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Звезды28 декабря 2021 8:55

Премьера «Лебединого озера»: Киркоров с подросшими детьми и Надя Пескова на льду

Татьяна Навка представила новую сказку
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Татьяна Навка представила новое ледовое шоу "Лебединое озеро". Фото предоставлено организаторами

Татьяна Навка представила новое ледовое шоу "Лебединое озеро". Фото предоставлено организаторами

Предновогодние ледовые вечера Татьяны Навки в «Мегаспорте» уже стали традицией.

В этом году вместе с режиссёром Алексеем Сеченовым Татьяна представила ледовое шоу «Лебединое озеро». На льду помимо Татьяны и ее бессменного партнёра Петра Чернышева, блистала и маленькая Надя Пескова, младшая дочь олимпийской чемпионки. В партере за жену и дочь болел Дмитрий Песков.

Надя Пескова. Фото предоставлено организаторами

Надя Пескова. Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Первое интервью Нади после дебюта на большом льду. Фото предоставлено организаторами

Первое интервью Нади после дебюта на большом льду. Фото предоставлено организаторами

Дмитрий Песков. Фото предоставлено организаторами

Дмитрий Песков. Фото предоставлено организаторами

В том же звёздном ряду сидел Филипп Киркоров со своими наследниками, которые в эти новогодние каникулы отправятся с папой в американский Диснейлэнд.

На премьере соседствовали Араз Агаларов и Филипп Киркоров с детьми. Фото предоставлено организаторами

На премьере соседствовали Араз Агаларов и Филипп Киркоров с детьми. Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Поздравить Татьяну с премьерой пришёл мощный звёздный десант: Стас Михайлов с женой Инной и младшей дочерью Машей.

Кстати, дочь Михайлова, как и дети Киркорова занимались фигурным катанием, поэтому за представлением на льду дети наблюдали с особым интересом.

Младшая дочка Стаса Михайлова занимается фигурным катанием. Фото предоставлено организаторами

Младшая дочка Стаса Михайлова занимается фигурным катанием. Фото предоставлено организаторами

Причем, не только за уникальным олимпийским скольжением Татьяны Навки, но и за трюками чемпионки и полётами, от которых у зрителей захватывал дух. Татьяна несколько раз за шоу бесстрашно поднималась под купол «Мегаспорта».

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Главная фишка шоу-герои катались под голоса суперзвезд: Филиппа Киркорова (королю поп-сцены снова выпала самая сложная роль-озвучка главного сказочного злодея), Ани Лорак, Николая Баскова, Александра Реввы.

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

- Хочу поблагодарить своего мужа за выдержку. Он не видел меня последнюю неделю дома. Только ночью. И то под утро, - после шоу обратилась к Дмитрию Пескову Навка. - Хочу поблагодарить маму, сестру, всех родных, близких друзей. Филиппа Киркорова, Колю Баскова, Валерию, Александра Панайотова, Настю Стоцкую, мою любимую и незаменимую Ани Лорак. Спасибо моя любимая, родная, я не могу танцевать под другой голос,- поблагодарила друзей Татьяна.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото предоставлено организаторами

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото предоставлено организаторами

О ЧЕМ СПЕКТАКЛЬ?

«Лебединое озеро» на льду – это симбиоз фигурного катания, классической хореографии и высоких технологий. Специально для шоу в «Мегаспорт» было привезено более 40 тонн оборудования, включая 11 проекционных поверхностей, тяжелую и легкую кинетику, полетные дороги и многое другое. С помощью световых эффектов гладкий лед превращается в покрытое рябью озеро, огромная луна двигается по ходу действия и меняет цвет от небесно-голубого до ярко-красного, а фигуристы прыгают «в бездну» и улетают на цирковых лебедках под самый купол арены с гигантского подвижного моста.

- Поскольку сегодня существует множество версий «Лебединого озера» – от классических до авангардных, на моих плечах огромная ответственность – показать что-то совершенно новое, то, чего еще никогда никто не делал, - рассказывает Татьяна Навка. - Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит всё, что было создано ранее, - резюмирует олимпийская чемпионка.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯТатьяна Навка: досье KP.RU