красный мост». Орловская обл., Центральный федеральный округ.

- «Под зимним солнцем Карелии: активный семейный тур», продюсер впечатлений — Юлия Парахина, команда «Игора-тур». Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ.

- «С грохотом по фермам, или «Глаза страшатся, а руки делают», продюсер впечатлений — Светлана Кузнецова, команда «Континент-тур». Псковская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Сакральная Хакасия», продюсер впечатлений — Инна Поддубровская, команда ТК «Дискавери». Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ.

- «Сказки и быль Вепсского леса», продюсер впечатлений — Анастасия Полухина, команда «Лес и ветер». Ленинградская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Суровый гедонизм и дзен Белого Моря», продюсер впечатлений — Максим Пинигин, команда «Сила Ветра». Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ.

- «Три дня на побег», продюсер впечатлений — Наталья Калягина, команда Ленинградского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Ленинградская обл., Северо-Западный федеральный округ.

- «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула», продюсер впечатлений — Игорь Сюч, команда «Национальный парк «Тункинский». Республика Бурятия, Иркутская обл., Монголия, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

- «Уральские каникулы на Чусовой! Путешествие сквозь пространство и время», продюсер впечатлений — Леонид Гункевич, команда ТРК «Гора Белая». Свердловская обл., Уральский федеральный округ.

- «Челябинск: К нам прилетают даже метеориты!», продюсер впечатлений — Ирина Чиркова, команда АМС Челябинской области. Челябинская обл., Уральский федеральный округ.

- «Энергия Ладоги», продюсер впечатлений — Юлия Парахина, команда «Игора-тур». Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ.