Антикитерский механизм: ученые воссоздают в натуре компьютер, которым древние греки пользовались еще до нашей эры

В таком виде артефакт был поднят со дна моря.

Британские ученые из Университетского колледжа в Лондоне (University College London) развивают достигнутый успех. В марте 2021 года они разгадали принцип работы знаменитого Антикитерского механизма. Команда, которой руководил профессор Тони Фрит (Professor Tony Freeth) вроде бы окончательно разобралась в устройстве таинственного артефакта и даже создала его компьютерную модель. О чем ученые сообщили в журнале Scientific Reports.

Виртуально реконструированный механизм: слева общий вид, справа – внутренне устройство.

В нынешнем - 2022 году - «моделисты» планируют смастерить уже действующий образец. Они вытачивают детали из более-менее современных материалов и с помощью современных инструментов. Хотят убедиться, что в собранном виде смоделированный механизм будет работать.

В конце концов ученые намерены уподобиться древним грекам – то есть, изготовить все детали Антикитерского механизма из дерева и бронзы и посредством технологий, которые были доступны до нашей эры. Успех посрамит скептиков, которые сомневаются в способностях древних греков. Неудача – добавит мистики в историю появления артефакта.

Нашли то – не знаю что

Останки странного шестеренчатого механизма были обнаружены в 1902 году среди предметов, поднятых ловцами губок двумя годами раньше со дна Ионического моря с места крушения судна, случившегося 2100 лет назад.

На карте указано место находки Антикитерского механизма.

О причудливой находке стало известно миру благодаря греческому археологу Валериосу Стаису (Valerios Stais), который первым обратил на нее внимание. И глубоко задумался.

Судно затонуло в районе греческого острова Антикитера. Поэтому со временем за механизмом закрепилось название Антикитерским. Хотя первое время, еще не понимая, что именно попалось им в руки, археологи считали механизм навигационным прибором – неким подобием астролябии. И называли астролябией.

- Сама меряет, было бы что мерить, - отзывался об одном из таких «хитрых инструментов» Остап Бендер.

Древняя астролябия – тоже причудливый прибор.

Спустя 50 лет за древнегреческую «астролябию» взялся английский историк Дерек Джон де Солла Прайс (Derek John de Solla Price), который провел рентгеновское исследование заскорузлых останков и к 1971 году первым понял, что никакого отношения к астролябиям они не имеют. Механизм служил не для определения широты и долготы, как ошибочно предполагали его предшественники, а демонстрировал движение небесных тел.

К 2017 году ученые, которые работали по греко-британскому проекту Antikythera Mechanism Research Project и были вооруженные компьютерным томографом, весьма точно разобрались из каких конкретно деталей состояла древняя конструкция целиком и как она выглядела. Одни детали они «разглядели» среди 82 сохранившихся, которые составляли примерно треть элементов всего механизма. О существовании других догадались.

Кручу-верчу, что в космосе творится, узнать хочу

В 2021 году исследователи из группы профессора Фрита провели сложнейшие расчеты. На их основе была создана полная принципиальная схема Антикитерского механизма и его виртуальная 3D-реконструкция.

- Нам впервые удалось создать модель, которая учитывает все сведения о физическом объекте и соответствует тем научным описаниям, которые нанесены на сам механизм, - приводит слова профессора The Daily Mail.

Принципиальная схема Антикитерского механизма: многие сомневаются, что изобрели ее до нашей эры.

Ученые полагают: 37 шестеренок, из которых уцелело 30, находились в деревянном ящике размером 33 х 18 х 9 сантиметров. На передней и задней стенках располагались циферблаты, лимбы, концентрические кольца, стрелки. Вся эта механика приводилась в движение ручкой, расположенной на боковой стенке. Пользователь крутил ручку, шестеренки вращались, стрелки и кольца двигались.

Стенки ящика были покрыты панелями с описанием механизма и с инструкциями по его эксплуатации. Благодаря самым современным технологиям часть текста удалось недавно прочитать – в том числе и тот, который был едва заметен и прежде недоступен.

Обретенные надписи содержали несколько ключевых подсказок, относившихся к тем циклам движения планет, на которые опирались создатели механизма. Они помогли подобрать передаточные числа зубчатых передач. В итоге, оба прибора - и древний, и виртуально реконструированный - стали соответствовать инструкции и описанию. Конкретно позволили следить за текущим движением Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна и предсказывать их расположение в будущем. А еще ящик с ручкой отображал время вхождения Луны в ту или иную фазу, предсказывал даты лунных и солнечных затмений и в общей сложности охватывал 42 астрономических события. Одно слово – компьютер. Аналоговый. Многие так и называют Атикитерский механизм - астрономический аналоговый компьютер. И не верят, что смастерили его древние греки то ли в первом, то ли во втором веке до нашей эры.

Доисторические «левши» обошлись без советов инопланетян

Главный парадокс: Антикитерский механизм потрясающе сложен, собран с ювелирной точностью, но принципиально неправильно.

Ученые признаются, что пока не представляют себе, каким именно образом и с помощью каких инструментов древнегреческие мастера изготовили, к примеру, полые полуоси, которые потом – при сборке - они вложили друг в дружку и соединили с концентрическими кольцами. Конечно, полуоси, да и сами кольца можно было бы выточить на токарном станке. Но тогда его еще не изобрели.

Доисторические «левши» пользовались советами инопланетян? Исключено. Помогая в изготовлении и расчетах, пришельцы не могли не рассказать и об устройстве мироздания. Работа же Антикитерского механизма основана на неверном представлении о космосе – на бытовавшем в доисторической научной среде заблуждении о том, что Солнце и планеты вращаются вокруг Земли.

Геоцентрическая система: именно она была положена в основу работы «древнегреческого астрономического компьютера».

Соответственно, в центр главного циферблата своего «компьютера» древние греки поместили Землю - сообразно теориям своего времени и господствующей тогда геоцентрической модели Солнечной системы. Дальше – по кругу - расположили Луну, Меркурий, Венеру, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн – все небесные тела, которые были известны на тот момент. А о том, что существуют еще и Уран, Нептун и Плутон, никто не просветил. Инопланетяне обязаны были бы. Но очевидно, что мастера обошлись без них.

Циферблат Антикитерского механизма: Земля – в центре.

Занятно, однако, что при всем своем научном недоразумении, доисторический «компьютер» обеспечивал пусть и не абсолютную, но весьма пристойную точность предсказаний – то есть, расчетов положений небесных тел.

Есть и другие загадки. Исследователей группы профессора Фрита сильно смущает то, что Антикитерский механизм уникален в своем роде. Других таких нет. Ничего отдаленно похожего обнаружено не было. Почему?

И самое удивительное: почему, владея продвинутыми технологиями обработки металлов, разбираясь в механике, в зубчатых передачах, циферблатах и стрелках, древние греки не мастерили часы?

Можно, конечно, предположить, что Антикитерский механизм достался древним грекам от представителей какой-то еще более древней цивилизации – «продвинутой» в механике и металлообработке, но не слишком сведущей в астрономии. Подобная гипотеза многое бы объяснила. Но никаких доказательств ей нет.