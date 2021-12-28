ФСБ России достала 2 тонны моллюсков из-под обшивки дома

В Уссурийске в частном доме обнаружены тайники с дальневосточным трепангом без документов. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с местным таможенным управлением нашли крупнейший за последние годы склад браконьеров, которые подозреваются в незаконном обороте ценных видов водных биологических ресурсов.

- В Уссурийске, в принадлежащем гражданину России частном доме обнаружены тайники с дальневосточным трепангом без документов, подтверждающих законность его происхождения. Более 2 тонн моллюсков в сушеном виде было упаковано в пластиковые мешки и сокрыто за обшивкой стен, - комментируют кадры оперативной съемки в ФСБ России.

Объем изъятого стал самым крупным за последние годы в Приморском крае. По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 400 миллионов рублей.

Отметим, что сушеного трепанга охотно покупают китайцы, которые используют этих иглокожих моллюсков в народной медицине. Считается, что он действует на организм, как женьшень и приносит молодость.