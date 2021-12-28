Около новой станции БКЛ «Новаторская» в Москве благоустроили улицу Академика Пилюгина

На станции метро "Новаторская" Московского метрополитена.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
На юго-западе столицы специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«Работы проводились для улучшения транспортной и пешеходной доступности территории около новой станции Большой кольцевой линии метро «Новаторская», - отметил Петр Бирюков. - С ее открытием серьезно увеличились пассажирский и пешеходный потоки, поэтому важно сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию».
По его словам, особое внимание уделили озеленению.
«Деревья и кустарники, растущие на улице, сохранили и провели для них специальные процедуры по уходу и оздоровлению, - отметил заммэра. - Дополнительно высадили 50 деревьев и 8,6 тысячи кустарников, а также газон площадью 14,5 тысячи квадратных метров».
ЧТО СДЕЛАЛИ
Во время благоустройства:
- все воздушные кабельные линии перенесли под землю;
- наладили систему водостока;
- привели в порядок тротуары;
- заменили асфальтовое покрытие проезжей части;
- построили удобные лестницы с пандусами к входам в Воронцовский парк;
- на улице Академика Пилюгина поставили 45 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами;
- оборудовали восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами.