Вдовец Легкоступовой объявил, что отказывается от наследства певицы

Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года, всего через несколько месяцев после свадьбы с Фирсовым. Фото: Инстаграм.

Валентине Легкоступовой 30 декабря исполнилось бы 56 лет. Накануне ее дня рождения вдовец певицы Юрий Фирсов записал видеообращение к поклонникам. В ролике, который он опубликовал в Инстагарме, яхтсмен объявил, что отказывается от своей доли наследства покойной звезды. По словам Фирсова, он собирается передать свою долю имущества детям Легкоступовой, а также ее маме.

- Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022 год должен быть для нас всех счастливым. Хватит уже этой депрессухи. Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне, - сообщил Фирсов.

Вдовец выложил в Инстаграм видео, в котором заявил, что отказывается от своей доли наследства певицы. Фото: кадр видео.

Подписчики похвалили Фирсова за это решение. Для многих оно стало неожиданным: поклонники певицы были уверены, что вдовец будет судиться до последнего, чтобы получить максимальную долю наследства артистки.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года всего через несколько месяцев после свадьбы с Фирсовым. Весной того же года исполнительница хита «Ягода-малина» вышла замуж за своего давнего поклонника. С будущим мужем Легкоступова познакомилась в соцсетях. Они переписывались почти 5 лет. Обаятельный Фирсов очаровал артистку, и она согласилась выйти за него замуж. Дочь и сын певицы были против брака матери. Тем не менее, Юрий и Валентина сыграли свадьбу в Крыму, где родились ее отец и дед. Фирсов стал третьим мужем певицы.

Артистка скончалась 14 августа, не приходя в сознание из-за травмы головы. Фирсов уверял, что его жена упала и ударилась в ванной. Дети артистки сразу же заподозрили мужа матери в причастности к ее гибели. 6 августа ее дочь Анетта Бриль приехала к матери и обнаружила певицу и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения. Анетта сразу же отвезла мать и ее супруга в наркологическую клинику. Ночью 8 августа Валентина впала в кому, ей сделали срочную операцию. Врачи диагностировали у певицы черепно-мозговую травму.

Дочь покойной звезды говорила, что ее мать никогда не увлекалась алкоголем. По словам очевидцев, на своем бракосочетании Легкоступова выпила всего один бокал шампанского. Ее дети Анетта и Матвей уверяют, что именно Фирсов споил покойную. Он знал: их матери противопоказано спиртное, и все равно угощал ее. Многие коллеги Легкоступовой считают, что именно муж виноват в ее гибели. Однако следствие не нашло улик против Юрия.

За последний год Фирсов не раз публично признавался, что скучает по покойной жене. Яхтсмен вернулся к работе: он зарабатывает на жизнь тем, что ходит под парусом, участвует в соревнованиях и возит группы. От скандалов с семьей Валентины в последнее время он дистанцировался.