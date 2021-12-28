Около новой станции БКЛ «Новаторская» в Москве благоустроили улицу Академика Пилюгина

На станции метро "Новаторская" Московского метрополитена. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На юго-западе столицы специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Работы проводились для улучшения транспортной и пешеходной доступности территории около новой станции Большой кольцевой линии метро «Новаторская», - отметил Петр Бирюков. - С ее открытием серьезно увеличились пассажирский и пешеходный потоки, поэтому важно сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию».

По его словам, особое внимание уделили озеленению.

«Деревья и кустарники, растущие на улице, сохранили и провели для них специальные процедуры по уходу и оздоровлению, - отметил заммэра. - Дополнительно высадили 50 деревьев и 8,6 тысячи кустарников, а также газон площадью 14,5 тысячи квадратных метров».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время благоустройства:

- все воздушные кабельные линии перенесли под землю;

- наладили систему водостока;

- привели в порядок тротуары;

- заменили асфальтовое покрытие проезжей части;

- построили удобные лестницы с пандусами к входам в Воронцовский парк;

- на улице Академика Пилюгина поставили 45 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами;

- оборудовали восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами.