Политологи об итогах 2021 года: «Ощущение обновления политической системы и демонстрация работы кадровых лифтов"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В международном пресс-центре «Россия-Сегодня» прошел круглый стол «2021.Политические итоги года», организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). В нем участвовали главы Центра политического анализа и социсследований Павел Данилин и правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, ректор Центра социологических исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Вел круглый стол управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Декабрь 2021-го — время подведения итоги. В стране произошли политические события, во многом определяющие вектор нашего развития страны на кратко- и долгосрочную перспективы. Год был богат на важные решения и заявления и по внешнеполитическому контуру. На какие вызовы отвечали политические персонажи, государство и российское общество в целом? Как скажутся события 2021 на 2022 годе?

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ВОЛН ПРОТЕСТОВ

Глеб Кузнецов - о том, что же стало самым важным в 2021-м:

- Важен контекст. Пандемия и коронавирус никуда не исчезли. Новый штамм оказался еще более заразным и люди устали от ограничений. Но у нас нет, как на западе маршей против пандемийных ограничений. Это один из важных итогов — российская власть умудряется проходить между Сциллой и Харибдой, не раздражая людей бессмысленными ограничениями. Безусловно важный итог - обострение международной обстановки. Но пертурбаций внутри страны это не вызвало. Что свидетельствует об устойчивости системы. Экономические неурядицы, рост цен инфляция — да, это наложилось на парламентские выборы. В России нет и близко того, чтобы действующая власть теряла влияние. «Единая Россия» показала себя партией, близкой людям. Произошло ее существенное обновление. Эффективно сработали все госмеханизмы. И потому один из главных победителей года — ЕР. Но не только она. Партия «Новые люди». Да, набрали пока не много — но это показывает, что наша политическая система не только стабильностью сыта. И что она способная отвечать на запрос об обновлении от граждан. Важным стало объединение трех политических сил в «Справедливой России - За жизнь». Кто-то полагал, что эта выборная компания партию похоронит - но нет, этого не случилось. Эсерам помогла свежая кровь, а появление новых сил сохранило партию в парламенте. 2021й год не стал годом больших протестов. Россия выбивается из общемировой тенденции. Протесты если и были - то только в начале года. ЛДПР — в числе проигравших. Они потеряли Дальний Восток. КПРФ не «дореализовала» свой потенциал главной оппозиционной партии страны. Они кадрово оказались не готовы по настоящему бросить вызов ЕР.

ПРОРЫВЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Константин Костин говорил о новациях и неожиданностях:

- Мы выделили несколько номинаций. Первое — событие года. Пандемия как политический фактор — ее влияние наибольшее на политические процессы. Эта проблема не разрешена. Она и дальше будет влиять на процессы - и с точки зрения повестки, и с точки зрения форматов. Выборы в Госдуму. Да, расширение представительства и цифры по обновлению — это делает данное событием не только номинально основным. Ну, и третье — перезагрузка общества «Знание».

Есть спрос на интеллектуальный продукт. И перспективы на следующие три года хороши - для кристаллизации повестки. Компания по продвижению электронных выборов неплохо показала себя. В Москве — этот сегмент компании хорошо ее масштабировал и привлек внимание. Дистанционное электронное голосование из фишки, технологического решения становится серьезным сегментом электорального процесса. Компания по легитимизации выборов — ее проводили все, от ЦИКа до партий и чиновников. Согласие с результатами — наиболее уязвимая точка в молодых демократиях. И то, что все соцопросы показали согласие общества с итогами голосования и высокое доверие к работе ЦИК, говорит о том что компания прошла успешно.

Открытием года стала первая пятерка ЕР. Шойгу и Лавров — тяжеловесы, а Проценко Кузнецова и Шмелева стали открытием. И по влиянию на сами выборы, и на пост-выборное конфигурирование. Здесь видны аспекты и политический, и технологический. В 2022-м будем наблюдать развитие влияния этой пятерки.

Волонтерское движение актуализировала пандемия - плюс усилия власти. Самая тяжелая гирька на весах — встречи президента с волонтерами. Что касается «Новых людей» — это в значительной степени аванс. Обновление вакцинация народная программа — это слова года.

Разочарование года - избирательная компания партии «Яблоко». Второе разочарование— невыход в топ-тем года экологической повестки. Третье разочарование — избирательные компании старых непарламентских партий.

ПЯТЬ ПАРТИЙ В ПАРЛАМЕНТЕ

Алексей Чеснаков полагает, что удалось избежать негатива от факторов, казавшихся грозными еще год назад:

- Главный политический итог — успешность действий администраторов политической системы. Она работает не благодаря событиям или институция, а благодаря администраторам. Больше четырех списков партийных последний раз на выборах проходило в 1999-м году. Стабильность избирательной системы удалось продемонстрировать в непростых условиях. Ведь не раз высказывались сомнения в эффективности этих институтов. И значимость ковидной повестки удалось снизить. Ковидный фактор спрогнозировать было невозможно- сколько волн и когда пройдут. И этот фактор был разыгран грамотно — возникли волонтерские проекты. В итоге те, кто считал, что ковидная повестка сыграет в негатив — не правы оказались. Разговоры о том, что «Единая Россия» ослабевает, и надо делать ставку на новую партию Путина остались разговорами. Следующий фактор — укрепление эсеров. Жесткая, но не жестокая позиция по отношению к КПРФ — следующий фактор, когда власть продемонстрировала — не надо переходить красные лини. А если их переходят - возможны жесткие атаки. Создание «Новых людей» позволило сформировать пятипартийный парламент. Это и ощущение обновления политической системы, и демонстрация работы кадровых лифтов. Важный итог года -хорошие результаты кандидатов от власти на региональных выборах. А также твердость в разгроме антисистемной оппозиции.

«ЗНАНИЕ» - СИЛА!

Евгений Михайленко подчеркнул рост интереса у россиян к интернет-библиотекам:

- Центр исследований и инноваций провел исследование по двум темам: подведение итогов Года науки и технологии и перезагрузка общества «Знание» - удалась или нет?

Россияне высоко оценивают достижения отечественной науки. Важность развития науки и технологий подчеркнули 73% опрошенных. Россияне хотели бы, чтобы наука больше была посвящена человеку (медицине, биотехнологиям). Доверие к мнению современных ученых высокое — 66% доверяют. Уровень компетенции наших ученых не ниже зарубежных — более двух третей россиян так считают. Что касается престижа профессии ученого. Скорее престижной ее считаю.т почти половина опрошенных, тут наблюдается рост. А профессия «инженер» скорее престижна для 71% опрошенных. К решению направить своего ребенка стать ученым 80% отнеслись положительно, стать инженером - 91% положительно. Наблюдаем в обществе рост престижа этих направлений. На вопрос, что надо делать России чтобы лидировать в мире в области НТР — ответ: сохранять научные кадры и создавать для них условия. За это боле половины высказались.

Более двух третий оказались осведомлены что 2021-й был Год науки и технологий и почти половина слышали о возрождении общества «Знание». БОльше всего людей радовали организация бесплатного доступа к библиотеке знаний, создание самой библиотеки и проведение Всероссийского марафона. Наиболее интересными сферами с бесплатным доступом к интернет-ресурсам оказались Медицина, Наука, Технология, История, Культура и Искусство, Космос. Среди молодежи 18-29 лет медицина остается на первом месте, но резко возрастает интерес к технологиям и космос на третью строчку выходит...

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАСТИОН

Виктор Потуремский говорил о тенденциях в региональных компаниях на примере Хабаровска:

- Резонанс хабаровской ситуации обнаруживали даже на западе — это стало темой федерального значения. Вместо губернатора от ЛДПР появляется и.о. от той же партии на фоне высокого социального напряжения. Приход Дягтерева происходил на фоне проблем социально-экономического блока, инфраструктурных, непростой ситуации с занятостью. Большинстве экспертов давали негативные прогнозы, в том числе на основании опросов. Там было широкое проблемное поле. И поведение Дегтярева — это уже поведение типичного выпускника школы губернаторов, Эта кадровая кузница показала высокий класс своих выпускников. Было продемонстрировано эффективное взаимодействие с федеральным центром. Жители увидели довольно быстрые результаты. Дегтярев смог решить задачу эффективности региональной власти — он участвовал во всем. Даже действия по расселению ветхого и аварийного жилья- то, чего тут не происходило никогда. Он точно понял вызовы, которые стоят перед краем. Критика была в том направлении, что он варяг и не сможет стать своим. Но Дегтяреву удалось отработать и эмоциональную составляющую. Его ближайший конкурент набрала в два раза меньше голосов. Компания прошла спокойно и легитимно. Люди могли Дегтярева не услышать, но они реагируют на конкретные результаты.