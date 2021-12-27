Никас Сафронов нарисовал первый в жизни стрит-арт ради молодых художников

Народный художник России Никаса Сафронова нарисовал граффити на стене дома в самом центре Москвы.

Народный художник России Никаса Сафронова нарисовал граффити на стене дома в самом центре Москвы. Уникальный стрит-арт - первый в своей жизни - Никас нарисовал на стене в Брюсовом переулке. Делал он это ночью - чтобы минимизировать вероятность санкций в отношении него. Художник учёл все законы стрит-арта, который призывает к свободе художественного самовыражения – поэтому не стал согласовывать свою работу с властями.

Кто-то из местных жителей, недовольных художеством, появившимся на доме, обратился в местную управу. К уличному рисунку с изображением новогодней елки размером 1,5х2 метра подъехала полиция. К счастью, Никас в самый последний момент успел ретироваться.

Уникальный стрит-арт - первый в своей жизни - Никас нарисовал на стене в Брюсовом переулке.

- У меня, конечно, были опасения, что меня могут привлечь к ответственности, - признаётся kp.ru Сафронов. – Но жанр обязывает: граффити – это в первую очередь акт свободы и самовыражения посредством настенного рисунка.

Художник учёл все законы стрит-арта, который призывает к свободе художественного самовыражения – поэтому не стал согласовывать свою работу с властями.

- Мне часто предлагают поучаствовать в разных перфомансах, чтобы популяризировать современные виды цифрового искусства, создавая картины для NFT, - продолжает Никас. – NFT – это цифровое изображение, которое существует в единственном экземпляре - его продают и хранят на жестких дисках или в интернете. Но я не понимаю, почему это направление становится более популярным, чем классическое изобразительное искусство. Получается, ты можешь не учиться живописи, а буквально двумя пальцами на планшете нарисовать что-то, используя графические редакторы, и получить за это много денег. В то время как у талантливых молодых художников, которые работают в классике, нет возможности продвинуться. Это неправильно.

Кто-то из местных жителей, недовольных художеством, появившимся на доме, обратился в местную управу.

Поэтому я решил показать на примере соединения двух видов искусства – традиционного и цифрового, что классическое образование необходимо, его нельзя отбрасывать в угоду цифровизации. Этот стрит-арт – классический рисунок, который превратится в проект NFT. 250 художников нарисовали игрушки для моей елки - так мы создали NFT-арт токен, который теперь будет выставлен на аукционе, а все вырученные за него деньги пойдут на поддержку начинающих художников из Грековского училища в Ростове-на-Дону.

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