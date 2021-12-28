Канье Уэст купил за 4,5 миллиона долларов «убитый» дом через улицу от особняка Ким Кардашьян, лишь бы быть поближе к жене и детям

Канье Уэст готов на все, лишь бы вернуть жену. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канье Уэст – парень упорный: казалось бы, его бывшая ясно дала понять, что не желает иметь с ним ничего общего. И тем не менее рэпер не оставляет надежды воссоединиться с женой и детьми. На днях стало известно, что Канье Уэст купил дом рядом с поместьем своей экс-супруги Ким Кардашьян. Новая недвижимость артиста расположена через улицу от особняка, где он когда-то жил со своей семьей в городе Хидден-Хилс (округ Лос-Анджелес, Калифорния). Вот только по уровню комфорта это жилище музыканта не идет ни в какое сравнение с тем, к чему он привык. Но любовь зла – на что только не пойдешь, чтобы впечатлить упрямицу Ким.

Как сообщает портал Dirt, рэпер выкупил ранчо у обычной семьи, которой эта земля принадлежала с 1955 года. За участок и дом Канье выложил 4,5 миллиона долларов. И он явно переплатил: дом представляет собой ничем не примечательное одноэтажное строение площадью 335 квадратных метров. В нем есть четыре спальни и три ванных комнаты. Дизайн особняка давно устарел, последний раз ремонт в нем делался в 80-х годах прошлого века. Единственное место, которое выглядит более-менее современно, - это кухня: в ней установили относительно новую мебель и технику, в том числе посудомоечную машину и духовку. Во дворе есть пристройка для прислуги и бассейн, а значительную часть участка занимает конюшня. В отличие от фешенебельного поместья Ким Кардашьян этот дом – просто образец минимализма и скромности. Скорее всего, Уэсту придется серьезно вложиться в ремонт, прежде чем он рискнет поселиться в этом доме.

О том, что он мечтает вернуть Ким, Канье заявил еще на ежегодном благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе в честь Дня благодарения, которое в США отмечается 25 ноября. Выступая с речью, Уэст покаялся перед женой и признался, что намерен вернуть ее. Музыкант рассказал, что сделал много ошибок, но сейчас он хочет загладить свою вину и сохранить брак с Ким Кардашьян.

- Ошибки, допущенные в отношениях, можно искупить. Я совершал ошибки. Я публично делал вещи, которые были неприемлемы для меня как для мужа. Но прямо сейчас я здесь, чтобы все изменить, - заявил Уэст.

Супруги расстались в феврале этого года и тогда же подали на развод. Фото: EAST NEWS

Рэпер сообщил, что приложит все усилия, чтобы его семья вновь воссоединилась.

- Если враг сможет разлучить нас с Ким, найдутся миллионы семей, которые будут полагать, что это нормально. Но когда Бог воссоединит нас с Ким, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности, которые были происками дьявола, чтобы они страдали, - отметил музыкант.

Горячая речь экс-супруга Ким, похоже, не впечатлила. В ответ модель решила ускорить развод. По информации портала TMZ, она подала документы на расторжение брака и просит восстановить ее девичью фамилию.

Супруги расстались в феврале и тогда же подали на развод. Но бракоразводный процесс может длиться годами. Поэтому еще до официального расторжения брака Ким попросила суд отделить вопросы опеки над детьми и имущества от вопроса ее семейного положения, который юридически можно решить уже сейчас. Иными словам, Ким легко и быстро станет официально разведенной женщиной и будет и дальше судиться с экс-супругом за опеку над детьми и недвижимость. Кроме того, Кардашьян откажется от части своей нынешней фамилии, принадлежащей мужу - Уэст.