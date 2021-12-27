Николаев, Медынич, Зудина и Харатьян начали тренировки: стали известны все участники шоу «Танцы со звездами»

Марина Зудина танцует с Максимом Петровым. Фото: канал «Россия»

После праздников начнется 13-й сезон шоу «Танцы со звездами». С 16 января по воскресеньям в эфире канала «Россия» популярный телепроект. По правилам шоу звезды учатся танцевать в парах с именитыми профессионалами.

В этом году на танцпол выйдет много актеров театра и кино: Анатолий Белый, Ольга Медынич, Марина Зудина, Дмитрий Харатьян, Александра Ребенок, Мария Миронова, Александра Ревенко, Валерий Николаев. Будет танцевать один ведущий - Владимир Маркони и 16-летний музыкант Ваня Дмитриенко (молодежь знает его по хиту «Ты – Венера, я – Юпитер»).

Мария Миронова по три часа в день репетирует с Евгением Папунаишвили. Фото: канал «Россия»

Звезды с профессиональными танцорами уже начали тренировки. Каждую неделю пары будут показывать новые номера. За каждым стоит большая работа. Репетируют с партнерами, помогают хореографы, стилисты работают над образами. Мария Миронова будет танцевать с Евгением Папунаишвили – они репетируют по три часа каждый день.

Мироновой процесс нравится: «Я хочу освоить бачату и танго! В детстве я обожала балет, придумывала танцы, ставила пластинку Джо Дассена, собирались гости и я выступала перед ними, повернувшись к гостям спиной, потому что очень стеснялась. В «Танцах со звездами» я хочу получить удовольствие, хочу преодолеть себя в смысле моего физического состояния и самочувствия. И я хочу, чтобы Жене, как моему партнеру, было очень кайфово и очень легко со мной!»

Андрей Малахов ведет 13-й сезон проекта «Танцы со звездами». Фото: канал «Россия»

Дмитрий Харатьян рассказал kp.ru о первом опыте: «Я считаю, что для любого артиста попасть на проект «Танцы со звездами», поработать с профессионалами такого уровня, получить новый опыт, освоить новую творческую ступень – это подарок судьбы! ! Эта творческая дорога бесконечна, и как только артист останавливается на достигнутом, ему пора на покой, на пенсию. Я пока туда не собираюсь.Как-то я снимался в фильме «Аврора, или Что снится спящей красавице», где играл выдающегося балетного артиста. Мне приходилось много танцевать, так что опыт создания образа артиста балета у меня уже был. Здесь, конечно, не балет. Еще я участвовал в мюзиклах и что-то умею делать с телом, умею двигаться. Но «Танцы со звездами» - это новый любопытный этап, творческие амбиции и новый опыт, который я хочу получить.

Анатолий Белый покоряет танцпол. Фото: канал «Россия»

Марина Зудина только начала репетиции, а уже решила – после проекта продолжит заниматься танцами. Актер Валерий Николаев в танцзале тренируется с чемпионкой мира Александрой Акимовой, но и дома ему некогда отдыхать – жена Эльмира Земскова (знаменитая воздушная гимнастка) дополнительно занимается с мужем. Актер Анатолий Белый вспоминает, что танцы у него были только в театральном училище, поэтому это будет дебют. Белый пока не силен в латино-американских танцах, а хочет непременно станцевать танго.

Каждую неделю оценивать результаты выступлений пар будут жюри и телезрители: пара, которая наберет меньше всего баллов покидает проект. Члены жюри телешоу: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий проекта - Андрей Малахов.