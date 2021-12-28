Отец Инны Маликовой раскрыл размер пенсии, которую его 44-летняя дочь получает по старости

Инна выглядит моложе свои 44 лет. Фото: Инстаграм.

Красавице-сестре Дмитрия Маликова Инне 44 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. На днях эта стройная блондинка стала пенсионеркой. Для этого Инне пришлось обратиться в суд, чтобы оформить все по закону. Право на пособие она имеет как певица. Дело в том, что вокалистки могут выходить на пенсию после 20 лет трудового стажа на сцене. Инна воспользовалась этой возможностью и стала пенсионеркой на вполне законных основаниях. Тем не менее, этот случай у многих вызвал возмущение. В соцсетях люди приводят в пример своих родителей, которые по многу лет трудятся в шахте или в поле, чтобы заработать право на пенсию. Они считают, что тяжесть их труда несопоставима с работой певицы. «Уработалась» - одно из самых мягких выражений, которые употребляют пользователи соцсетей в отношении Инны.

Отец артистки Юрий Маликов, основатель легендарного ВИА «Самоцветы» объяснил, как его дочь заработала пенсию в 44 года. И рассказал, какую пенсию он получает сам.

По словам Маликова-старшего, Инна могла начать получать пенсию еще в 36 лет, но не воспользовалась этим правом вовремя. Поэтому им пришлось обратиться в суд.

- Она в 16 лет пошла работать на эстраду и согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось. Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, а супруга моя, мама Инны, в 37 лет ушла на пенсию как артистка балета. Что же в этом такого? Пусть люди почитают законы, так положено, что ж завидовать и считать чужие деньги, - сообщил Юрий Маликов порталу Woman.ru.

Руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов с дочерью Инной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам музыканта, пандемия подкосила почти всех артистов. Если до коронавируса Инна и ее группа «Новые самоцветы» постоянно гастролировали, то сейчас в лучшем случае у них бывает один-два концерта в месяц. При этом расходы на содержание коллектива часто превышают доходы.

- Жизнь артиста только кажется безобидной и красивой. Постоянно зовут куда-то выступать, но бесплатно. А еще Инна раз пару раз в месяц куда-то едет, то ли в Тульскую, то ли в Тверскую область в дом престарелых. Везет подарки, вещи, но не кричит об этом. И вся эта пенсия туда и уйдет. Никаких обид и зависти быть не должно, - говорит Маликов.

Сам мэтр отечественной эстрады тоже получает пенсию, однако она не так велика, как это кажется со стороны. Юрий Федорович подчеркнул, что его дочь получает примерно такую же выплату.

- У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут, - говорит отец Дмитрия Маликова.

По его словам, во время пандемии многие артисты решил вообще уйти из профессии. Зарабатывать миллионы удается только суперзвездам. Остальным же пришлось серьезно затянуть пояса. После отмены концертов многие музыканты лишились привычных доходов.

- В последние два года музыканты, которые зарабатывали небольшие деньги, вообще уходят из профессии. А Инна скромно работает, содержит коллектив, который с ней 15 лет вместе, - рассказал Юрий Маликов.